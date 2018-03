Stiri pe aceeasi tema

- "In aceste zile voi definitiva o lista a unui consiliu consultativ, care sa se ocupe de cele mai importante probleme ale educatiei romanesti, inclusiv o lege a educatiei, o noua lege a educatiei, dar si celelalte probleme, care sunt legate de numarul de ore pe saptamana ale elevilor, de numarul de…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat luni ca le va cere inspectoratelor judetene organizarea unei noi simulari a Evaluarii Nationale in cazurile in care sesiunea de luni nu a putut avea loc ca urmare a faptului ca examenul a fost boicotat de unii profesori. "In primul rand, eu sunt preocupat…

- Ministrul Educației ii amenința cu sancțiuni pe profesorii care au boicotat simularea evaluarii naționale. Valentin Popa a precizat, la Parlament, ca trebuie vazut daca gestul cadrelor didactice care au refuzat sa se prezinte la simulare nu incalca preve3derile legale și poate fi sancționata disciplinar.

- 'Am fost surprins sa citesc o motiune simplista, cuprinzand atacuri si etichetari la adresa sistemului de invatamant si la adresa conducerii acestuia. Absenta argumentelor analitice este suplinita prin violenta de limbaj, una improprie educatiei, si prin politicianism. Tinta autorilor motiunii nu…

- Moțiunea simpla ”Educati Romania, nu o pesedizati!” va fi dezbatuta, luni, in plenul Camerei Deputaților, votul final urmand sa fie dat miercuri. Liberalii solicita demiterea ministrului Valentin Popa. Liberalii ii reproșeaza ministrului intarzierile la plata salariillor și lipsa banilor care poate…

- Xenia Florea Republica Moldova a aderat oficial la țarile importatoare de forța de munca, inclusiv de calificare redusa. La sfirșitul lui ianuarie, Guvernul a aprobat lista specialitaților deficitare, pentru care pot fi angajate persoane straine. Lista conține 127 de profesii, inclusiv medici, programatori,…

- Sute de elevi din 79 de scoli ale judetului au fost premiati pentru desenele realizate in cadrul concursului “Consumul de lapte in ochii elevilor”, ce s-a desfasurat la finele lunii ianuarie. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean Salaj, la concurs au participat peste 11.000 de elevi…

- Odata cu inlocuirea - pentru a cate oara? - ministrului Educației, a mai aparut o propunere legislativa. De data aceasta, Valentin Popa, pentru ca el este noul conducator al Invațamantului romanesc, vizeaza modificarea condițiilor de admitere la liceu.

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, ia in calcul sa modifice mecanismul de admitere la liceu prin obligarea elevilor sa se axeze si mai tare doar pe Matematica si Romana si mai putin pe celelalte discipline.

- Liberalii au depus luni motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”. In paralel, reprezentanții PNL spun ca vor prezenta numeroși fluturași de salarii ai bugetarilor care s-au trezit cu lefurile taiate de la inceputul…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a decis ca in anul scolar 2018 – 2019 cursurile sa inceapa pe data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa fie de trei saptamani, dupa consultari cu partenerii sociali, in cadrul unei sedinte a Comisiei de Dialog Social, organizata de Ministerul Educației Naționale.…

- Valentin Popa, Ministrul Educatiei, a decis ca in anul scolar 2018 – 2019 cursurile sa inceapa pe data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa fie de trei saptamani, dupa consultari cu partenerii sociali, in cadrul unei sedinte a Comisiei de Dialog Social, organizata de MEN.

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a decis ca in anul scolar 2018 - 2019 cursurile sa inceapa pe data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa fie de trei saptamani, dupa consultari cu partenerii sociali, in cadrul unei sedinte a Comisiei de Dialog Social, organizata de MEN.

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a decis ca în anul scolar 2018 - 2019 cursurile sa înceapa pe data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa fie de trei saptamâni, dupa consultari cu partenerii sociali, în cadrul unei

- Cele trei eleve care l-au filmat pe preotul ce preda Religie la Liceul Tehnologic ”Nicolae Teclu” din Copsa Mica acuzat ca se masturba in clasa, in timpul orei, au ales o solutie incorecta, iar structurile de conducere din liceu au respectat procedura, sanctionarea fetelor fiind votata succesiv de catre…

- Cornel Panait, rectorul Universitatii Maritime din Constanta, este unul dintre cei 45 de semnatari ai scrisorii de sustinere a noului ministru al Educatiei, Valentin Popa. Rectorul constantean spune ca a semnat, dar sustine ca scrisoarea este inutila.

