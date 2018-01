Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat ca, zilele acestea, se lucreaza la infrastructura care va putea face posibila peste trei saptamani videoconferinta directa intre ministru si directorii unitatilor scolare. Aceasta va facilita legatura dintre ministru si managerii scolilor si liceelor. ...

- Imaginile cu profesorul care s-ar masturba in clasa, filmate cu telefonul mobil de un elev, fac subiectul unei anchete la școala din Copșa Mica, a anunțat ministrul Educației, Liviu Pop, declarand ca este un caz greu iar “presupunerile sunt false”. Ministrul nu renunța la prevederea din Regulamentul…

- Azi, 15 ianuarie, elevii se reintorc la ore, deoarece vacanta de iarna care a inceput pe data de 23 decembrie 2017 s a incheiat. Nu vor sta prea mult la scoala insa, pentru ca urmeaza vacanta intersemestriala, in perioada 3 11 februarie.Vacanta de primavara este programata intre 31 martie si 10 aprilie,…

- Elevii nu mai au voie sa efectueze "serviciu" pe școala, nu mai pot ține la ei telefoanele mobile in timpul orelor, dar nici nu pot sancționați prin a fi dați afara de la cursuri, daca nu poarta uniforma, stabilește Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unitaților de Invațamant Preuniversitar,…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a spus intr-o conferinta sustinuta vineri la Bistrita ca programul „Masa calda in scoli”, inceput anul trecut ca proiect-pilot, va fi extins in urmatorii trei ani la circa 700.000 de copii si va inlocui programul „Cornul si laptele”. „Noi ne-am angajat prin programul…

- "Regulamentul va intra in vigoare odata cu publicarea lui in Monitorul Oficial. Elevii au fost consultati. Consiliul National al Elevilor, federatiile sindicale, asociatiile de parinti au intrat in dezbatere pe modificarile Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant din…

- Asociația Elevilor din Romania condamna dur modul in care Ministerul Educației Naționale a modificat Regulamentul de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar (ROFUIP), care reglementeaza modul de funcționare a școlilor.Președintele Asociației Elevilor din Constanța, Alexandru…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a emis un ordin prin care schimba regulamentul in școli. „In unitatile de invatamant sunt interzise masurile care pot limita accesul la educatie al elevilor cum ar fi, de exemplu, efectuarea de catre acestia a serviciului pe scoala, interzicerea participarii la cursuri…

- Asociatiile de parinti au reusit sa isi impuna punctele de vedere in privinta modificarilor aduse legislatiei educatiei nationale, modificari reglementate prin Ordinul Ministrului Educatiei Nationale și Cercetarii stiintifice privind aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare și Functionare a Unitatilor…

- In timpul orelor, telefoanele mobile ale elevilor vor fi ținute intr-un loc special, serviciul pe școala va fi interzis, iar copiii nu vor mai putea fi sancționați pentru ca nu poarta uniforma. Acestea sunt doar o parte dintre noutațile care urmeaza sa apara in regulamentul școlilor, conform unui act…

- Elevii trebuie sa predea telefoanele mobile la intrarea in clase, le este interzis sa mai faca serviciul pe scoala si vor primi nota unu pe loc daca vor fi prinsi in timp ce copiaza la teste. Sunt doar cateva dintre schimbarile pe care ministrul Educatiei, Liviu Pop, le impune odata cu modificarea regulamentului…

- Elevii nu vor mai fi obligati sa faca de serviciu pe scoala sau sa poarte uniforma unitatii de invatamant, insa au obligatia ca la inceputul orei sa isi depoziteze telefoanele mobile in locul special amenajat in clasa, prevede noul regulament de organizare a scolilor, care a fost modificat de catre…

- Potrivit unui ordin al ministrului Liviu Pop, elevilor le va fi interzis sa aiba telefoanele mobile la ore, insa nu vor mai putea fi dați afara din clasa. Noul ordin de ministru pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar…

- Liviu Pop anunța interzicerea efectuarii serviciului pe școala de catre elevi. De asemenea, rezultatul evaluarii, exprimat prin calificativ, nota, punctaj etc. nu poate fi folosit ca mijloc de coerciție, acesta reflectand strict rezultatele invațarii. Totodata, elevii nu vor mai fi sancționați daca…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anuntat pe Facebook ca a fost modificat si completat Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. Noul regulement prevede ca pe durata orelor de curs tel...

- Serviciul pe scoala efectuat de elevi, "interzis" Efectuarea serviciului pe scoala de catre elevi, folosirea notelor ca mijloc de coercitie si sanctionarea elevilor care nu poarta uniforma unitatii vor fi interzise, conform noului regulament-cadru de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a anunțat modificarea regulamentului școlar. Noul ordin prevede ca toți elevii sa iși lase telefoanele mobile intr-un loc special amenajat inainte de a intra la ore. In schimb, aceștia se vor putea imbraca cu ce doresc pentru ca uniforma nu va mai fi obligatorie și nici…

- Profesorii vor preda doar dupa auxiliarele pe care le aleg parintii. Asa a anuntat Ministerul Educatiei care a reglementat modalitatea de utilizare in unitatile de invatamant preuniversitar a auxiliarelor didactice aprobate/avizate de Centrul National de Evaluare. Procedura a fost aprobata prin ordinul…

