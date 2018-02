Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va da Romania in judecata la Curtea Europeana de Justitie, daca Parlamentul de la Bucuresti va adopta amendamentele aduse Ordonantei de Urgenta 64/2016 din sectorul gazelor naturale, a declarat, marti, comisarul european pentru Energie, Miguel Arias Canete, intr-o intalnire la Bruxelles…

- O delegatie a Complexului Energetic Oltenia, condusa de managerul Sorin Boza, este in aceste zile la Bruxelles, pentru discutii cu comisarul pe Energie. Un subiect care va fi luat in discutie este acela ca termocentralele nu se pot î...

- La seminarul organizat in Bruxelles a participat decanul Facultatii de Informatica, conf.dr. Adrian Iftene, Catalin Boghiu, de la Primaria Municipiului Iasi, si Dan Zaharia, antreprenor iesean, din partea mediului de afaceri. „Scopul principal al intalnirii a fost de a stabili planul de lucru pentru…

- Cel mai mare producator de energie electrica pe baza de carbune din Romania risca sa inchida mare parte din grupurile energetice, pentru ca nu are timp sa se conformeze noilor cerinte de mediu impuse de Comisia Europeana. Managerul CE Oltenia se va intalni, pe 27 februarie, la Bruxelles,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, de la Bruxelles, ca partenerii externi ai Romaniei vor fi nedumeriti de cererea de revocare a sefei DNA, iar gestul ministrului Justitiei nu va duce la imbunatatirea imaginii Romaniei."Unii vor fi nedumeriți. Alții probabil iși vor pune și alte intrebari.…

- Premierul Viorica Dancila, la reuniunea UNCJR Viorica Dancila Premierul Viorica Dancila le-a solicitat autoritatilor locale sa se implice mai mult în absorbtia fondurilor europene, dupa ce oficialitatile cu care a discutat, ieri, la Bruxelles, i-au atras atentia ca România este în…

- "Comisia Europeana a adoptat noile BAT-uri (best available techniques - cele mai bune tehnici disponibile n.r) privind limitele de noxe care sunt mult mai restrictive. Conform noilor cerinte, este nevoie de un complex de masuri, atat tehnice, cat si la nivel investitional. Tehnic inseamna masuri…

- Premierul Viorica Dancila a discutat ieri, la Bruxelles, cu comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu. In atentie s-a aflat, in principal, problema absorbtiei intarziate a fondurilor europene. Este un subiect despre care comisarul Corina Cretu a vorbit si aseara la Radio Romania. Ea…

- Managerul Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, a explicat ca nu exista timpul fizic pentru conformarea la noile norme de mediu impuse la nivel european. Boza va ajunge la sfarsitul lunii la Bruxelles, unde va explica faptul ca 2025 este u...

- "Noua ani in care am fost deputat european si acum intoarcerea la Bruxelles in calitate de prim-ministru, intalnirea unor persoane pe care le cunosc, intalnirea cu presedintele PE, Antonio Tajani, au fost pentru mine emotionante si in acelasi timp au constituit o provocare in asteptarile pe care…

- Sorin Boza, directorul general al CEO, va merge pe 27 februarie la Bruxelles, unde se va intalni cu comisarul european Miguel Arias Canete, responsabil pentru politici climatice și energie, caruia ii va cere o derogare pentru patru ani a obligatiei complexului energetic de a se supune noilor norme…

- Un nou partid politic britanic, inspirat de ascensiunea presedintelui francez Emmanuel Macron, a lansat luni o campanie electorala nationala cu obiectivul de a opri Brexitul, relateaza Reuters si AFP. Partidul Renew (Reinnoire), fondat anul trecut dupa ce miscarea lui…

- Presedintele USR, Dan Barna, anunta ca va avea la Bruxelles intalniri cu oficiali din Parlamentul European, Comisia Europeana si Consiliul UE, mentionand ca va discuta si despre "asaltul asupra legilor Justitiei" dat de PSD-ALDE si va reafirma atasamentul ferm al USR fata de respectarea valorilor europene.…

- Managerul CE Oltenia, Sorin Boza a mers sambata in doua dintre carierele companiei. Acesta a stat de vorba cu cateva zeci minerii de la carierele Lupoaia si Rosiuta. A discutat cu oamenii la intrare in schimb, clarificand niste intrebari pe care acestia le aveau. „Din pacate, oamenii…

- Pana zilele trecute, ministrul Agriculturii, Petre Daea, era in centrul atenției pentru declarațiile afectuoase fața de ovine: ”oaia e o statuie vie”, “oaia e un animal care ne strabate istoria ca un fir roșu”, ”oaia a unit generatii, oaia a descoperit muntele si a populat muntele, oaia a dat mancare…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, se inscrie și el in șirul de politicieni cu declarații bizare. Intr-un interviu acordat agenției Agerpres, Anton Anton a facut un comentariu naucitor de-a dreptul. Vorbind...

