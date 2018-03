Ministrul Educatiei, despre motiunea liberalilor: Simplista. Absenta argumentelor este suplinita prin violenta de limbaj

Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta de luni, un proiect de lege pentru inasprirea legislatiei privind violenta in familie, eliminand din Codul penal posibilitatea ca impacarea intre parti sa inlature raspunderea penala. Proiectul, initiat de liberalii Adriana Saftoiu, Tudorita Lungu si…

- Moțiunea simpla ”Educati Romania, nu o pesedizati!” va fi dezbatuta, luni, in plenul Camerei Deputaților, votul final urmand sa fie dat miercuri. Liberalii solicita demiterea ministrului Valentin Popa. Liberalii ii reproșeaza ministrului intarzierile la plata salariillor și lipsa banilor care poate…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, face apel la sindicalisti sa nu blocheze simularea Evaluarii Nationale. Mai exact, Ministerul Educatiei Nationale a emis un comunicat de presa in care face un apel catre cadrele didactice, care au anuntat boicotarea examenului de Evaluare Nationala, care are loc in…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, le-a solicitat, vineri, membrilor Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) stabilirea, într-un timp cât mai scurt, a unor standarde minimale pentru acordarea titlului de

- Potrivit unui comunicat remis de MEN, Popa le-a reamintit celor prezenti la sedinta CNATDCU ca asteptarile comunitatii academice privind acest organism sunt foarte mari, membrii acestuia fiind cei de la care se asteapta, inainte de toate, stabilirea liniilor directoare ale invatamantului superior…

- PNL a depus la Camera Deputatilor motiunea simpla pe educatie, liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, sustinand ca lista ministrilor care dauneaza Romaniei si care trebuie sa plece din cabinet trebuie completata cu ministrul Educatiei, Valentin Popa. „PNL depune motiunea simpla pe educatie („Educati…

- "PNL depune astazi motiunea simpla pe educatie ("Educati Romania, nu o pesedizati!"-n.r.), semnal clar ca lista ministrilor care dauneaza Romaniei si care trebuie sa plece din cabinet trebuie completata cu Valentin Popa, ministrul care inchide scoli in anul Centenarului marii Uniri, abandoneaza copii…

- PNL a depus, miercuri, la Camera Deputatilor, motiunea simpla pe educatie, liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, sustinand ca lista ministrilor care dauneaza Romaniei si care trebuie sa plece din cabinet trebuie completata cu ministrul Educatiei, Valentin Popa. „PNL depune astazi motiunea…

- Motiunea simpla "Lia Olguta Vasilescu - Ministrul Minciunii si al Injustitiei Sociale", respinsa de deputati Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, depusa de 62 de deputati PNL, a fost respinsa miercuri de plenul Camerei Deputatilor, cu 96 de voturi "pentru", 157 de voturi…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a decis ca in anul scolar 2018 – 2019 cursurile sa inceapa pe data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa fie de trei saptamani. Cursurile anului scolar 2018-2019 incep luni, 10 septembrie și insumeaza 168 de zile lucratoare (34 desaptamani). Structura anului școlar…

- Ministrul Educației, Valentin Popa, a aprobat calendarul anului școlar 2018-2019. Astfel, cursurile vor incepe la data de 10 septembrie și nu așa cum se intampla pana acum, pe 15 septembrie. Anul școlar viitor va avea 168 de zile. Semestrul I este cuprins intre 10 septembrie 2018 și 1 februarie 2019,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat luni, la dezbaterile privind motiunea simpla depusa de PNL impotriva ei, ca "nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile a doua milioane de romani". "Nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile…

- Textul de mai jos este un plagiat, in proporție de peste 90%, dupa moțiunea depusa de PRM in 18 iunie 2002, impotriva guvernului PSD. Semnatara la poz. 57, insași Olguța-peremista, dupa cum se poate constata pe site-ul Camerei Deputaților. Regasim invocate in moțiune, metehnele pesediste, care au…

- Ministrul Educației, Valentin Popa, a intrat intr-un con de umbra, dupa ce la instalarea sa in funcție a stanit un mare scandal, ca urmare a greșelilor gramaticale. Saptamana viitoare, luni, liberalii vor depune motiunea simpla impotriva ministrului Educatiei, a anuntat deputatul PNL Marilen Pirtea.Citește…

- Moțiunea impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, depusa de PNL este dezbatuta in plenul Camerei Deputatilor. Cei 62 de parlamentari liberali care au semnat-o spun ca ministrul Muncii trebuie sa raspunda pentru eșecurile legii salarizarii.

