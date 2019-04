Ministrul Energiei vrea să reducă facturile de întreţinere: Am un acoperiş către Sud perfect pentru montarea panourilor solare "Stiti de multa vreme, toata lumea ma intreaba cat platesc pe gaze, cat platesc la lumina. Nu vreau sa va spun. Si nu vreau sa spun cat pentru ca platesc extrem de putin. Eu am predat o viata intreaga economia de energie. Asta am predat. Si asta facem. Sigur ca din cand in cand sotia mea, care e mai economa decat mine, mai striga la mine sa mai sing un bec, dar sigur, programul asta cu panourile fotovoltaice si cu prosumerul, pentru ca de fapt aici este castigul, este un program la care eu personal as dori sa particip. Probabil ca ma voi inscrie cand va incepe. Dar m-am gandit si ne-am sfatuit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

