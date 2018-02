Stiri pe aceeasi tema

- Prioritatile Ministerului Energiei in perioada urmatoare vor fi legate in special de investitii in rezolvarea problemelor de mediu la termocentralele pe carbune, extrem de importante pentru sectorul energetic romanesc, dar si pe rezolvarea procedurilor de infringement cu Comisia Europeana, a declarat,…

- Liderii PSD au decis, în cadrul Comitetului Executiv, sa desființeze unul dintre ministerele care s-au regasit în primele doua cabinete conduse de Mihai Tudose și Sorin Grindeanu. Astfel, se va desființa Ministerul pentru Dialog Social și va deveni departament al Ministerului Muncii,…

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, a anuntat vineri in sedinta Biroului Politic Central al ALDE ca demisioneaza din motive personale. El va fi inlocuit de deputatul Anton Anton, au informat surse din partid. AGERPRES/(AS - autor: Livia Popescu, editor: Florin Marin, editor online: Simona…

- Pe 25 octombrie 2017 a avut loc ultima intalnire directa dintre Simona si Caroline, intr-un meci din faza grupelor de la Turneul Campioanelor. Daneza a castigat de-o maniera categorica, Wozniacki cedand doar doua game-uri (6-0, 6-2). Atunci, Halep nu a prins o zi prea buna: a intrat in jocul de uzura…

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declarat, miercuri, ca, in aceasta perioada, nu sunt probleme in privinta alimentarii cu energie, iar aprovizionarea cu electricitate si gaze este "in grafic". Citeste si: ULTIMA ORA - Coduri PORTOCALII si GALBENE de vreme rea: 28 de judete, sub alerta de…

- Noile caracteristici ale societatii Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) au fost înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), ca urmare a fuziunii prin absorbtie a societatii SIBEX - Sibiu Stock Exchange SA, informeaza un comunicat al autoritatii de reglementare, transmis miercuri…

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declarat, miercuri, ca, in aceasta perioada, nu sunt probleme in privinta alimentarii cu energie, iar aprovizionarea cu electricitate si gaze este "in grafic". "Ieri (marti - n.r.) s-a desfasurat o sedinta in Comandamentul de iarna din dispeceratul energetic…

- Pe partea de aprovizionare cu electricitate si gaze naturale Romania este in grafic cu stocurile, avand chiar stocuri suplimentare datorita conditiilor meteo favorabile din aceasta perioada, a declarat miercuri ministrul Energiei Toma Petcu.

- Compania de cablu RCS&RDS, lider al pietei de servicii de televiziune si internet fix din Romania, va lansa servicii de telefonie mobila si pe piata din Ungaria in luna iunie sub brandul Digi, dupa mai multe amanari, scrie cotidianul de business Vilaggazdasag. Serviciile, care ar fi trebuit…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale o sesizare asupra legii privind aprobarea OUG nr. 33/2017, care prevede ca presedintele si vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) vor fi numiti de catre plenul reunit al celor doua Camere,…

- S-au scumpit gazele naturale pentru consumatorii casnici, iar facturile vor creste din 10 ianuarie cu pana la 20 de lei in medie, pe luna, pentru perioada de iarna. Autoritatea de Reglementare în Energie a anunţat că, la solicitarea furnizorilor, a acceptat majorarea uneia dintre celei…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei anunța ca facturile la gaze ale consumatorilor casnici vor crește incepand cu data de 1 ianuarie. Majorarea este estimata la nivelul unui an de 4,8 lei pentru un consum mediu care nu depașește 700 Kwh/luna. Autoritatea Nationala de Reglementare…

- Doar 10% din consumatorii casnici trecusera pe piata concurentiala de energie electrica, cu trei luni inainte de liberalizarea pietei. Doar 823.000 de consumatori casnici de energie electrica trecusera pe piata concurentiala la finalul lunii septembrie a anului trecut, potrivit ultimelor date disponibile…

- Doar 823.000 de consumatori casnici de energie electrica trecusera pe piata concurentiala la finalul lunii septembrie a anului trecut, potrivit ultimelor date disponibile publicate de Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), in timp ce numarul clientilor ramasi in regim reglementat…

- Incepand cu 1 ianuarie a fost eliminat in totalitate tariful reglementat de ANRE pentru consumatorii casnici, acestia avand posibilitatea de a-si schimba furnizorul de energie electrica. Insa, mai mult de 90% au ramas fideli vechilor furnizori, neexprimandu-si dorinta de a intra in piata concurentiala,…

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, in primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, conform Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). "Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de…

- Veti primi 20 de bani/kWh pentru curentul produs acasa. Distribuitorii sunt obligati sa preia energia Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a elaborat un proiect de ordin care stabileste pretul cu care micii producatori de energie din surse regenerabile pot vinde energia in sistem.…

- Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a elaborat un proiect de ordin care reglementeaza pretul cu care micii producatori de energie din surse regenerabile pot vinde energia in sistem. Insa, pana la momentul in care cine are o mica turbina eoliana in curte sau un panou fotovoltaic pe…

- In mai putin de o saptamana, piata energiei electrice pentru consumatorii casnici se liberalizeaza complet. Autoritatea pentru Reglementare in Energie va aviza doar tarifele finale pentru milioanele de consumatori care nu si-au schimbat furnizorul. Pentru prima jumatatea a anului, ANRE a aprobat tarife…

- Incepand cu 1 ianuarie 2018, piata energiei electrice pentru consumatorii casnici se liberalizeaza complet. Autoritatea pentru Reglementare in Energie va aviza doar tarifele finale pentru milioanele de consumatori care nu si-au schimbat furnizorul. Pentru prima jumatatea a anului, ANRE a aprobat tarife…

- In mai putin de o saptamana, piata energiei electrice pentru consumatorii casnici se liberalizeaza complet. Autoritatea pentru Reglementare in Energie va aviza doar tarifele finale pentru milioanele de consumatori care nu si-au schimbat furnizorul. Pentru prima jumatatea a anului, ANRE a aprobat tarife…

- Care va fi pretul energiei electrice la 1 ianuarie pentru cei care nu si-au schimbat furnizorul sau contractul. Situatia pe regiuni ANRE a anuntat recent o scadere a tarifelor finale care vor fi platite, in primul semestru al anului viitor de toti consumatorii care raman alimentati in regim de serviciu…

- De la 1 ianuarie, piata energiei electrice pentru consumatorii casnici se liberalizeaza 100%, iar ANRE doar avizeaza tatrifele finale pentru consumatorii care nu au trecut pe piata concurentiala, si au ramas cu actualele contracte la aceiasi patru mari furnizori, in regim de ultima instanta, Enel, CEZ,…

- Zeci de oameni au ramas fara un loc de munca in Suedia, din cauza revoluției digitale. Angajații bancilor din aceasta țara sint inlocuiți cu roboți. Declarații in acest sens au fost facute de catre Autoritatea de Reglementare a Pietei Financiare din Suedia, citata de Bloomberg. Autoritațile suedeze…

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, in primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, desi furnizorii au solicitat o crestere medie cu 10,87%, informeaza un comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei…

- Incepand din 1 ianuarie, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, pentru majoritatea planurilor tarifare va creste volumul de date ce pot fi consumate in roaming in UE/SEE fara taxe suplimentare, a anuntat miercuri Autoritatea de Reglementare in domeniul Comunicatiilor (ANCOM).

- Industria financiara suedeza creste intr-un ritm suficient de rapid pentru a se asigura ca miile de bancheri ce sunt inlocuiti de roboti vor fi in continuare necesari, a apreciat Autoritatea de Reglementare a Pietei Financiare din Suedia (FSA), transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Oamenii nu mai…

- Industria financiara suedeza creste intr-un ritm suficient de rapid pentru a se asigura ca miile de bancheri ce sunt inlocuiti de roboti vor fi in continuare necesari, a apreciat Autoritatea de Reglementare a Pietei Financiare din Suedia (FSA), transmite

- Furnizorul de apa Aquabis cumpara mai multe utilaje, cu ajutorul carora vrea sa transforme namolul rezultat in urma epurarii apei uzate in biogaz și electricitate. Investiția se apropie de un milion de euro.

- Pretul energiei pe bursa este mult mai mic decat in alte perioade ale anului si, cu toate acestea, tarifele finale platite de consumatori la electricitate nu au scazut, a declarat, marti, ministrul...

- Prețul energiei pe bursa este mult mai mic decat in alte perioade ale anului și, cu toate acestea, tarifele finale platite de consumatori la electricitate nu au scazut, a declarat, marți, ministrul Energiei, Toma Petcu, in comisiile parlamentare de specialitate reunite pentru a aviza bugetul pe 2018…

- Unii dintre bancherii de top din Londra au declarat ca ar opri sau chiar ar contramanda planurile de relocalizare in Europa continentala, daca va exista un acord care sa permita Marii Britanii sa-si mentina accesul la piata unica europeana, o schimbare semnificativa fata de precedentele avertismente…

- Presedintele Autoritatii de reglementare a pietelor financiare din Franta (AMF), Robert Ophele, a denuntat moneda virtuala bitcoin ca fiind "o iluzie periculoasa" si un instrument pentru infractori, pronuntandu-se ferm impotriva criptomonedei, care a depasit pragul de 11.000 de dolari, pentru prima…

- Președintele Autoritații de reglementare a piețelor financiare din Franța (AMF) a denunțat luni bitcoin ca fiind "o iluzie periculoasa" și un instrument pentru infractori, pronunțandu-se ferm impotriva criptomonedei, care a depașit pragul de 11.000 de dolari, pentru prima data de la lansare,…

