Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a fost consultata inainte de adoptarea OUG 114/2018, pentru ca populatia sa nu fie afectata de eventuale cresteri de preturi, a anuntat, luni, ministrul Energiei, Anton Anton. "Ordonanta de urgenta 114 a fost facuta cu participarea ANRE-ului, astfel incat populatia sa nu fie afectata de scumpiri, asa cum se parea ca se va intampla in viitor. Pentru ca, stiti foarte bine, contractele se fac acum pentru (...) cel putin sase luni de zile si toate contractele viitoare erau la niste valori foarte mari. Ordonanta 114 a incercat, in conformitate…