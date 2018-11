Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat ca declaratia sa privind limitarea permisului de lucru intr-un stat UE la maxim 5 ani nu reprezinta in niciun fel pozitia Guvernului si a spus ca a fost "o exprimare nefericita". "Acea declaratie nu reprezinta in niciun fel pozitia Guvernului,…

- Romania SA nu pare deloc tentanta pentru cei care isi cauta un loc de munca. Doar 32% dintre angajații romani și-ar depune CV-ul, in timp ce 42% spun ca poate ar aplica pentru o poziție clara. In schimb, 26% nu ar fi interesati sa lucreze intr-o astfel de companie. Dintre cei care s-ar angaja in compania…

- Ministrul Finantelor Publice a declarat, miercuri, despre limitarea dreptului la munca in Uniunea Europeana ca a avut o exprimare nefericita, el fiind profund ”pro-european”. Teodorovici a reiterat ideea ca romanii sa aiba drepturi egale oriunde in Europa.

- Ministrul de Finante Eugen Teodorovici a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj in care incearca sa explice declaratia potrivit careia romanii ar trebui sa aiba drept limitat de lucru in strainatate, pe baza unui singur permis de munca, valabil pentru maximum 5 ani intr-o anumita tara.

- Președintele Senatului și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca formațiunea sa nu este de acord cu propunerea facuta de ministrul Finanțelor de limitare la cinci ani a dreptului romanilor de a lucra intr-un alt stat membru.

- O propunere halucinanta a fost facuta de ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, miniștrilor de Finanțe din Uniunea Europeana, potrivit careia fiecarui muncitor sa ii fie limitat dreptul de a lucra intr-o țara, respectiv sa se poata face doar pe o anumita perioada.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, rpopune limitarea dreptului românilor de a lucra în strinatate. ”Eu am ridicat problema asta și la nivelul colegilor mei, miniștrii de finanțe din cadrul Uniunii Europene. Poate e mai restrictiva sau de alta…