- La data de 1 ianuarie, piata energiei electrice va fi complet liberalizata, pentru toti clientii casnici din Romania. Consumatorii trebuie sa stie ca au oricand optiunea sa schimbe furnizorul de energie electrica sau ramana la acelasi furnizor, dar sa schimbe contractul. Economiile la factura sunt in…

- Energia electrica si gazele naturale se vor scumpi, de anul viitor, estimeaza noua conducere a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) in primul sau raport, obtinut de profit.ro. ANRE estimeaza ca pretul energiei electrice se va majora cu 1,5% la clientii finali de la 1 ianuarie…

- Cu o luna inainte de liberalizarea totala a pietei de energie electrica, de la 1 ianuarie 2018, Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a emis un ordin prin care acorda actualillor furnizori de ultima instanta, Enel, Electrica, E.On si CEZ, monopolul pentru furnizarea de energie pentru…

- La finele lunii iulie 2017 si compania Sherif de la Tiraspol, care controleaza cea mai mare parte a economiei regiunii separatiste a obtinut licenta la importul de benzina si motorina, eliberata de Agentia Nationala pentru Reglementare în Energetica (ANRE), transmite mold-street.com Astfel…

- Toma Petcu: Pretul energiei nu va mai creste anul acesta Ministrul Energiei, Toma Petcu. Foto: Arhiva Pretul energiei nu va mai creste pâna la finele acestui an, ci dimpotriva. Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Energiei ar putea face o ajustare negativa, întrucât…

- Operatorii de distributie a energiei si-au asumat obligatii de a investi in retele atat la privatizare, cat si pentru a majora tarifele. Aceste investitii vor fi verificate in teren, a declarat joi ministrul Energiei, Toma Petcu. Verificarile vor fi facute de Ministerul Energiei si de…

- Ministerul Energiei și Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) vor verifica inclusiv pe teren daca operatorii privați de distribuție a energiei electrice și-au indeplinit obligațiile de investiții, atat cele asumate la privatizare, cat și cele in baza carora companiile au cerut majorari…

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, a spus, joi, la audierea comisiei parlamentare de ancheta ANRE, ca de la 1 ianuarie nu vor mai exista tarife reglementate și aprobate de Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei. Creșterea prețurilor la energia electrica și gaze a fost cauzata de condițiile…

- Eliminarea roamingului, o masura salutata de milioane de romani, risca sa se transforme intr-un scandal de proporții. Clienții acuza companiile de telefonie mobila ca ofera tarife naționale la convorbirile in roaming doar pentru cartele mai scumpe. In replica, operatorii de telecomunicații reclama…

- Constantin Gheorghe a fost schimbat din functia de presedinte al Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra, potrivit unei decizii a premierului Mihai Tudose publicate luni in Monitorul Oficial. Constantin Gheorghe este cunoscut ca fiind apropiat al omului…

- Eliminarea roamingului, o masura salutata de milioane de romani, risca sa se transforme intr-un scandal de proporții, relateaza TVR. Clienții acuza companiile de telefonie mobila ca ofera tarife naționale la convorbirile in roaming doar pentru cartele mai scumpe. In replica, operatorii de telecomunicații…

- Doua mari companii de telefonie mobila sunt investigate de Autoritatea de Reglementare in Comunicații. Instituția a primit sesizari din partea clienților care reclama ca sunt nevoiți sa plateasca mai mult, in medie cu doi euro, pentru cartele daca vor sa beneficieze de tarife naționale la convorbiri…

- Comisia europeana a declansat o investigatie “in profunzime” care vizeaza decizia Autoritatii de reglementare in comunicatii din Romania de a ingheta tarifele de interconectare la nivelul din 2014, conform unui anunt publicat in aceasta seara pe site-ul Comisiei. Decizia de a mentine tarifele…

- Sorin Grindeanu a devenit noul șef al ANCOM, marți, prin votul Parlamentului. S-au inregistrat 270 de voturi „pentru” si 117 „impotriva”. Fostul premier, dat jos prin moțiune de cenzura de catre propriul partid, a fost propus de Guvern la șefia Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare…

- Mihai Gadea, directorul Antenei 3 si realizatorul emisiunii ”Sinteza Zilei”, este o persoana extrem de discreta in ceea ce priveste viata lui de familie. Realizatorul TV a preferat sa-si tina sotia departe de ochii curiosilor, iar aparitia alaturi de Agatha Kundri sunt extrem de rare.

- Reprezentanții Misiunii Fondului Monetar Internațional au intreprins o vizita in cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica. La intrevedere au fost prezenți conducerea și colaboratorii din cadrul Agenției. In cadrul intrevederii discuțiile au fost axate pe importanța strategica a autoritații…