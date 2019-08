Ministrul Energiei: În sfârșit, ne-a venit mintea la cap! Importurile foarte mari de gaze din aceasta perioada reprezinta un lucru benefic, intrucat pretul de import in timpul verii este mai mic, iar gazele vor fi stocate in depozite, a declarat, joi, ministrul Energiei, Anton Anton, in cadrul unei conferinte. El a fost intrebat de jurnalisti cum apreciaza faptul ca importurile de gaze din luna iunie au crescut foarte mult, de peste 300 de ori, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. In sfarsit ne-a venit mintea la cap Inne-ala cap



"Am mai comentat chestia asta si o sa mai comentez de 100 de ori. Eu cred ca in sfarsit ne-a venit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Importurile foarte mari de gaze din aceasta perioada reprezinta un lucru benefic, intrucat pretul de import in timpul verii este mai mic, iar gazele vor fi stocate in depozite, a declarat, joi, ministrul Energiei, Anton Anton, in cadrul unei conferinte. El a fost intrebat de jurnalisti cum…

- El a fost intrebat de jurnalisti cum apreciaza faptul ca importurile de gaze din luna iunie au crescut foarte mult, de peste 300 de ori, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut."Am mai comentat chestia asta si o sa mai comentez de 100 de ori. Eu cred ca in sfarsit ne-a venit mintea…

- Romania a importat in luna iunie 2019 o cantitate de gaze de 1.479.598 MWh, de 364 de ori mai mult fata de aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). În iunie 2018, România a importat doar 4.061 MWh, potrivit Agerpres. …

- In iunie 2018, Romania a importat doar 4.061 MWh.Totodata, pretul mediu al gazelor de import in luna iunie 2019 a fost de 82,08 lei pe MWh, conform datelor ANRE, cu 19% mai mic decat cel al gazelor romanesti tranzactionate pe bursa (101 lei pe MWh), dupa cum arata cotatiile Bursei Romane…

- Importurile de gaze din aceasta perioada avantajeaza Romania, intrucat sunt mult mai ieftine decat in varf de iarna, sustine Ministerul Energiei intr-o postare pe pagina de Facebook a institutiei. Aceasta dupa ce, luni, Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a publicat cantitatile…

- Romania a importat in mai 2019 o cantitate de gaze de 1.185.490 MWh, de 353 de ori mai mult fata de aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), analizate de Agerpres.

- In mai 2018, Romania a importat doar 3.353 MWh.Aceasta dupa ce, in luna aprilie 2019, cantitatile de gaze importate fusesera de 100 de ori mai mari decat in aprilie 2018.Totodata, pretul mediu al gazelor de import in luna mai 2019 a fost de 89 de lei pe MWh, conform datelor ANRE,…

- Astfel, noile prevederi arata ca "principiile/cerintele specifice pietei produselor flexibile pe termen lung sunt urmatoarele: initierea unei oferte de vanzare/cumparare, precum si introducerea ofertelor de raspuns pentru acest tip de produs sunt permise oricarui participant inregistrat la piata…