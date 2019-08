Ministrul Eugen Teodorovici, mesajul serii: Aviz amatorilor de chilipiruri și recompense politice! „Sunt unii care nu ințeleg ca politica este mai mult decat expresia trairilor de moment ale celor ce se pretind oameni politici! Este mai mult decat un hashtag foarte sonor, un selfie șmecher sau un discurs isteric și scandalos voit a produce emoții extreme. Este mai mult decat o pancarta, o lozinca, un strigat sau un gest de teribilism politic. Sunt unii care nu pricep ca politica difera de politicianism, așa cum un om de stat sau un om politic difera de un politruc demagog. Este daunator și jignitor la adresa intregii societați atunci cand unii frustrați și ratați profesional,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, ALDE și Pro Romania par sa se fi angajat intr-o partida de ping-pong politic, cu declarații angajate la fileu și apoi atenuate la colțul mesei referitoare la o posibila „mare” alianța politica. La capatul zilei, a ramasa doar ceața: se prea poate sa fie, dar se prea poate sa nu fie!…

- Teodor Meleșcanu admite ca relația PSD cu ALDE nu funcționeaza „pe anumite teme”, precizând ca decizia unei alianțe politice cu Pro România ar „stabiliza situația politica din România”. Întrebat la Digi 24 daca din punctul sau de vedere ALDE ar…

- Calin Popescu-Tariceanu a anunțat, miercuri, pe pagina de Facebook, ca ALDE va face alianța cu partidul lui Victor Ponta, Pro Romania. Redam integral mesajul postat de Calin Popescu-Tariceanu pe Facebook: Discuții fructuoase in aceasta dimineata cu liderul Pro Romania, Victor Ponta : am hotarat o viitoare…

- Actorul Florin Calinescu este noul președinte al Partidului Verde, anunțul fiind facut pe pagina oficiala de Facebook a formațiunii politice. Florin Calinescu a intrat in politica. Actorul este președintele Partidului Verde Actorul Florin Calinescu este noul președinte al Partidului Verde, anunțul fiind…

- ''Prea multe lipitori si prea multe personaje lipsite de caracter in preajma noastra. Prea multi fatarnici si prea multi tradatori pe metru patrat. Si unii dintre acestia chiar vor sa ne fie Sefi ! Sa-i urmam neconditionat si sa ne supunem cu piosenie. Eu, unul, nu o voi face ! Asta am vrut sa va…

- „Faptul de a ramane LIBER, complet LIBER, este ceva fara de care nu pot sa funcționez. Ca atare, apreciez și voi continua sa apreciez in partid și in afara lui DOAR susținerea celorlalți OAMENI LIBERI! In primul rand pentru ca eu așa sunt construit. Și tot in primul rand, pentru ca eu am convingerea…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu ia vineri o pauza de la politica, in contextul vizitei Papei Francisc in Romania, și anunța ca va merge in pelerinaj impreuna cu Suveranul Pontif. „Vizita Papei trebuie sa fie pentru noi toti - ortodocsi, catolici ori protestanti - prilejul de a ne pune in valoare…

- O femeie din Ghiroda, județul Timiș, a fost surprinsa ieri aruncand o pisica de care voia sa scape pe domeniul public. Respectiva a fost fotografiata de polițiștii locali in timp ce arunca animalul. Femeia a fost abordata imediat de oamenii legii și va fi amendata pentru fapta sa. Ea va plati intre…