- Horoscop Elevi din treizeci și trei de școli europene, din 28 de state membre și 5 țari candidate vor veni la Bruxelles și se vor adresa instituțiilor europene, prezentandu-și parerea in legatura cu rolul care ii revine culturii in viitorul Europei. Vor cauta raspunsuri, vor dezbate și vor supune la…

- Romania nu poate sa renunte la productia de energie pe carbune, iar termocentralele din tara noastra se vor alinia in ritmul lor la cerintele de mediu ale Uniunii Europene si nu atat de repede cum cer oficialii de la Bruxelles, a declarat ministrul Energiei, Anton Anton, intr-un interviu acordat…

- Anton Anton, ministrul energiei, a declarat intr-un interviu acordat Agerpres ca discutiile cu investitorii pentru proiectul reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda sunt avansate. Ministrul a spus ca au fost chiar zilele trecute pe-aci (n.red. Ministerul Energiei, probabil) si ca i-a vazut in lift. "Astazi…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a vorbit despre problemele din sistem intr-un interviu pentru Agerpres. Intrebat cum vede faptul ca strategia energetica este intarziata, ministrul a spus: "Fara indoiala, anul asta se ga...

- Romania nu poate sa renunte la productia de energie pe carbune, iar termocentralele din tara noastra se vor alinia in ritmul lor la cerintele de mediu ale Uniunii Europene si nu atat de repede cum cer oficialii de la Bruxelles, a declarat ministrul Energiei, Anton Anton, intr-un interviu acordat…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, si-a propus sa faca o vizita la Complexul Energetic Oltenia, dar dupa ce se familiarizeaza cu problemele ministerului, a spus deputatul de Gorj, Mihai Weber. Parlamentarul a spus ca Anton Anton a avut deja discutii cu...

- Salariile membrilor Consiliului de Supraveghere al CE Oltenia sunt de aproximativ 250 de milioane de lei vechi. Afirmația a fost facuta intr-o conferința de presa, susținuta de președintele Institutului de Analize și Investigații Publice, Dan Ilie Morega. Cu referire la CE Oltenia, acesta…

- Platforma de business cu 52.000 de firme, activata la Cluj Un acord de cooperare regionala semnat la Cluj-Napoca de catre patru confederatii patronale reprezentative din Romania, Ungaria, Polonia si Slovacia va oferi celor 52.000 de firme componente oportunitatea de a interactiona eficient si rapid…

- Arhiepiscopia Tomisului invoca afirmatiile unui avocat din Bruxelles, specializat in legislatia europeana privind fondurile europene, care spune ca acuzele din dosarul in care IPS Teodosie este judecat pentru ca ar fi obtinut pe nedrept fonduri europene au fost situate in legislatia penala, desi…

- Senatorii Scarlat Iriza si Florin Carciumaru s-au intalnit luni, 12 februarie, cu Anton Anton, noul ministru al Energiei. Parlamentarii gorjeni i-au transmis oficialului din Guvern ca nu sunt probleme deosebite la CE Oltenia, iar mi...

- V. Stoica Europarlamentarul Laurențiu Rebega, vicepreședinte al Grupului Europa Națiunilor și Libertații din cadrul Parlamentului European, susține punctul de vedere al ministrului roman al Afacerilor Externe referitor la acordarea fondurilor europene pentru țara noastra in funcție de unele situații…

- Romania trebuie sa iși afirme independența și suveranitatea și sa se alature țarilor care au pus voința propriilor cetațeni și viitorul lor deasupra intereselor Bruxelles-ului, sustine europarlamentarul Raurentiu Rebega

- Fonduri europene pentru promovarea carnii de oaie și de capra Organizațiile reprezentative din sectorul agroalimentar din Romania se pot inscrie pentru obținerea de finanțare pentru programe de informare și promovare. Comisia Europeana (CE) a adoptat programul de lucru pentru 2018 cu privire la…

- Dinamizarea relatiilor dintre Guvern si Comisia Europeana Premierul Viorica Dancila a anuntat ca îsi doreste o dinamizare a relatiilor dintre Guvern si Comisia Europeana, care trebuie "informata corect si la timp". "Am aceasta certitudine ca noi, ca si Guvern, trebuie…

- Presedintele Comisiei pentru fonduri europene a PNL, Petru Luhan, a declarat vineri ca premierul Dancila a mintit cand a afirmat ca in Romania au intrat 1,09 miliarde de euro in 2017, bani europeni. El a spus ca Romania a pierdut anul trecut 1,5 miliarde de euro, contrar afirmatiilor…

