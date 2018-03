Ministrul Educatiei: Nu va fi un manual unic, ci trei variante din care sa aleaga profesorii

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii vor primi din nou manualele cu intarziere. Acesta este semnalul de alarma tras de reprezentantii editurilor, in contextul in care, ieri, deputatii au votat Legea Manualului Scolar, votul final fiind atribuit Senatului. Motivul: Editura Didactica si Pedagogica, desemnata de Ministerul Educatiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, transmite Agerpres.

- Uniunea Salvați România a contestat la Curtea Constituționala legea prin care Editura Didactica și Pedagogica se transforma în societate pe acțiuni, cu scopul de a edita manuale școlare.

- Uniunea Salvați Romania a contestat la Curtea Constituționala legea prin care Editura Didactica și Pedagogica se transforma in societate pe acțiuni, cu scopul de a edita manuale școlare. Printre motivele invocate de USR in sesizare se afla lipsa urgenței, avand in vedere ca lipsa de manuale școlare…

- Ministerul Educatiei a decis sa nu mai continue contractul-cadru incheiat acum 4 ani, prin contracte subsecvente care ar fi trebuit lansate prin licitatie publica si atribuite prin Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). In schimb, acesta reface, avand ca autori profesori, toate manualele de…

- Ministerul Educației rescrie toate Abecedarele. Ministerul Educației Naționale (MEN) rescrie to conținutul Abecedarelor, pentru care in prezent exista insa manuale print și digitale conforme programei școlare. Astfel, oficialii au decis sa nu prelungeasca contractele cu firmele care au facut manualele…

- 'Sunt foarte multumit de faptul ca exista aceasta lege antifumat in Romania, care produce efecte, insa dupa parerea mea nu suficiente. (...) Eu cred ca legea antifumat pe care o avem in momentul de fata este foarte buna, ea nu trebuie golita de continut si trebuie adaugate noi prerogative. Si aceste…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu 191 voturi “pentru”, 97 “impotriva” si trei abtineri, Ordonanta de Urgenta a Guvernului 76/2017 prin care Editura Didactica si Pedagogica se transforma in societate pe actiuni, care are scopul de a edita manualele scolare ...

- Deputatii au votat, marti, cu 191 voturi "pentru", 97 "impotriva" si trei abtineri, Ordonanta de Urgenta a Guvernului 76/2017 prin care Editura Didactica si Pedagogica se transforma in societate pe actiuni. Aceasta va avea sarcina a realiza manualele scolare obligatorii. Camera Deputatilor este for…

- Editura unica pentru tiparirea manualelor obligatorii Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe articole proiectul de lege prin care Editura Didactica si Pedagogica trece în subordinea Ministerului Educatiei. Aceasta este editura care va tipari manualele obligatorii pentru toate ciclurile…

- "In perioada cand se negociaza contractul colectiv de munca, liderii de sindicat s-au angajat scris ca nu vor declansa niciun conflict de munca. La ora 17.00 vineri este anuntat Ministerul Educatiei ca se intra in greva generala de catre FSLI, se blocheaza examenele nationale, iar luni s-au trezit…

- Biochimistii si biologii s-au adunat in fata Guvernului in jurul orei 12.00, purtand pancarte cu mesaje precum „Functionam cu mintea, nu cum doreste Pintea", „Respect, nu un sistem defect" si „Noi facem analize, voi doar produceti crize", „Suntem biologi, nu BIO-MI-LOGI". Ei considera ca exista…

- Dupa ce CSAT a aprobat protocoale secrete intre SRI și alte instituții, premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea acestora avand in vedere interesul public. In urma afirmațiilor vehiculate, recent, in spațiul public referitoare la protocoale secrete incheiate intre Serviciul Roman de Informații…

- Fostul reprezentant al Guvernului s-a prezentat in aceasta dupa-amiaza la sediul Directiei Nationale Anticoruptie. Inca nu se cunosc foarte multe detalii cu privire la motivele pentru care Mihnea Costoiu a ajuns la DNA, ce se stie este faptul ca fostul ministru si, totodata, ex-secretar de stat in Ministerul…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, miercuri, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata…

- De asemenea, sindicalistii solicita acordarea dreptului personalului didactic de a fi pensionat, la cerere, cu 3 ani inainte de implinirea varstei standard de pensionare fara diminuarea cuantumului pensiei, dar si cresterea banilor alocati de la minister per elev. Reprezentantii FSLI avertizeaza ca…

