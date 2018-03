Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele fizice nu pot produce momentan energie electrica, intrucat Ministerul Finantelor nu stie cum sa impoziteze aceasta activitate, iar situatia este efectiv ridicola, a declarat, miercuri, ministrul Energiei Anton Anton, citat de Agerpres. Declarații Anton Anton: “Am ajuns la energie electrica…

- Persoanele fizice nu pot produce momentan energie electrica, intrucat Ministerul Finantelor nu stie cum sa impoziteze aceasta activitate, iar situatia este efectiv ridicola, a declarat, miercuri, ministrul Energiei, Anton Anton, intr-o conferinta pe tema contorizarii inteligente a electricitatii, organizata…

- Persoanele care solicita restituirea sumelor platite in contul taxei auto nu vor mai fi obligate sa anexeze la cerea de restituire documentele care sa dovedeasca efectuarea platilor si nici copiile cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, potrivit unui proiect de Ordonanta…

- In deschiderea conferintei, ministrul a relatat cum, in urma cu 13-14 ani, un prieten al sau, dezvoltator imobiliar, dorea sa instaleze contoare inteligente in locuintele pe care le construia, insa nu doar la electricitate, ci si la caldura si apa calda. Anton a vrut astfel sa arate ca existau solutii…

- Contribuabilii vor putea depune online Declaratia unica incepand cu data de 16 mai, iar in saptamanile urmatoare acestia vor primi prin posta parola de acces in mediul virtual, a declarat, marti seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Declaratia (unica, n.r.) acum este…

- Administrația Fondului pentru Mediu anunta ca, de luni, 26 martie, in Programul “Rabla Plus”, persoanele fizice se pot inscrie la producatorii validati, iar persoanele juridice pot depune dosare de acceptare. Bugetul este de 50.000.000 lei, dintre care: 15.000.000 lei pentru persoane fizice și 35.000.000…

- Romania trebuie sa pastreze un echilibru in ceea ce priveste mix-ul energetic, iar acest echilibru va sta la baza strategiei energetice care este in curs de elaborare si va fi adoptata pana la finele anului, a declarat, joi, ministrul Energiei, Anton Anton. „As incepe cu urmatoarea…

- Persoanele fizice care au obtinut in 2017 venituri in afara Romaniei vor fi obligate sa le declare Fiscului, pentru impozitare, pana cel tarziu la 15 iulie 2018, potrivit noului mecanism de declarare si plata pentru persoanele fizice. Raportarea se va face prin intermediul unei declaratii fiscale unice,…

- Persoanele fizice cu venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, agricultura, silvicultura, piscicultura, asocieri cu persoane juridice, investitii si alte surse, care estimeaza pentru anul in curs un venit net anual cumulat sub plafonul a 12 salarii lunare minime brute pe…

- Contribuabilul are obligatia sa calculeze impozitul pe venitul din activitati agricole prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activitati agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.Contribuabilii care desfasoara activitati agricole pentru care…

- Drepturile de proprietate intelectuala, care includ si drepturile de autor, vor fi scoase din categoria veniturilor independente si tratate separat de Fisc. Pentru acestea va fi reintrodusa retinerea la sursa a contributiilor la pensii si sanatate pentru persoanele fizice care obtin sume de…

- Documente atasate: Proiect OUG Cei care obțin venituri din activitați independente, printre care se numara și persoanele fizice autorizate (PFA), vor avea de depus anual o singura declarație fiscala, conform mecanismului pregatit de Ministerul Finanțelor Publice (MFP), care a fost lansat joi in dezbatere…

- DECLARAȚIA UNICA pentru persoanele fizice 2018. Ministerul Finanțelor a precizat într-un comunicat de presa care sunt categoriile de contribuabili care vor fi obligate sa depuna în 2018 noua DECLARAȚIE UNICA pentru persoanele fizice.

- Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale va fi depusa de aproape un milion de contribuabili, conform datelor Ministerului Finantelor Publice (MFP), bazate pe cifrele din 2017. Declaraţia unică uneşte şapte declaraţii, respectiv D200, D201, D220, D221,…

- • Sorin Boza (CEO): Depinde de noi cum ne sustinem cauza la Bruxelles! Managerul CE Oltenia, Sorin Boza, a fost la Bruxelles pentru a sustine o derogare. Este vorba despre directivele europene care impun centralelor pe carbune noi reguli de gestionare a emisiilor de carbon. Impactul regulilor…

- Tariful mediu pentru persoanele juridice este cu 9% mai mare decat cel din 2017, iar cel pentru persoanele juridice - cu 11% mai mare. „Tariful de referinta mediu ponderat in functie de numarul de expuneri pe fiecare segment pentru persoane fizice este de 756 de lei, comparativ cu 692 de lei…

- Persoanele fizice vor avea un singur formular de completat si speram ca acesta sa fie inteligent, iar in formula actuala va fi o surpriza placuta, a declarat, marti, vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) Daniel Tudor, intr-o conferinta organizata de PwC Romania."In…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a avut o noua intalnire cu presa, in care s-a aratat la fel de nedocumentat pe principalele probleme din sistemul energetic ca si in interviul pentru Agerpres, care l-a facut celebru. La finalu...

