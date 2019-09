Ministrul Educației: Nota de titularizare nu e relevantă Ministrul interimar al Educației, Daniel Breaz, a declarat, luni, referitor la scaderea notei de titularizare la 5, ca aceasta nota nu era relevanta.„Gandiți-va in momentul de fața, practic, noi restricționam drepturile unor oameni care au acest drept de a merge la clasa și de a preda”, spune Breaz, potrivit Mediafax. Ministrul interimar al Educației, Daniel Breaz, a declarat, luni, la deschiderea anului școlar, referitor la scaderea notei de titularizare la 5, ca aceasta nota 5 nu era relevanta. „Calitatea de profesor se obține ca urmare a absolvirii unor cursuri de licența, a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

