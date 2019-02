Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a atinge tintele stabilite de Uniunea Europeana privind decarbonarea si pentru a raspunde unor provocari precum asigurarea securitatii energetice sau suportabilitatea costurilor pentru populatie este nevoie de toate formele de tehnologii curate, considera ministrul Energiei, Anton Anton. "Traversam…

- O idee inedita a fost lansata de Anton Anton, ministrul Energiei, in cursul zilei de miercuri, cand a anunțat ca țara noastra va implementa o metoda inovativa de a stoca energia electrica in gazele naturale.

- UDMR vrea ca OUG 114/2018, „Ordonanța lacomiei”, sa fie respinsa de Parlament sau sa intre in vigoare unele masuri cuprinse in ea de la 1 ianuarie 2020. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat intentia UDMR, intr-un interviu acordat postului tv in limba maghiara Erdely TV. Modificarea Ordonantei ar putea…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat joi, la Targu-Jiu, cu privire la Ordonanta nr. 114/2018, care impune o taxa de 2% pe cifra de afaceri a companiilor din energie, ca "se va stradui sa o elimine" pentru societatile care produc energie pe baza de carbune. "Taxa de 2% pe cifra de afaceri…

- Premierul Viorica Dancila l-a atacat in sedinta de Guvern pe Ministrul Energiei, Anton Anton, pentru ca nu a informat-o in legatura cu situatia de la CEO. “Mi s-a adus la cunostinta ieri, cu nepermisa si suspecta intarziere’, a spus Dancila. ...

- Ministrul Energiei, Anton Anton, si secretarul de stat Doru Visan vor avea, joi, o noua intalnire cu liderii sindicali din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), ca urmare a reluarii grevei in carierele CEO, a anuntat ministerul. In noaptea de miercuri spre joi, una din cele trei unitati functionale…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a intervenit in scandalul de la Gorj si a incercat sa medieze conflictul dintre sefii ALDE si managerul CE Oltenia, Sorin Boza. „Ne-a cerut sa mai avem rabdare, sa pastram o situatie de liniste&rdquo...

- Ministrul Energiei, Anton Anton, nu a stiut sa raspunda intrebarilor privind modul in care vor fi protejati consumatorii vulnerabili de energie si a recomandat jurnalistilor sa citeasca strategia energetica pentru a gasi raspunsul, document care insa nu prevede nicio astfel de masura, potrivit Agerpres.…