- Cererea globala de petrol a inregistrat in primul semestru din acest an cel mai lent ritm de crestere incepand de la criza financiara din 2008, pe fondul sporirii semnelor de scadere a activitatii economice pe plan global si al escaladarii tensiunilor comerciale dintre SUA si China, se arata intr-un…

- "Situatia devine din ce in ce mai nesigura ... cresterea cererii de titei pe plan mondial a fost foarte lenta in primele sase luni din 2019", apreciaza organizatia cu sediul la Paris.In mai, cererea globala a scazut cu 160.000 barili pe zi (bpd), comparativ cu perioada similara din 2018.…

- Estimarile par sa sprijine decizia Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si a celor din afara cartelului (Alianta OPEC+) de a extinde pana in martie 2020 acordul privind reducerea productiei de titei. Acordul va sprijini cresterea preturilor, pe fondul incetinirii economiei globale si…

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol si cele din afara cartelului (Alianta OPEC+) au acceptat marti extinderea pana in martie 2020 a acordului privind reducerea productiei de titei, transmite Reuters. Tarile participante la summitul de la Viena al producatorilor globali de titei au reusit…

- Rusia a ajuns la un acord cu Arabia Saudita privind extinderea cu sase-noua luni a pactului cu OPEC privind reducerea productiei de titei, a anuntat sâmbata presedintele rus Vladimir Putin, la o conferinta de presa, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Declaratia vine în urma discutiilor…

- Declaratia vine in urma discutiilor dintre Vladimir Putin si printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, la summitul G20 (grupul tarilor bogate si al principalelor economii emergente), care a avut loc in perioada 28-29 iunie in Japonia.Pentru a sprijini cresterea preturilor,…

- Scenariul in care pretul barilului de petrol ar putea scadea sub 30 de dolari nu poate fi exclus, daca nu va fi extins acordul privind reducerea productiei, incheiat intre OPEC si alte state din afara cartelului, a avertizat ministrul rus al Energiei, Alexander Novak. "Există riscuri mari pe piaţă…

