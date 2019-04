Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, a anuntat marti, la Targu Mures, ca nu se intentioneaza scoaterea Geografiei dintre disciplinele pentru examenul de Bacalaureat. „Saptamana trecuta am fost la Deva si la Turnu-Severin, azi sunt la Targu Mures, iar vineri voi fi la Suceava, deci cam circul in toata tara. Dar pentru ca la un moment […] Articolul Ministrul Educației: Nu intentionez scoaterea Geografiei dintre disciplinele pentru examenul de Bacalaureat apare prima data in Monitorul de Vrancea .