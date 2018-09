Stiri pe aceeasi tema

- La o zi dupa ce pe pagina oficiala a PSD Arad a fost publicat mesajul de susținere a lui Liviu Dragnea in fruntea partidului, Mihai Fifor a venit cu un mesaj ceva mai … nuanțator. Fiind unul dintre cei cu drept de participare la Comitetul Executiv Național de vineri, Fifor a ținut sa explice…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, impreuna cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, au luat parte astazi, 11 septembrie, in baza militara de la Deveselu, la ceremonia de comemorare a victimelor antentatelor din 11 septembrie 2001, din SUA. Ministrul Fifor ...

- ”Stralucita victorie, noaptea trecuta, a stelistei Mihaela Buzarnescu, in finala competitiei Premier de la San Jose (Statele Unite ale Americii). Victoria categorica (6-1, 6-0) in fața Mariei Sakkari i-a adus Mihaelei nu doar primul trofeu WTA al carierei, dar și cel mai bun loc atins vreodata…

- Romania este cea mai pro-americana țara din Europa și forțele americane sunt binevenite in țara noastra, a declarat George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington, care a precizat ca Mihai Fifor, ministrul roman al Apararii, se va intalni in septembrie in SUA cu omologul sau american, Jim Mattis."Suntem…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a prezentat, marți seara, strategia de protecție a Romaniei ca membra NATO, susținand ca țara noastra se confrunta zilnic cu provocari din partea Rusiei.

- Ministrul Fifor: Romania si-a atins toate obiectivele la summit-ul NATO Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. Foto: Arhiva. România si-a atins toate obiectivele la recentul summit NATO de la Bruxelles, considera ministrul apararii, Mihai Fifor. El a explicat astazi ca cel mai…

- "Romania a cheltuit doar 1,81% din PIB pentru aparare in 2017. Presedintele Trump ne-a reamintit ca Europa are nevoie de SUA pentru a-si asigura securitatea. Romania are nevoie, mai mult decat oricine, de SUA. Avem nevoie de garantii reale de securitate deoarece suntem granita de est a UE si NATO",…

- Aflat in vizita oficiala in Germania, ministrul apararii, Mihai Fifor, a declarat ca Romania este interesata de consolidarea proiectelor și inițiativelor de cooperare din apararea și securitatea comunitara - PESCO, EDF și CARD, informeaza mediafax. "Ministrul Fifor a accentuat interesul partii…