- Ministrul Educatiei face un apel catre profesori sa renunte la boicotarea simularii evaluarii nationale de luni, amintindu-le ca "tocmai au primit o crestere salariala de 20% de la 1 martie 2018". "Facem un apel la cadrele didactice, care tocmai au primit o crestere salariala de 20% de la…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, face apel la sindicalisti sa nu blocheze simularea Evaluarii Nationale. Mai exact, Ministerul Educatiei Nationale a emis un comunicat de presa in care face un apel catre cadrele didactice, care au anuntat boicotarea examenului de Evaluare Nationala, care are loc in…

- Ministerul Educației Naționale face apel la cadrele didactice care au anunțat ca vor boicota simularea Evaluarii Naționale din cauza unor nemulțumiri privin veniturile sa nu afecteze elevii prin demersuri radicale, instituția susținând ca boicotul nu este o soluție. "Ministerul Educației Naționale…

- Dupa ce le-a saracit bugetele prin scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, Guvernul le permite primariilor sa imprumute bani de la stat ca sa aiba cu ce sa isi finanteze investitiile, potrivit unei Ordonante de Urgenta adoptata de Cabinetul Dancila in sedinta de joi. Ordonanta de Urgenta…

- Potrivit Ministerului Educatiei, in urma verificarilor facute de catre Corpul de Control al ministrului, in perioada 20-23 februarie, vizand respectarea Metodologiei privind evaluarea activitatii manageriale a inspectorilor scolari generali, inspectorilor scolari generali adjuncti din inspectoratele…

- Desi nu ar fi de dorit, daca, totusi, veti avea nevoie de concediu medical pe parcursul anului 2018, trebuie sa stiti ca au fost facute cateva modificari de legislatie, in acest domeniu. Iata care sunt acestea! Certificatul de concediu medical, obtinut online Asiguratii care vor sa beneficieze de concediu…

- Autorii sau grupurile de autori ale caror manuscrise vor fi publicate ca manuale scolare vor fi remunerati de Editura Didactica si Pedagogica cu sume cuprinse intre 25.000 si 45.000 lei brut, informeaza Ministerul Educatiei.Citeste si: Dana Chera face noi DEZVALUIRI, dupa ce a anuntat ca e…

- "In principal, considerentele asupra neconstitutionalitatii modificarilor adoptate privesc instituirea unui regim de superimunitate atribuit membrilor Curtii Constitutionale, care se afla in afara cadrului constitutional actual", se arata in sesizarea citata de Agerpres. Semnatarii sesizarii…

- "CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 70/2017 privind…

- Noi proteste ale profesorilor nemulțumiți de legea salarizarii și de "revoluția fiscala". Pe o grila de la 1 la 12 personalul didactic de predare este pozitionat între 1,64 si 2,76, în treimea inferioara a grilei de salarizare.

- Senatul a adoptat luni, 19 februarie, un proiect de lege al Guvernului prin care pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala (incepand cu 1 iulie 2018), cat si la comercializare (1 ianuarie 2019). Proiectul de lege care…

- Sindicatele din educatie ies in strada, miercuri si joi, cand vor picheta sediul Ministerului Muncii, nemultumite de faptul ca angajatii din educatie pierd sume importante din venit, pe fondul renegocierii Legii privind salarizarea bugetarilor si a cresterii ratei inflatiei. Federatia Sindicatelor…

- Premierul Viorica Dancila a recunoscut ca au existat probleme cu Legea salarizarii, care au fost, insa, reglate de ordonante. Ea a anuntat ca in urmatoarea sedinta de guvern va fi adoptata o noua ordonanta, care sa regleze indemnizatiile mamelor si "defectiunile" din legea privind concediile medicale.…

- Liderul de sindicat din invatamantul buzoian, profesorul Ion Dobre, a anuntat ca, de saptamana viitoare, vor demara protestele. Sunt situatii grave din cauza lipsei de bani si a inechitatilor salariale produse de noile legi intrate in vigoare de la 1 ianuarie. Doleantele sindicalistilor din educatie…

- ANAF nu va mai trimite notificari prin posta. Teodorovici: Sa vedeți ce frumos vom rezolva Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca Fiscul cheltuie anual zece milioane de euro pe plicurile pe care le trimite contribuabililor, adaugand ca se discuta un set de propuneri la nivelul…

- De exemplu, afectati sunt greferii cu vechime mai mare de 15 ani, care vor pierde la salariu sume de pana la 500 de lei. Reduceri de salarii vor mai fi in invatamant si sanatate pentru personalul auxiliar. Probleme ar putea aparea si in sectorul privat, dupa trecerea contributiilor la angajat, existand…