- Ministrul Energiei i-a spus, luni, unui jurnalist ca este nesimtit, dupa ce a fost intrebat ce este curentul electric. Schimbul de replici a avut loc in cadrul ZF Power Summit 2018, o conferinta organizata de Ziarul Financiar. "Sunteti profesor si imi cer scuze ca poate sunt extrem…

- Cred ca pana la final de an vom adopta o strategie energetica a Romaniei, care este in lucru, si vrem sa pastram mixul energetic, capacitatea de a produce energie si din carbune sin din hidro si eolian, a declarat Anton Anton, Ministrul Energiei, la conferinta ZF Power Summit . "Ma…

- Anton Anton, ministrul Energiei, a declarat ca s-a intalnit ”in lift” cu investitorii chinezi cu care statul negociaza realizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavoda, proiect de 6,5 miliarde de euro care bate pasul pe loc de patru ani. Reamintim, Nuclearelectrica a ales in 2014 grupul China General…

- Declaratia zilei vine de la ministrul Energiei, Anton Anton. Intr-un interviu pentru Agerpres, ministrul a vorbit si despre proiectul reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda."Noi la Cernavoda am prevazut de la inceput sa construim patru reactoare. Am reusit sa construim unul, apoi am mai dat in…

- Actionarii straini au o participatie de aproape 15% in cadrul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), operatorul pietei de capital romanesti, in vreme ce actionarii institutionali ro­mani si personale fizice din Romania detin restul de 85% din capitalul social al BVB. Astfel, structura actionariatului…

- Deși acest lucru se intampla peste tot in Europa, in Romania persoanele fizice nu pot in prezent sa produca energie și sa o livreze in retea, intrucat Ministerul Finantelor nu a identificat modul in care poate fi impozitata aceasta activitate, a declarat vicepreședintele Autoritatii Nationale de Reglementare…

- Persoanele fizice nu pot in prezent sa produca energie si sa o livreze in retea, intrucat Ministerul Finantelor nu a identificat modul in care poate fi impozitata aceasta activitate, a declarat, joi, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege,…

- Persoanele fizice nu pot in prezent sa produca energie si sa o livreze in retea, intrucat Ministerul Finantelor nu a identificat modul in care poate fi impozitata aceasta activitate, a declarat, joi, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege,…

- Persoanele fizice nu pot in prezent sa produca energie si sa o livreze in retea, intrucat Ministerul Finantelor nu a identificat modul in care poate fi impozitata aceasta activitate, a declarat, joi, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege,…

- El a amintit ca Legea 220/2008 privind promovarea energiei regenerabile prevede ca "persoanele fizice care detin unitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalata sub 100 kW pe loc de consum pot vinde energia electrica produsa si livrata in reteaua electrica apartinand…

- Persoanele fizice nu pot in prezent sa produca energie si sa o livreze in retea, intrucat Ministerul Finantelor nu a identificat modul in care poate fi impozitata aceasta activitate, a declarat, joi, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege,…

- Cetatenii (persoane fizice) care detin capacitati de productie de energie electrica sub 100 kW vor putea sa o livreze in retea, prin intermediul operatorului de distributie la care sunt racordate centralele lor, compensand astfel consumul propriu reflectat pe factura, arata un proiect al ANRE. „Puterea…

- Un proiect de ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energiei (ANRE) prevede ca persoanele fizice care vor sa produca energie regenerabila in capacitati de pana la 100 kW vor putea vinde electricitatea in reteaua de distributie, urmand ca factura lor sa fie compensata cu valoarea energiei…

- In contextul prorogarii termenului de depunere a Declarației 600, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice este in curs de elaborare un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare și plata a CAS și CASS datorate de persoanele fizice. Se are in vedere reducerea numarului…

- Ministerul Finantelor Publice a publicat ieri, 1 februarie, un comunicat de presa prin care anunta ca pregateste un proiect normativ care va simplifica declararea si plata CAS si CASS datorate de persoanele fizice. Proiectul normativ este in curs de elaborare, in contextul prorogarii termenului de…

- Prioritatile Ministerului Energiei in perioada urmatoare vor fi legate in special de investitii in rezolvarea problemelor de mediu la termocentralele pe carbune, extrem de importante pentru sectorul energetic romanesc, dar si pe rezolvarea procedurilor de infringement cu Comisia Europeana, a declarat,…

- Persoanele fizice care vor sa produca energie regenerabila in capacitati de pana la 100 kW vor putea vinde electricitatea in reteaua de distributie, urmand ca factura lor sa fie compensata cu valoarea energiei pe ...

