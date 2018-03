Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, l-a primit luni, 26 martie, la sediul ministerului, pe Ilir Tepelena, ambasadorul Republicii Albania in Romania. In cadrul intalnirii, cei doi oficiali au abordat teme prioritare aflate pe agenda bilaterala, precum si aspecte legate de cooperarea in cadrul…

- Parteneriatul Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii a inregistrat in 2017 ''un punct culminant'', cu evolutii notabile in domeniul securitatii, economic si cultural si contacte la cel mai inalt nivel, a declarat ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, intr-un interviu…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o astazi, 23 martie, la Palatul Victoria, pe Isabel Rauscher, ambasadorul Republicii Austria.Cei doi oficiali au trecut in revista stadiul și perspectivele cooperarii bilaterale, subliniind dorința ambelor parți de a dinamiza dialogul politic in cursul…

- ''Cred ca onoarea este a noastra si cred ca trebuie sa fim foarte mandri de ceea ce am facut astazi, pentru ca aceasta este, din punctul meu de vedere, o munca de echipa si a fost indeplinita perfect, iar acum avem aici un Comandament care este la capabilitate finala si este ceva ce trebuie sa salutam…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe ambasadorul statului Qatar la Bucuresti, Abdullah Nasser Abdullah Alhumaidi, pe agenda intalnirii inscriindu-se intarirea cooperarii bilaterale, precum si potentiale investitii in energie, agricultura, transporturi, infrastructura…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o, marti, pe Paivi Pohjanheimo, ambasadorul Republicii Finlanda in Romania, intr-o vizita de curtoazie, in cadrul discutiilor accentul fiind pus pe componenta cooperarii in domeniul educatiei. Potrivit unui comunicat al Guvernului, tema centrala a discutiilor…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a avut, marti, o intrevedere cu ambasadorul Canadei in Romania, Kevin Hamilton, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Apararii Nationale (MApN). Potrivit sursei citate, discutiile de la sediul MApN s-a axat pe modalitatile concrete de intensificare…

- Secretarul de stat pentru afaceri interinstitutionale si juridice, Cristian Winzer, s-a intalnit vineri cu ambasadorul Bulgariei, Todor Ivanov Churov, context in care au discutat despre procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit, vineri, pe ambasadorul Emiratelor Arabe Unite la Bucuresti, dr. Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, caruia i-a transmis interesul Romaniei pentru cooperare in mai multe domenii, precum energie, transporturi, infrastructura. Conform unui comunicat de presa…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit marti cu asistentul secretarului general al NATO pentru politica de aparare si planificare, Heinrich Brauss, in contextul Reuniunii B9 care are loc la Bucuresti, informeaza un comunicat de presa al MApN. "Cei doi oficiali au discutat subiecte…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, marti, in cadrul intrevedereii „Initiativa Bucharest 9” de la Bucuresti, ca tara noastra indeplineste toate cerintele impuse de NATO. In ceea ce priveste bugetul, Fifor a declarat ca in 2017, Romania a cheltuit 40% din buget.

- Nou acord de cooperare militara intre Grecia si Romania Foto: MApN. Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, si omologul sau din Republica Elena, Panos Kammenos, au semnat, astazi, la Bucuresti, un acord ce va permite identificarea si fructificarea unor noi oportunitati de colaborare militara între…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat recent ca Romania doreste sa completeze escadrila de F16 Fighting Falcon cu inca patru aeronave si are in proiectie achizitionarea a inca 36 de astfel de aparate de zbor. Cum la aceasta ora Fortele Aeriene Romane au in dotare 12 astfel de aparate,…

- Ministrul Apararii Nationale al Romaniei, Mihai Fifor, a declarat ca Romania este cel mai important furnizor de securitate la Marea Neagra si ca din acest motiv este nevoie de intarirea capacitatilor militare. Declaratia a venit ca urmare a unei intrebari adresate de presa in legatura cu noile dotari…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat vineri, la Bistrita, ca Romania este cel mai important furnizor de securitate la Marea Neagra si ca din acest motiv este nevoie de intarirea capacitatilor militare. Declaratia a venit ca urmare a unei intrebari adresate de presa in legatura cu noile…

