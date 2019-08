Stiri pe aceeasi tema

- La finalul intalnirii de la Washington dintre Donald Trump și Klaus Iohannis, Consiliului de Afaceri Americano-Roman (AMRO) a anunțat ca sunt analizate investiții de peste 10 miliarde dolari in noi proiecte din Romania din partea companiilor americane. Organizația recomanda președintelui SUA sa sprijine…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat joi, ca presedintele Klaus Iohannis a discutat cu omolgul sau american, Donald Trump despre dezvoltarea unor reactoare nucleare de mica putere, “small modular reactor”, existand un memorandum semnat cu o firma din SUA in acest sens.“Din informațiile…

- Discutiile dintre Klaus Iohannis si Donald Trump la Washington au inclus dezvoltarea centralelor nucleare mici, modulare, care sunt "mult mai sigure" decât ce avem noi la Cernavoda, a declarat, joi, ministrul Energiei, Anton Anton, în cadrul unei

- "Intamplator citind printre randuri si chestia asta o sa-mi fie confirmata probabil mai incolo, ce s-a discutat este un subiect abordat de mai multe ori la minister cu partenerii strategici din SUA, 'small nuclear reactors', un subiect extrem de modern. Noi, prin Nuclearelectrica, avem un memorandum…

- Marti, la capatul intrevederii cu Donald Trump, presedintele Klaus Iohannis a vorbit despre o dezvoltare a parteneriatului romano-american, inclusiv in domeniul nuclear, in condițiile in care Guvernul a demarat deja o cooperare cu o companie din China. Insa in ciuda importanței subiectului, ministrul…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele american, Donald Trump, a declarat marti, la intalnirea cu omologul sau roman, Klaus Iohannis, ca discutiile vor viza si subiectul eliminarii vizelor pentru cetatenii romani care vin in Statele Unite ale Americii. "Este…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, efectueaza marți, 20 august, o vizita la Washington D.C., avand programata o intalnire cu Donald Trump, la Casa Alba. Vor discuta despre parteneriatul strategic Romania – SUA, dar și despre alte subiecte importante.