- In contextul prorogarii termenului de depunere a Declaratiei 600, la nivelul Ministerului Finantelor Publice este in curs de elaborare un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare si plata a CAS si CASS datorate de persoanele fizice.Pot6rivit ANAF, se are in vedere…

- "In contextul prorogarii termenului de depunere a Declarației 600, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice este in curs de elaborare un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare și plata a CAS și CASS datorate de persoanele fizice. Se are in vedere reducerea…

- In contextul prorogarii termenului de depunere a Declaratiei 600, la nivelul Ministerului Finantelor este in curs de elaborare un proiect normativ care va simplifica declararea si plata CAS si CASS datorate de persoanele fizice, se arata intr-un comunicat transmis joi de institutie. „Se…

- Persoanele fizice care vor sa produca energie regenerabila in capacitati de pana la 100 kW vor putea vinde electricitatea in reteaua de distributie, urmand ca factura lor sa fie compensata cu valoarea energiei pe care o livreaza, se arata intr-un proiect de ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare…

- Administrația locala din comuna Mihai Viteazu va distribui europubele persoanelor fizice, pentru colectare selectiva. Se vor da cate 2 europubele, una galbena (hartie, carton) și una albastra (doze, PET-uri), fiecare de cate 120 de litri. Read More...

- A intrat in vigoare legea prin care sunt anulate obligații fiscale ale dezvoltatorilor imobiliari persoane fizice. Conform acesteia, in cazul tranzactiilor pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice, se anuleaza…

- In acest an, nu numai companiile sau persoanele fizice autorizate pot solicita fonduri nerambursabile, ci și persoanele fizice fara niciun fel de afacere. Romanii care vor sa instaleze, sa modifice sau sa inlocuiasca integral sistemul de incalzire al locuinței, astfel incat sa utilizeze energie…

- Ca urmare a mai multor solicitari primite in ultimele zile fața de modul in care trebuie achitate asigurarile sociale de persoanele fizice și fața de modul de depunere a Declarației 600, se fac urmatoarele precizari. Prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal, in afara transferului asigurarilor…

- Conducerea Casei Judetene de Pensii Galati a facut publice ultimele noutati legislative care aduc multe noutati, incepand cu data de 01 ianuarie 2018, in plata contributiilor de asigurari sociale. Printre schimbarile introduse, pe care vi le prezentam sintetizat mai jos, un element de noutate il reprezinta…

- Duma de Stat din Rusia propune ca nu doar instituțiile media, dar și persoanele fizice care sunt platite de alte tari pentru a raspandi informatii sa fie considerate "agenți straini".Un proiect de lege in acest sens a fost votat astazi in prima lectura.

- Declarația 600 este subiectul fierbinte al lunii ianuarie, dupa ce ”revoluția fiscala” a Guvernului Tudose impinge la ghișee toți avocații, notarii, contabilii, ziariștii, scriitorii și toate persoanele fizice autorizate. Aceștia, dar și cei care au venituri din chirii, dobanzi sau investiții, trebuie…

- Anul 2018 a intrat in linie dreapta si odata cu acesta si modificarile fiscale numeroase din legislatia aplicata firmelor si angajatilor. Split TVA va fi aplicat de platitorii de TVA cu obligatii TVA restante si/sau aflati in insolventa, respectiv optionala pentru restul categoriilor de contribuabili…

- "Nu se cade sa discutam despre alte sectoare, insa la o mica verificare veti constata faptul ca in unele sectoare taxa de salubrizare este chiar mai mare. Stiu ca orice majorare a taxelor este o impovarare pentru fiecare dintre noi insa, inainte de orice, v-as ruga sa cititi cu atentie hotararea…

- Vești bune vin din domeniul bancar, pentru toți cei care folosesc un cont bancar de plati cu servicii de baza, dar și cardul atașat contului respectiv. Clienții bancilor vor scapa de comisioanele percepute pentru deschiderea si inchiderea unui cont, precum si de comisionul pentru retrageri de bani sau…

- "Pentru a veni in sprijinul contribuabililor și pentru a evita aglomerația la ghișee, avand in vedere termenul scurt de depunere a declarației de mențiuni, modificarea vectorului fiscal pentru persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora va fi realizata…