- Delegarea unei atributii exclusive a legiuitorului catre un membru al Guvernului incalca principiul separatiei puterilor in stat, se arata in motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate a unui alineat din Legea 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic…

- Compania petroliera Chevron va plati Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73,4 milioane de dolari, din cauza rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligațiilor financiare prevazute de Legea petrolului, anunța un comunicat al Guvernului. Decizia apartine…

- Detasarea profesorilor - prevederi legale in 2018 Detasare profesori la cerere Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare Articolul 2541 (2) Detasarea la cerere a personalului didactic titular in invatamantul preuniversitar se realizeaza prin concurs sau concurs…

- Danut Andrusca a preluat in cursul acestei dimineti mandatul de ministru al Economiei de la fostul titular, Gheorghe Simon, la sediul institutiei. 'In perioada imediat urmatoare voi trece rapid in revista si ma voi familiariza cu prioritatile ministerului, in special cele care decurg din aplicarea…

- Proiectele Legii minelor, a redeventelor sau pentru înfiintarea Casei de Comert se afla printre actele normative extrem de importante pe care noul ministrul al Economiei, Danut Andrusca, le doreste cât mai repede pe masa Guvernului si apoi în

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat luni, la Targu-Jiu, ca joi va fi data Hotararea de Guvern care va reglementa toate sporurile in sistemul de invatamant preuniversitar. Pop a precizat ca, din datele pe care le are in acest moment, exista toate avizele pentru respectiva reglementare, punctand…

- Intrebat daca s-au facut bagajele, șeful Casei Regale a glumit: ”Nu. Eu imi fac bagajele pentru ca trebuie sa ma intorc la Londra maine dimineața, dar altfel, nu s-au facut bagajele.” ”In primul rand noi speram ca problema se va rezolva pe termen lung prin adoptarea acestei legislații. Avem…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi Legea pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marti, 16 ianuarie a.c., urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice 'Gheorghe Ionescu-sisesti' - Institutului…

- ”Cred ca presedintele nu e foarte fericit de situatia in care am ajuns, dar cred ca presedintele Iohannis va respecta Constitutia si va numi premierul de la majoritate”, a afirmat Dragnea, intrebat daca nu se teme ca presedintele ar putea face desemnarea pentru noul premier de la alt partid.…

- Liviu Marian Pop, ministrul Educatiei Nationale, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca Academia Romana este cea care trebuie sa vina cu proiectul noii legi a educatiei nationale, in colaborare cu Ministerul Educatiei si cu Administratia Prezidentiala, si ca principalul…

- Zeci de elevi ai Colegiului Tehnic de Marina “Alexandru Ioan Cuza” Constanța, fostul liceu Navrom, au protestat, astazi dimineața, impreuna cu cațiva profesori, fața de decizia autoritaților locale de a-i reloca intr-un alt liceu din oraș, in sediul lor urmand sa funcționeze, din toamna, Liceul Militar…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cea care practic le dadea voie administratiilor publice locale sa finanteze activitatile sportive…

- Profesorii vor preda doar dupa auxiliarele pe care le aleg parintii. Asa a anuntat Ministerul Educatiei care a reglementat modalitatea de utilizare in unitatile de invatamant preuniversitar a auxiliarelor didactice aprobate/avizate de Centrul National de Evaluare. Procedura a fost aprobata prin ordinul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis luni, 8 ianuarie, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38 2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69 2000.Textul integral:Domnului Calin Popescu Tariceanu,…

- Senatoarea PSD Ecaterina Andronescu a declarat ca știa de intenția Doinei Pana de a demisiona și ca aceasta luase decizia inainte de sarbatori. „Eu știam de lucrul acesta. Am avut o discuție cu domnia sa inainte de sarbatori, cand in Parlament erau dezbaterile la buget, și luase deja aceasta decizie.…

- Presedintele Klaus Iohannis are dreptate sa recomande mai multa prudenta si sa atraga atentia asupra vulnerabilitatilor bugetului pe care l-a promulgat miercuri, dar Guvernul nu a fost exagerat de optimist in estimari, a declarat pentru MEDIAFAX analistul economic Aurelian Dochia. Presedintele…

- Promisiunile privind apariția unor modificari aduse sistemului de invațamant, facute de ministrul Educație la finele anului trecut, ar urma sa se materializate in acest an. In consecința ar urma sa aiba loc schimbari majore in sistem. Astfel, se dorește introducerea manualului unic, modificarea…