- Nutriționiștii ne recomanda sa consumam grasimi mononesaturate deoarece acestea contribuie la scaderea colesterolului, au puterea sa ne protejeze inima și sa ne regleze tranzitul intestinal. Click Sanatate a facut si un top al celor mai sanatoase uleiuri. Citeste si: Ministrul Energiei da…

- Noul ministru al Energiei, Anton Anton, a declarat ca il bucura posibilitatea pe care o au consumatorii de a-si schimba furnizorul de energie pentru a obtine un pret mai bun, insa a aratat ca nu stie daca la el acasa si-a schimbat contractul, intrucat sotia sa se ocupa de aceste aspecte. Intrebat de…

- Noul ministru al Energiei, Anton Anton, a declarat, joi, ca il bucura posibilitatea pe care o au consumatorii de a-si schimba furnizorul de energie pentru a obtine un pret mai bun, insa a aratat ca nu stie daca, la el acasa, si-a schimbat contractul, intrucat sotia sa se ocupa de aceste aspecte.…

- Prioritatile Ministerului Energiei in perioada urmatoare vor fi legate in special de investitii in rezolvarea problemelor de mediu la termocentralele pe carbune, extrem de importante pentru sectorul energetic romanesc, dar si pe rezolvarea procedurilor de infringement cu Comisia Europeana, a declarat,…

- Comisarul European pentru Politici Regionale aproba ca la Bruxelles se ia in calcul conditionarea alocarilor de fonduri de respectarea statului de drept, in tarile beneficiale, potrivit Digi24.com.

- Liderii PSD au decis, în cadrul Comitetului Executiv, sa desființeze unul dintre ministerele care s-au regasit în primele doua cabinete conduse de Mihai Tudose și Sorin Grindeanu. Astfel, se va desființa Ministerul pentru Dialog Social și va deveni departament al Ministerului Muncii,…

- Anul 2017 pare sa fie cel mai slab in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene de dupa 2012. Cu numai 3,648 miliarde de euro primite de la Comisia Europeana, potrivit datelor preliminare ale...

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, a convocat joi Comandamentul de iarna din cadrul Dispecerului Energetic National, ca urmare a dificultatilor aparute in unele zone in privinta alimentarii cu energie electrica din cauza conditiilor meteorol...

- Managerul CE Oltenia, Sorin Boza, a declarat la TVR 1 ca CE Oltenia a sustinut sistemul energetic national cu mari eforturi. Acesta a precizat, printre altele, ca CEO este cel mai important producator de energie. „Suntem azi cel mai important producator de energie din Romania.…

- Managerul CE Oltenia, Sorin Boza, a declarat ieri ca cea mai buna cale pentru rezolvarea problemelor din minerit si energie este cea a dialogului. Administratia a prezentat partenerilor sociali, in urma cu doua zile, una din variantele proiectului de buget. Aceasta nu a corespuns insa…

- Ministrul Florian Bodog s-a intalnit cu reprezentanții asociațiilor pacienților transplantați. Principalul punct pe ordinea de zi a discuțiilor a fost modificarea legii transplantului uman. In cadrul intalnirii, ministrul Sanatații a dat asigurari ca va prelua observațiile și schimbarile propuse de…

- Bugetul de Venituri si Cheltuieli prezentat miercuri de administratia CE Oltenia la intalnirea cu sindicatele nu este in forma finala. Presedintele Directoratului, Sorin Boza, a spus ca a cerut unele clarificari la Ministerul de Fin...

- Președintele Klaus Iohannis a comentat joi la Bruxelles pe marginea modului in care vor fi afectați de Brexit romanii care locuiesc in Mara Britanie. Șeful statului a spus ca prima faza a acordului Brexit satisface Romania.

- Managerul Complexului Energetic Oltenia da, inca o data, asigurari ca CEO va incheia anul 2017 pe plus. Ba mai mult, vor fi majorate și salariile minerilor și energeticienilor. Sorin Boza a venit cu cateva precizari dupa ce, in presa locala, au aparut informații contradictorii legate…

- Franta doreste ca sediul Parlamentului European sa ramana la Strasbourg, a declarat duminica ministrul afacerilor europene din Franta, Nathalie Loiseau, la postul France 3, informeaza AFP."Spunem prea adesea ca Europa se reduce la bula din Bruxelles. Trebuie ca Europa sa fie mai aproape de…

- Pe 4 octombrie, Comisia Europeana a transmis Romaniei cinci decizii care includ doua scrisori de punere in intarziere si trei avize motivate in domenii ca piata unica digitala, mediu, mobilitate si transporturi. Termenul de conformare pentru evitarea unor litigii in aceste spete este 4 decembrie.Citeste…