- Una dintre modificari vizeaza utilizarea telefoanele mobile. Si pana acum folosirea lor era interzisa in timpul orelor, insa ministrul a stabilit ca "pe durata orelor de curs telefoanele mobile se pastreaza in locuri special amenajate din sala de clasa, setate astfel incat sa nu deranjeze procesul educativ",…

- Elevii nu vor mai avea voie sa aiba in posesia lor telefoane la ore. Totodata, va fi interzisa sanctionarea scolarilor care nu poarta uniforma, folosirea notelor ca metoda de coercitie cat si eliminarea elevului de seviciu. Acestea sunt doar cateva dintre modificarile regulamentului-cadru de organizare…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anuntat ca a semnat miercuri ordinul nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar (ROFUIP).

- Reguli noi in școli! Este anunțul facut de Ministrul Educației, Liviu Pop, care a precizat ca noul regulament școlar prevede faptul ca elevii nu vor mai face de serviciu, telefoanele mobile vor fi strict interzise in timpul orelor, iar uniforma școlara nu va mai fi obligatorie.

- Federația Sindicala Hermes din invațamant superior și cercetare științifica atrage atenția opiniei publice asupra distrugerii Institutului de Științe Spațiale (ISS) de pe Platforma Magurele. Acest institut, organizat inițial ca filiala a Institutului Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației…

- Primaria Cugir a stabilit Regulament cu privire la parcarea autovehiculelor in parcarile de resedinta aflate pe raza Orașului Cugir, modul exploatarii si intretinerii acestora. Administratorul parcarii este Primaria Orașului Cugir, prin Biroul Administrarea Domeniului Public și privat.Staționarea autoturismelor…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, vineri, la Arad, ca Romania este singura tara din Uniunea Europeana care are profesori necalificati in sistemul de invatamant, peste 4.700 de persoane, urmand ca toate acestea sa fie specializate in urmatorii trei ani, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Telefoanele mobile vor fi interzise oficial la scoala in Franta, incepand din anul scolar 2018-2019. Ministrul Educatiei de la Paris a anuntat ca se lucreaza inca la modalitatile de implementare a masurii.

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat astazi ca 2% dintre cadrele didactice sunt necalificate, unele dintre acestea avand doar studii medii, insa in urmatorii trei ani situatia se va remedia cu ajutorul fondurilor europene.

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat ca unitațile de invațamant care sunt nefolosite de foarte mulți ani vor fi cedate autoritaților locale care le vor putea folosi ca sedii pentru camine de batrani, centre comunitare sau centre de educare permanenta, potrivit news.ro . “Sunt aproximativ 33.000…

- Liviu Pop a vizitat o scoala noua din comuna Barnova, judetul Iasi. Unitatea de invatamant a fost data in sfarsit in folosinta, dupa ce finantarea a fost aprobata in 2006, iar costurile totale au ajuns la 826.000 de lei, finantarea fiind asigurata de minister si Banca Mondiala, conform Mediafax. Ministrul…

- Ministrul Educației, Liviu Marian Pop, a declarat duminica, într-o conferința de presa la Iași, ca "statul paralel" este format din "acei oameni care cheama la audieri anumiți angajați ai ministerului și încearca sa afle de la

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat sambata, la Iasi, ca in ultimii 10 ani au finalizat liceul 1,9 milioane de copii si aproape 900.000 dintre ei nu au luat examenul de bacalaureat, informeaza Agerpres.ro. In ultimii 10 ani, au finalizat liceul 1,9 milioane de copii si aproape 900.000 dintre…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, astazi, la Iasi, ca manualele de clasa a V a vor in scoli incepand de luni dimineata. In plus, editurile care nu au facut livrarile vor fi sanctionate cu 0,5 din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere, informeaza Agerpres.ro. In 17 noiembrie…

- ”Nu stiu cine ma propune pe lista de remanieri sau pe anumite liste. Nu m-am nascut ministru si nu sunt pe persoana fizica in Guvernul Romaniei. De aceea nu am tinut niciodata la aceasta functie. Tin insa foarte mult la programul de guvernare. Am contribuit la acest program de guvernare pe zona de…

- Ministerul Educatiei va beneficia in acesta luna de o rectificare bugetara pozitiva si le va plati cadrelor didactice banii prevazuti de sentintele judecatoresti, inclusiv dobanzile aferente, a spus ministrul Educatiei, Liviu Pop, vineri, la o intalnire cu o parte dintre directorii unitatilor de…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, considera ca invațamantul romanesc este acum de nota 7, dar ca acest lucru se poate rezolva daca PSD-ALDE guverneaza „șase ani de acum incolo”. Social-democratul mai spune ca principala problema o constituie faptul ca miniștrii Educației sunt schimbați prea des.

- In scolile romanesti, sanatatea copiilor ar trebui sa fie pe primul plan. Realitatea e insa cu totul alta. Orele de nutritie nu exista. Sau. nu se fac. Cantine nu sunt decat foarte rar. Iar programul cornul si laptele pune pe bancile elevilor produse deseori nerecomandate de nutritionisti.