- Declaratia a venit ca urmare a unei intrebari adresate de presa in legatura cu noile dotari ale armatei ruse si cu afirmatiile presedintelui rus Vladimir Putin cum ca sistemul antiracheta nu ar constitui un obstacol pentru noua racheta intercontinentala denumita 'Sarmat'. 'Noi, ca tara membra…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat vineri, la Bistrita, ca a fost lansata procedura specifica pentru constructia a patru corvete multifunctionale. "Ieri am lansat procedura specifica pentru constructia celor patru corvete multifunctionale, care se vor produce - aceasta este…

- Vizita ministrului Mihai Fifor in Israel Foto MApN Israel. Ministrul apararii nationale Mihai Fifor a discutat cu omologul sau israelian Avigdor Lieberman despre prioritatile Guvernului României în domeniul apararii. Discutiile au fost axate pe intensificarea cooperarii bilaterale în…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit, miercuri 28 februarie, la Ierusalim cu Avi Dichter, seful Comisiei de aparare si politica externa din Parlamentul israelian. Discutiile au fost axate pe intensificarea cooperarii bilaterale in domeniul apararii, respectiv evolutia situatiei…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit, miercuri, la Ierusalim, cu seful Comisiei de aparare si politica externa din Parlamentul israelian, Avi Dichter, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii Nationale (MApN). Potrivit sursei citate, discutiile au fost axate…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit, marti, cu omologul sau israelian, Avigdor Lieberman, cu care a abordat teme prioritare de pe agenda bilaterala a cooperarii militare, precum si aspecte privind situatia de securitate la nivel international, se arata intr-un comunicat al Ministerului…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit vineri cu o delegatie a Ligii Militarilor Profesionisti pentru a lua in discutie un set de propuneri ce vizeaza imbunatatirea conditiilor si cadrului de desfasurare a activitatilor profesionale de catre soldatii si gradatii profesionisti.…

- Dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic a fost principala tema a discutiilor de marti cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a precizat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Am discutat despre dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat ca la Reuniunea ministrilor apararii din statele membre ale NATO, Romania a militat ca pe agenda Summit-ului NATO din luna iulie chestiunea securitatii la Marea Neagra sa fie abordata separat, ”in contextul in care Federatia Rusa continua militarizarea…

- Ministrul Tudorel Toader s-a intalnit marti cu ambasadorul Republicii Croatia in Romania, Davor Vidis, context in care au discutat, printre altele, despre colaborarea in domeniul Justitiei, cu accent pe dezvoltarea cadrului juridic bilateral. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, in cadrul…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a solicitat ca in cadrul urmatorului summit NATO, siguranța de la Marea Neagra sa fie discutata separat. Fifor spune ca securitatea din zona nu se imbunatațește, ci primește noi valențe avand in vedere militarizarea Peninsulei Crimeea. Ministrul Apararii a solicitat…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut sambata, la Munchen, o intalnire cu presedintele companiei americane Lockheed Martin, Marillyn Hewson, in cadrul careia s-a discutat despre cooperarea in domeniul militar, oficialul roman reiterand importanta dezvoltarii cooperarii cu companiile romanesti…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut vineri o serie de intalniri bilaterale, in care a prezentat prioritatile Romaniei in materie de aparare, cu ocazia participarii la Conferinta de Securitate de la Munchen, informeaza un comunicat remis de MApN. Potrivit sursei citate, in cadrul intalnirii…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere, vineri, cu Tamar Samash, ambasadorul Israelului la Bucuresti. Cei doi demnitari au discutat despre cooperare economica, dar si despre Muzeul National de Istorie a Evreilor si a Holocaustului din Romania. Samash este al doilea ambasador primit la Palatul…

- Ministrul Apararii Naționale a transmis oficial, unui deputat interesat de „informații și dovezi” privind existența unui „stat paralel" in Romania, ca MApN „nu a identificat elemente și ingerințe” de natura sa afecteze prerogativele, locul și rolul instituției militare in cadrul Sistemului Național…

