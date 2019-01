Stiri pe aceeasi tema

- Ecaterina Andronescu susține ca nu va mai exista manual unic. Ministrul Educației spune ca in noua metodologie pentru elaborarea manualelor se va pune accentul pe calitate și abia apoi pe preț. "E deja pe site-ul Ministerului Educatiei noua metodologie pentru elaborarea manualelor in acest an. Se renunta…

- Ministrul Educației nu mai accepta profesori fara titularizare, nici macar suplinitori. Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a anunțat ca trebuie gasita ”o formula” in așa fel incat cei care nu promoveaza examenul de titularizare sa nu mai fie acceptați in sistemul de invațamant, ”nici macar suplinitori”.…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat miercuri la Antena 3 ca autoritațile trebuie sa aduca curriculumul școlar la varsta elevului.„Sunt cateva lucruri pentru anul urmator, incercam sa ne uitam la conținut, ma uit la curriculum, ma uit ca ai noștri copii cand merg intr-o scoala…

- Intr-un interviu pentru HotNews.ro, ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, spune ca prin noua lege a educatiei nu va renunta la ora de religie, cu toate ca elevii fac religie de cand intra pana ies din invatamantul preuniverstar. Ministrul Educatiei arata ca prin ora de religie elevii ar trebui…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, spune ca nu va renunța la ora de religie din școli, pe care o considera necesara pentru ca prin ora de religie elevii invața valorile morale pe care trebuie sa le aiba orice om. Intr-un interviu acordat Hotnews , Ecaterina Andronescu vorbește despre importanța…

- Meditații gratuite, la școala, pentru elevii slabi la invațatura. Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a anuntat joi ca Executivul analizeaza introducerea de urgența in 2019 a unei masuri astfel incat incepand cu clasa a III-a, elevii care pierd ritmul la invatatura vor avea 2-3 ore suplimentare…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a spus ca profesorul care a insoțit cei 22 de copii din Olt, care au innoptat in Catedrala din Alba Iulia, a dat dovada de iresponsabilitate și ca vor fi luate masuri necesare dupa ce Inspectoratul Școlar Olt va incheia ancheta.„Nici pe mine nu m-a…