- Valentin Popa, al 13-lea ministru al Educatiei, care a fost avizat luni de comisiile reunite de specialitate in functia de ministru al Educatiei cu 22 de voturi „pentru” si 12 „impotriva”, crede ca au existat progrese in invatamant si este pacat sa scoatem in evidenta elemente nu atat de importante…

- Ioan Aurel Pop, rector al Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, a negat ca ar fi sustinut nominalizarea lui Valentin Popa pentru functia de ministru al Educatiei. Numele lui Pop a aparut pe o lista în care si-ar fi înscris semnaturile de sustinere 45 de rectori din tara. …

- Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al Educatiei, spune ca se discuta prea mult despre plagiate fiind umbrite astfel valorile invatamantului romanesc, in conditiile in care nici legea nu prevede exact unde se pun ghilimelele. „Am avut intotdeauna absolventi extraordinari care au plecat…

- Viitorul ministru al Educatiei, discurs cu greseli si dupa audiere Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al Educatiei, spune ca se discuta prea mult despre plagiate fiind umbrite astfel valorile invatamantului romanesc, in conditiile in care nici legea nu prevede exact unde se pun ghilimelele.…

- Presedintele Consiliului National al Rectorilor, Sorin Cimpeanu, a declarat, duminica, pentru MEDIAFAX, ca sunt 45 de rectori din tara care au semnat o scrisoare deschisa pentru sustinerea lui Valentin Popa in functia de ministru al Educatiei.

- Toma Petcu renunta la portofoliul de la Energie. Ministrul a invocat probleme de sanatate Toma Petcu, ministrul Energiei, a cerut sa i se retraga numele de pe lista realizata pentru Guvernul Dancila, precizand ca are probleme de sanatate, au declarat surse politice. În sedinta Biroului Politic…

- Acesta a publicat pe pagina sa de Facebook un tabel in care se poate vedea numarul de scoli cu grupuri sanitare in exterior, pentru fiecare judet. "La 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane avem 2418 unitati scolare cu grupurile sanitare in exterior.Prin programul de guvernare PSD-ALDE, in cel…

- Ministrul Educatiei, Liviu Marian Pop, afirma, intr-un mesaj postat miercuri, 24 ianuarie, pe pagina sa de socializare, ca la 159 de ani de la Unirea Principatelor in Romania avem 2.418 unitati scolare cu grupurile sanitare in exterior, iar problema va fi rezolvata in urmatorii trei ani prin aplicarea…

- Consiliul Naional al Elevilor structura reprezentativ a elevilor din România trage un semnal de alarm cu privire la frecvena cu care sunt înclcate o sumedenie de drepturi ale copiilor i elevilor.În ultima perioad sa putut observa o cretere a numrului de apariii în massmedia a caz...

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a reactionat dupa ce a fost acuzat ca vrea sa inchida 1.000 de scoli. El a explicat, la Targu Jiu, ca o varianta ar fi comasarea anumitor unitati scolare, nu inchiderea. Comasarea va fi aplicata acolo...

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, este asteptat luni, 22 ianuarie la Targu Jiu pentru a-i analiza activitatea sefului Inspectoratului Scolar Judetean(ISJ) Gorj, Ion Isfan. Acesta este acuzat ca in ultima saptamana a generat un adevarat scandal prin decizia de a elimina sporul de calculator din mai…

- ”Nu se inchide nicio unitate școlara. Imi dau demisia daca se inchide vreo școala”, a declarat ministrul Educației, Liviu Pop, la emisiunea ”Jocuri de Putere”, de la Realitatea TV.Ministrul susține ca rețeaua școlara este aprobata de Consiliul Local. ”V-o spune unul care a fost la Targu Mureș.…

- Ministrul Liviu Pop considera ca noua lege a educatiei ar trebuie sa aiba cel mult 100 de articole, acum avand 365, iar ceea ce reprezinta legislatie secundara sa fie adoptat prin Hotarare de Guvern sau prin ordin de ministru, in prezent un articol din legea Educatiei putand fi modificat doar printr-o…

- Instalarea camerelor de supraveghere in clase sau prezenta unui parinte in timpul orelor sunt cateva dintre masurile pe care ministrul Educatiei se gandeste sa le implementeze in scoli pentru a incerca sa diminueze fenomenul violentei. Prezent astazi, la Colegiul National Constantin Bratescu din Constanta,…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a anunțat, joi, suspendarea cursurilor in zeci și gradinițe, la nivel național. Și pe plan local s-au mai luat astfel de decizii, masura fiind aplicata la Sinaia, din cauza vremii, și la Teișani, din cadrul condițiilor meteo.

- Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Gorj va fi pus in discuția PSD Gorj, pentru a se afla cum a ajuns in conflict cu directorii de școli. "Cred ca, dupa cele intamplate, se impune o analiza in ca...

- "Regulamentul va intra in vigoare odata cu publicarea lui in Monitorul Oficial. Elevii au fost consultati. Consiliul National al Elevilor, federatiile sindicale, asociatiile de parinti au intrat in dezbatere pe modificarile Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant din…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a emis un ordin prin care schimba regulamentul in școli. „In unitatile de invatamant sunt interzise masurile care pot limita accesul la educatie al elevilor cum ar fi, de exemplu, efectuarea de catre acestia a serviciului pe scoala, interzicerea participarii la cursuri…

- Viața Adrianei Bahmuțeanu pare sa fie, la inceput de an, mai complicata ca niciodata. Iar problemele de sanatate par sa se țina scai de vedeta. Astfel, dupa ce a luat decizia, din cauza problemelor de sanatate pe care le are, sa se retraga de pe micul ecran, Adriana Bahmuțeanu a ajuns, iarași, la spital.…

- Ministrul Educatiei, Liviu Marian Pop, a anuntat marti ca a aprobatnoul Regulament-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP). Printre prevederile acestuia se afla interzicerea efectuarii serviciului pe scoala de catre elevi, a folosirii notelor ca mijloc de…

- Profesorii vor preda doar dupa auxiliarele pe care le aleg parintii. Asa a anuntat Ministerul Educatiei care a reglementat modalitatea de utilizare in unitatile de invatamant preuniversitar a auxiliarelor didactice aprobate/avizate de Centrul National de Evaluare. Procedura a fost aprobata prin ordinul…

- Elevii nu vor mai fi obligati sa faca de serviciu pe scoala sau sa poarte uniforma unitatii de invatamant, insa au obligatia ca la inceputul orei sa isi depoziteze telefoanele mobile in locul special amenajate in clasa, prevede noul regulament de organizare a scolilor, care a fost modificat de catre…

- Efectuarea serviciului pe scoala de catre elevi, folosirea notelor ca mijloc de coercitie si sanctionarea elevilor care nu poarta uniforma unitatii vor fi interzise de-acum incolo, potrivit noului Regulament-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP), aprobat…

- Prin proiectul care se afla in Parlament, se dorește incurajarea alimentației sanatoase in randul elevilor, dar se vrea sa se intinda și o mana de ajutorul pentru ca apicultorii sa-și vanda marfa. Este vorba de jumatate de borcane, de 350 de grame, pe luna, pentru fiecare școala, de la clasa…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a prezentat pe contul de Facebook un raport de 22 de pagini cu bilanțul de activitate dupa șase luni de mandat. Printre realizarile despre care amintește ministrul social-democrat se numara extinderea educatiei antreprenoriale, dezvoltarea invatamantului dual, modificarea…

- Prezent in premiera la Gala “Laureatii Anului Sportiv 2017 in Salaj”, desfasurata la finalul an anului 2017, noul antrenor al clubului de karate Terra Kid Zalau, Oliwer Dobre, a precizat ca principala problema a sportului din Romania o reprezinta lipsa unor seniori de valoare, care sa obtina rezultatele…

- Soția lui Ion Iliescu a afirmat, la Romania TV, ca medicii i-au schimbat tratamentul lui Ion Iliescu și i-au recomandat sa nu iasa din casa. Ion Iliescu a fost marele absent la Parada de 1 Decembrie. Bineințeles, el a lipsit și la funeraliile Regelui Mihai. Problemele de sanatate…

- Știri Arad. Ministrul Educației, Liviu Pop, a fost prezent vineri la Arad, unde a avut intalniri cu mai mulți conducatori de instituții de invațamant, cadre didactice și studenți. Intalnirile au avut...

- Invatamantul romanesc va ajunge sa fie de nota 10 peste sase ani, a declarat, joi, ministrul Educatiei Liviu Pop, conform Mediafax . Prezent, joi, la Valenii de Munte, judetul Prahova, la inaugurarea unei gradinite cu program prelungit, Liviu Pop a declarat ca va da nota 10 invatamantului romanesc “in…

- In provincia chineza Hebei, a fost inițiata o ancheta dupa ce conducerea a 11 școli i-a obligat pe elevii sai sa stea la ore afara, pe timp de ger, scrie The Telegraph. Potrivit publicației, temperatura aerului era de aproximativ zero grade. Elevilor care incepeau sa inghețe, profesorii le permiteau…