- Pe parcursul discuțiilor, cei doi oficiali au abordat subiecte legate de situația de securitate din regiunea Marii Negre și prioritațile aliate pentru viitorul Summit NATO. In acest context, ministrul Mihai Fifor a evidențiat ca recentele evoluții de securitate din aceasta zona intaresc nevoia consolidarii…

- "Domnul Mattis m-a asigurat ca SUA isi mentine angajamentul fata de apararea Romaniei, inclusiv prin prezenta la Deveselu si la baza de la Mihail Kogalniceanu, precum si prin programele de inzestrare incheiate. Si-a exprimat disponibilitatea de a efectua o vizita in Romania, urmand ca perioada exacta…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a exprimat vineri aprecierea pentru sprijinul pe care Italia l-a manifestat in incadrarea cu militari a Brigazii Multinationale din Craiova si a subliniat sustinerea Romaniei pentru abordarea unitara, in conceptul 360 de grade, a amenintarilor la adresa securitatii…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit, joi, cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, E.S Hans Klemm. Potrivit edilului, cei doi au discutat despre principalele proiecte care vor fi derulate in acest an, in Capitala.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell, informeaza MApN, intr-un comunicat transmis Agerpres. Potrivit sursei citate, agenda de discutii a inclus subiecte de actualitate…

- "Ministrul Fifor a apreciat contributia Marii Britanii in Romania in ceea ce priveste prezenta militara constanta, pe toate cele trei dimensiuni - terestra, maritima si aeriana, evidentiind cu precadere sprijinul in cadrul aliat in vederea implementarii prezentei NATO in regiunea Marii Negre", se…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell, informeaza MApN, intr-un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, agenda de discutii a inclus subiecte de…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, se va intalni marti, de la ora 8,30, la Palatul Cercului Militar National din Bucuresti, cu psihologii incadrati in structurile de asistenta psihologica ale Armatei Romaniei. Potrivit unui comunicat al MApN, transmis Agerpres, la aceasta intalnire vor fi…

- Ministrul Apararii Naționale al României, Mihai Fifor, întreprinde astazi, pe 5 februarie, o vizita oficiala în Republica Moldova, la invitația ministrului Apararii Eugen Sturza. Este prima vizita la Chișinau a unui ministru din noul executiv de la București, scrie radiochisinau.md…

- Guvernul va analiza in ședința de saptamana viitoare proiectul referitor achiziția corvetelor multifunctionale, ministrul Apararii, Mihai Fifor, anunțand ca iși dorește ca acest contract sa fie semnat pana la sfarsitul anului, iar condiția este ca cele patru corvete sa fie construite intr-un șantier…

- Cooperarea militara bilaterala, stadiul actual al relatiilor dintre cele doua state, precum si noile perspective de intensificare a dialogului in domeniul apararii s-au aflat pe agenda discutiilor dintre ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, si omologul sau din Georgia, Levan Izoria, aflat in…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat luni, 29 ianuarie, in cadrul audierilor de la Parlament, ca Romania si-a propus construirea unui submarin. Masura s-ar impune intrucat fortele navale romane lucreaza la un program de dezvoltare a capabilitatilor de lupta antisubmarina.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit joi pe noul ambasador al Republicii Armenia la Bucuresti, Sergey Minasyan, in vizita de prezentare, la debutul mandatului in Romania.Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, seful diplomatiei romane si-a exprimat convingerea ca relatiile…

- Romania isi va indeplini toate obligatiile pe care le are fata de partenerii din NATO, inclusiv cele privind trimiterea de trupe in teatrele de operatii externe, a afirmat marti, la Campulung Muscel, ministrul Apararii, Mihai Fifor."Romania isi va indeplini toate obligatiile pe care le are…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat ca in acest an vor fi scoase la concurs 200 de posturi la Institutul Cantacuzino, schema de personal aprobata pentru aceasta institutie fiind de 1.075 de posturi, potrivit Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- 'In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico-militar, ministrul Mihai Fifor a dispus dublarea numarului de locuri pentru formarea medicilor militari. In anul de invatamant 2018-2019, 100 de locuri vor fi scoase la concurs la admiterea in Institutul Medico-Militar, in…