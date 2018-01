Stiri pe aceeasi tema

Cursurile de etica si integritate academica pentru studiile universitare de masterat si doctorat devin obligatorii, incepand cu anul universitar 2018 - 2019. Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa,…

- Noul ministru al Educatiei, Valentin Popa, a semnat, marti, un ordin care prevede includerea in planurile de invatamant, pentru toate programele de studii universitare din institutiile de invatamant superior din sistemul national de invatamant, a cursurilor de etica si integritate academica.

Grupurile parlamentare ale UDMR se vor reuni marti, la ora 10,00, pentru a face o analiza a protocolului de colaborare cu coalitia PSD-ALDE, conform unui anunt facut de presedintele Uniunii, Kelemen Hunor.

Valentin Popa, al 13-lea ministru al Educatiei, care a fost avizat luni de comisiile reunite de specialitate in functia de ministru al Educatiei cu 22 de voturi „pentru" si 12 „impotriva", crede ca au existat progrese in invatamant si este pacat sa scoatem in evidenta elemente nu atat de importante…

- Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al Educatiei, spune ca se discuta prea mult despre plagiate fiind umbrite astfel valorile invatamantului romanesc, in conditiile in care nici legea nu prevede exact unde se pun ghilimelele. „Am avut intotdeauna absolventi extraordinari care au plecat…

Susținut frenetic de liderii Coaliției, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, Valentin Popa, ministrul propus al Educației, este ironizat de Sorin Dragne, șeful sindicaliștilor din invațamant, filiala Sector 1.

- Ministrul Educatiei, Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa s a nascut la 12 iulie 1964. A studiat la Liceul industrial 39; 39;Nicu Gane 39; 39; din Falticeni, judetul Suceava 1979 1983 , apoi la Institutul Politehnic Iasi, Facultatea de Electrotehnica 1984 1989 , unde a obtinut o diploma de inginer in…

- Liviu Pop, Ministrul Educației, este de parere ca Legea Educației trebuie modificata astfel incat un profesor care este exclus din invațamant sa nu mai poata intra in sistem o anumita perioada de timp. In prezent, daca un profesor este implicat intr-un act de violența in școala, acesta se poate prezenta…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a venit la Targu Jiu intr-o intalnire de lucru cu inspectorii generali si adjuncți ai inspectoratelor școlare din Oltenia și nu numai. Evenimentul a avut loc la Teatrul „Elvira Godeanu”, unde, pana la venirea ministrului, Corala Ad Astra din cadrul Colegiului…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat luni, la Targu-Jiu, ca joi va fi data Hotararea de Guvern care va reglementa toate sporurile in sistemul de invatamant preuniversitar. Precizarea a venit in contextul &ici...

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, este asteptat luni, 22 ianuarie la Targu Jiu pentru a-i analiza activitatea sefului Inspectoratului Scolar Judetean(ISJ) Gorj, Ion Isfan. Acesta este acuzat ca in ultima saptamana a generat un adevarat scandal prin decizia de a elimina sporul de calculator din mai…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, afirma ca Legea Educației trebuie modificata astfel incat un profesor care este exclus din invațamant sa nu mai poata intra in sistem o anumita perioada de timp. In prezent, daca un profesor este implicat intr-un act de violența in școala, acesta se poate prezenta in…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, spune, referindu-se la cazul profesorului de Religie acuzat de o eleva ce se masturba in timpul orei, ca trebuie modificata legea Educatiei astfel incat un profesor care este exclus din invatamant sa nu mai poata intra in sistem o perioada de timp pentru ca acum, in…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, vineri, ca ar trebui ca un profesor care este exclus din invatamant sa nu mai poata intra in sistem, cel putin o perioada, referindu-se la profesorul din Sibiu, acuzat ca s-ar fi masturbat in fata elevilor in timpul orei de Religie.

- Patruzeci și cinci de instituții de invațamant general din opt raioane mai raman inchise și astazi din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Astfel, potrivit unui comunicat, aproximativ 11 mii de elevi nu au ajuns la școala.

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a anunțat, joi, suspendarea cursurilor in zeci și gradinițe, la nivel național. Și pe plan local s-au mai luat astfel de decizii, masura fiind aplicata la Sinaia, din cauza vremii, și la Teișani, din cadrul condițiilor meteo.

