Ministrul Educatiei vrea ca Olimpiada Internationala de Robotica sa fie organizata in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor, HORNBACH, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de construcții și gradinarit, organizeaza ateliere concepute pentru a stimula imaginația, pofta de joaca și invațarea creativa a celor mici. Astfel, pe data de 1 iunie, in toate magazinele rețelei…

- Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, a anuntat vineri, ca intentioneaza ca Romania sa organizeze o olimpiada internationala de robotica, ca urmare a discutiilor avute la Sibiu, cu directorul Colegiului National „Gheorghe Lazar”, unde opt elevi au castigat in acest an, un concurs de robotica…

- Ministrul Educatiei a fost luat la rost vineri, la Sibiu, de protestatarii care care i-au cerut explicatii in ceea ce priveste starea invatamantului romanesc. „Mai exista copii care mor pentru ca au cazut in rahat, in UE?” a intrebat un protestatar.„Dumneavoastra nu traiti in tara asta? Unde traiti?”,…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat, vineri, la Sibiu, ca intenționeaza sa inființeze o olimpiada de robotica, pentru elevii care au astfel de inclinații și participa la concursuri internaționale, potrivit mediafax.Citește și: Ordin pe țara! Mișcarea facuta de Liviu Dragnea…

- Cursuri de robotica gratuite pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 5 și 12 ani sunt oferite de Baneasa Shopping City, cu ocazia Zilei Copilului. Evenimentul va avea loc de-a lungul a doua weekend-uri, in perioadele 31 mai – 2 iunie si 7 iunie – 9 iunie. Totul se va desfasura in fața magazinului H&M,…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat, duminica seara, ca exista posibilitatea inchiderii unor scoli, in conditiile in care meteorologii au anuntat ca urmeaza cateva zile cu vreme severa

- Echipa de robotica „Clever Core” a Colegiului National „Gheorghe Sincai” din Baia Mare a consemnat o reusita importanta in domeniul roboticii prin calificarea la etapa nationala a competitiei „FIRST Tech Challenge”.

- Cele 30 de echipe participante la prima etapa a "Concursului de roboti mobili - powered by Marquardt", organizat de Facultatea de Inginerie - Departamentul de Masini si Echipamente Industriale din cadrul Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, s-au intrecut miercuri, 27 februarie 2019, pe un traseu…