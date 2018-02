Stiri pe aceeasi tema

- Celelalte doua categorii de persoane fizice care ar putea beneficia de prevederile actului normativ sunt persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat si persoanele fizice care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice…

- „O parte din cheltuielile angajatorilor cu contributiile de asigurari sociale de sanatate (CASS) vor fi suportate de la bugetul de stat. De aceasta facilitate vor beneficia persoanele din patru categorii: angajatii din sectoarele IT si cercetare-dezvoltare, zilierii si persoanele cu handicap. Angajatorii…

- Angajatorii din sectoarele IT si cercetare-dezvoltare si ai zilierilor sau persoanelor cu handicap care maresc cu cel putin 20% salariile brute ale acestor angajati vor retine la sursa si vor evidentia in Formularul 112 cheltuielile cu CASS, a declarat luni ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Bugetul de stat va suporta o parte din contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre patru categorii de persoane fizice, printre care se numara cei care realizeaza activitati de creare de programe pentru calculator sau activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, insa numai daca…

- Noul Guvern vrea ca statul sa suporte o parte din contributiile de asigurari de sanatgate (CASS) pentru salariatii firmelor private din domeniul tehnogiei informatiei si comunicatiilor (IT&C) care beneficiaza de scutire de impozit pe venit, pentru a nu le scadea salariile nete in contextul mutarii contributiilor…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe “arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania”.

- "E obligatia Ministerului de Finante sa gaseasca resursele pentru o masura sau alta. Nu va fi un impact mic. Vorbim de o schimbare radicala pe aceasta zona, o schimbare normala, logica si de bun simt. Va avea un impact bugetar insemnat si, ca abordare, sunt pentru a indrepta cat mai repede ce s-a…

- Eugen Teodorovici urmeaza sa ii prezinte premierului solutia pe care institutia a carei conducere a preluat-o de doar cateva zile o va gasi pentru angajatii din sfera IT. Carora fostul Guvern le promisese ca se va gasi o varianta, in asa fel incat sa nu fie afectati, la nivel de venituri, de trecerea…

- Contribuabilii care vor depune doar in aprilie Formularul 600 vor avea calitatea de asigurati in sistemul public de sanatate si in trimestrul I (perioada ianuarie-martie), a declarat luni vicepremierul Viorel Stefan. „Sigur ca este o intrebare, in conditiile in care s-a prorogat termenul…

- Noile norme de aplicare a prevederilor ordonantei de urgenta nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate au adus o serie de noutati. In cele ce urmeaza va prezentam cele mai importante modificari. Evidența persoanelor asigurate Angajatorii sunt obligati…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, s-a aflat marți, 23 ianuarie, la audierile din Comisia economica a Senatului. Printre altele a spus ca ia in calcul posibilitatea ca plata contributiei la sanatate sa se plateasca doar pentru veniturile salariale. “Luam in calcul si aceasta situatie, de a nu mai plati…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, are o discutie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, inainte de audierea din Comisia Economica a Senatului, in care va da explicatii in legatura cu Formularul 600, alaturi de presedintele ANAF, Mirela Calugareanu.

- Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a publicat luni seara, pe site-ul ministerului, proictul de ordonanța de urgența prin care termenul de depunere a declarației 600 va fi prelungit pana la data de 1 martie. Proiectul a intrat astfel in dezbatere publica și ar putea fi adoptat in urmatoarea ședința de…

- Tensiunile privind Declaratia 600 se intensifica si in scandalul iscat de controversatul formular se implica si un fost ministru de Finante. Este vorba despre Eugen Teodorovici, care sustine ca succesorul lui Ionut Misa in Guvernul Viorica Dancila trebuie sa rectifice aceasta eroare si sa renunțe…

- Prima zi din 2018 aduce "revolutia fiscala", printre principalele modificari fiind plata taxei pe valoare adaugata in conturi separate („split TVA”) si trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, potrivit Mediafax.Cele mai importante schimbari sunt de ordin fiscal, dar mai…

- Salariatii din institutiile si autoritatile publice vor beneficia, pana la 30 noiembrie 2018, de indemnizatie de vacanta, sub forma de vouchere, in cuantum de 1.450 de lei, potrivit unei hotarari de aprobare a normelor metodologice de aplicare a OUG in domeniu. Conform unui comunicat al Executivului,…

- Contribuția de sanatate crește la 10% in 2018 și se achita pentru toate veniturile, inclusiv cele din dividende sau chirii. E vorba de persoanele care au venituri cumulate din mai multe surse mai mari de 10 salarii minime. Aceștia vor plati in plus 190 de lei la Sanatate pentru toate veniturile, inclusiv…

- Parlamentarul PSD Costel Lupașcu, membru al Comisiei pentru sanatate și familie din Camera Deputaților, a declarat marți, printr-un comunicat de presa, ca bugetul Ministerului Sanatații va crește cu 4,6% anul viitor, conform proiectului de Lege privind Bugetul de stat pentru 2018.

- De la 1 ianuarie 2018, vom vorbi doar de trei contribuții sociale ce trebuie platite la stat: doua dintre ele vor fi platite integral din salariul brut al angajatului (CAS și CASS), iar una va reveni exclusiv angajatorului (contribuția asiguratorie de munca). Cele doua contribuții sociale datorate…

- Prin OUG nr. 79/2017 se modifica substantial procedura platilor la asigurarile de sanatate, situatie prin care si veniturile din dividende intra in sfera obligatiei de plata a contributiei la sanatate cand persoanele fizice rezidente din Romania incaseaza venituri din dividende.

- Tema sesiunii de asistenta online din data de 29 noiembrie 2017 va fi – “Contribuții sociale și impozit datorat pentru veniturile din salarii incepand cu 1 ianuarie 2018”. Incepand cu 01.01.2018 asigurarile sociale obligatorii vor cuprinde urmatoarele contributii: 1. Contributia la asigurari sociale…

- ANAF a trimis catre 200.000 de romani instiintari de plata, prin care sunt somati sa isi achite contributia la sanatate pentru anul 2012. Graba Fiscului se justifica prin faptul ca de la 1 ianuarie 2018 aceste datorii se prescriu. Totusi, multi dintre cei care au primit astfel de…

- Fiscul alearga sa recupereze datorii vechi de 5 ani ca sa adune bani la buget. In jur de 200.000 de romani au primit anul acesta inștiințari de plata, prin care sunt somați sa iși achite contribuția la sanatate pentru anul 2012. Printre datornici sunt și oameni care susțin că sunt în…

- 5,04 milioane de romani sunt in prezent scutiti de la plata contributiei la sanatate (CASS), iar pentru imensa majoritate a acestora statul este cel care vireaza CASS la fondul national unic de asigurari de sanatate, reiese dintr-o statistica realizata anual de Economica, pe baza datelor oficiale…

- Statul va oferi, din 2018, mai multi bani pentru alimentatia copiilor din gradinite si scoli. Autoritatile isi propun sa aloce cu doi lei si 40 de bani mai mult pentru meniul fiecarui micut din institutiile prescolare. Anuntul a fost facut joi in plenul Parlamentului, in cadrul unor audieri privind…

- Peste 1.000 de persoane, potrivit liderilor BNS, au protestat vineri, în fața Prefecturii Timiș, principala nemulțumire fiind decizia Guvernului de a muta plata contribuțiilor fiscale de la angajator la angajat, de la 1 ianuarie 2018.