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) atrage atentia ca angajatii din Educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, precizand ca sunt profesori care sunt platiti cu mult mai putini bani decat secretarele sau soferii din primarii, conform Mediafax. „Este de-a dreptul revoltator…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a sustinut vineri ca toti profesorii din Romania si-au primit salariile. In aceeasi zi, sindicatele din invatamant din Gorj au dat un comunicat in care avertizeaza ca sunt mai multe scoli...

- Avand in vedere intarzierile care se preconizeaza privind plata salariilor pe luna decembrie 2017 la un numar mare de școli din județul Gorj, Biroul Operativ al USLI GORJ face un apel la factorii implicați pentru a debloca sit...

- Ministrul Educației, Liviu Marian Pop, a facut un anunț important, marți, pe o rețea de socialiare. Acesta se refera la salariile profesorilor. Toți angajații din invațamant vor primi in 12 sau 15 Ianuarie 2018 salariile aferente lunii Decembrie 2017. In conformitate cu ordinul MFP 86/28.01.2005 completat…

Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a emis un ordin prin care schimba regulamentul in școli. „In unitatile de invatamant sunt interzise masurile care pot limita accesul la educatie al elevilor cum ar fi, de exemplu, efectuarea de catre acestia a serviciului pe scoala, interzicerea participarii la cursuri…

De asemenea, copiii nu sunt obligați sa poarte uniforma și nu pot fi pedepsiți prin note „In unitațile de invațamant se asigura dreptul fundamental la invațatura și este interzisa orice forma de discriminare a copiilor/elevilor și a personalului din unitate. In unitațile de invațamant sunt interzise…

Ministerul Educației a emis un ordin de schimbare a regulamentului in unitațile de invațamant, printre prevederi fiind interzicerea folosirii telefoanelor mobile, fara acordul profesorului, in timpul cursurilor. De asemenea, copiii nu sunt obligați sa poarte uniforma și nu pot fi pedepsiți prin note…

"Toti angajatii din invatamant vor primi in 12 sau 15 Ianuarie 2018 salariile aferente lunii Decembrie 2017. In conformitate cu ordinul MFP 86/28.01.2005 completat cu ordinul MFP nr 398/7.03.2017 data de plata a salariilor pentru Ministerul Educatiei Nationale si unitatile finantate de acesta este 14…

- „Am avut o discutie cu colegul nostru, Gabi Durut, care este viceprimar si are in subordine Directia Generala de Invatamant, Cultura, Tineret, Sport si Culte, si vom incerca sa gasim o solutie, preciza Mirel Sabo, consilier local, in cadrul unei conferinte de presa. In unitatile de invatamant…

- Bugetul alocat sistemului de invațamant in anul 2018 risca sa fie de cca. 3,5% din produsul intern brut, deși legea prevede ca acesta nu trebuie sa fie mai mic de 6% din PIB, atrag atenția reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Invațamant. ”Sistemul de invatamant din Romania va primi in anul…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, vineri, la Arad, ca Romania este singura tara din Uniunea Europeana care are profesori necalificati in sistemul de invatamant, peste 4.700 de persoane, urmand ca toate acestea sa fie specializate in urmatorii trei ani, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Știri Arad. Ministrul Educației, Liviu Pop, a fost prezent vineri la Arad, unde a avut intalniri cu mai mulți conducatori de instituții de invațamant, cadre didactice și studenți. Intalnirile au avut...

Consilierea și orientarea școlara trebuie imbunatațite, iar structura examenului de bacalaureat și perioada de susținere a acestuia trebuie regandite, a afirmat sambata ministrul Educației, Liviu Pop, pe pagina sa de Facebook."Ce facem in mediul familial, școlar, economic sau social pentru…

Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat ca unitațile de invațamant care sunt nefolosite de foarte mulți ani vor fi cedate autoritaților locale care le vor putea folosi ca sedii pentru camine de batrani, centre comunitare sau centre de educare permanenta, potrivit news.ro . "Sunt aproximativ 33.000…

- Pop: Bugetul pentru invatamant in 2018, cel mai mare buget din ultimii 10 ani Ministrul Educatiei a declarat duminica la Iasi ca anul viitor bugetul de la invatamant va fi cel mai mare din ultimii 10 ani si ca va asigura cresterile salariale promise. Ministrul a declarat ca deocamdata nu poate spune…