Examenele naționale ar putea fi sub forma de teste grila (itemi obiectivi), pentru a nu mai fi diferențe mari intre notele de la corectura iniațiala și cele de dupa contestații. Masura este luata in calcul de Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, care a anunțat intr-o conferința de presa ce masuri va lua dupa rezultatele de la evaluarea naționala și bacalaureat.”Numarul de contestații in funcție de an este cuprins intre 42.000 și 48.000, in ultimii ani. Numarul de note modificate dupa contestații este excesiv de mare, ceea ce este un mare semnal de alarma pentru noi, care impune automat și…