- Ministrul Educației, Valentin Popa, a inaintat o noua propunere cu privire la admiterea la liceu.Mai exact, acesta vrea sa modifice formula de calcul al mediei de admitere la liceu, medie care, in prezent, ține seama de rezultatul evaluarii naționale de la finalul clasei a VIII-a, intr-o pondere de…

- Valentin Popa a anuntat in cadrul unei intalniri cu reprezentantii parintilor ca doreste care media claselor V-VIII, care acum conteaza in proportie de 20% la admiterea la liceu, sa fie calculata doar din tezele de la materiile de baza: romana si matematica pentru clasele a V-a, a VI-a si a VII-a,…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, propune ca media claselor de gimnaziu sa fie format doar luand in considerare tezele la materiile de baza pentru admiterea la liceu. Reamintim ca in prezent, media din clasele V-VIII conteaza 25% la admitere, urmand sa fie doar 20%, pe langa examenul de evaluare nationala.…

- BACALAUREAT 2018 EDU.RO: Elevii si prescolarii se intorc luni la scoala pentru a incepe semestrul al doilea din acest an scolar. Urmatoarea vacanta, cea de primavara, va fi intre 31 martie si 10 aprilie, iar vacanta de vara incepe in 16 iunie si se incheie in 9 septembrie. Pentru clasele terminale…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a discutat vineri cu o delegatie de la ANOSR despre facilitatile acordate studentilor si asigurarea calitatii in invatamantul superior, informeaza MEN, intr-un comunicat transmis AGERPRES.

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a decis ca in anul scolar 2018 - 2019 cursurile sa inceapa pe data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa fie de trei saptamani, dupa consultari cu partenerii sociali, in cadrul unei sedinte a Comisiei de Dialog Social, organizata de MEN.

- Ministrul Educației, Valentin Popa, a decis, in urma ședinței a Comisiei de Dialog Social care a avut loc miercuri, 7 februarie, structura anului școlar viitor, dupa ce Ministerul a cerut, printr-un chestionar on-line, parerile elevilor, dascalilor și parinților, cu privire la perioadele preferate pentru…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc miercuri, de la ora 12.00, intr-o sedinta de plen comuna, prin din aceasta sesiune parlamentara. Pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte administrative, printre care și infiintarea unei comisii de ancheta cu privire la votul din 21 iunie 2017 din Parlament…

- Senatorul PSD Liviu Pop, presedinte al Comisiei pentru invatamant, a declarat luni ca doreste eliminarea calificativelor in invatamantul primar, mentionand ca va initia un proiect de lege in acest sens, dar numai dupa ce se va consulta cu ceilalți colegi din PSD. Pop a fost intrebat ce parere are despre…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a concluzionat, in urma intalnirii cu echipa de conducere a ISJ Sibiu si conducerea Liceului "Nicolae Teclu", ca este "limpede" ca profesorul de religie din Copsa Mica, acuzat de comportament inadecvat fata de elevii sai, a

- Noul ministru al Educatiei, Valentin Popa, este acuzat ca s-ar fi autoplagiat in cel putin trei articole stiintifice publicate fara respectarea regulilor de citare. Autoplagiatul este o forma de incalcare a eticii universitare, prevazuta in lege. Valentin Popa este din 2012 rectorul Universitatii "Stefan…

- Cursurile de etica și integritate academica vor fi incluse in planurile de invațamant, pentru toate programele de studii universitare organizate in instituțiile de invațamant superior din sistemul național de invațamant, dupa ce ministrul Educației, Valentin Popa, a semnat un ordin in acest sens. Acțiunea…

- Ministrul Educației, Valentin Popa, a aprobat marți un ordin care prevede includerea in planurile de invațamant, pentru toate programele de studii universitare organizate in instituțiile de invațamant superior, a cursurilor de etica și integritate...

- Valentin Popa, al 13-lea ministru al Educatiei, care a fost avizat luni de comisiile reunite de specialitate in functia de ministru al Educatiei cu 22 de voturi „pentru” si 12 „impotriva”, crede ca au existat progrese in invatamant si este pacat sa scoatem in evidenta elemente nu atat de importante…

- Valentin Popa, propus pentru Ministerul Educatiei, a recunoscut ca a facut de-a lungul timpului ''dezacorduri, balbe si greseli gramaticale'', insa acestea au fost cauzate de emotii. "A aparut un colaj de afirmatii extrase din discursurile mele din ultimii ani. Nu ma pot exprima exact despre…

- Ministrul Educatiei, Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa s a nascut la 12 iulie 1964. A studiat la Liceul industrial 39; 39;Nicu Gane 39; 39; din Falticeni, judetul Suceava 1979 1983 , apoi la Institutul Politehnic Iasi, Facultatea de Electrotehnica 1984 1989 , unde a obtinut o diploma de inginer in…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, afirma ca Legea Educației trebuie modificata astfel incat un profesor care este exclus din invațamant sa nu mai poata intra in sistem o anumita perioada de timp. In prezent, daca un profesor este implicat intr-un act de violența in școala, acesta se poate prezenta in…

- "Un profesor care este exclus din invatamant ar trebui sa nu mai poata intra in sistem o perioada de timp. Astazi, daca avem o situatie de violenta in scoala a unui cadru didactic, vine la concurs in toamna si poate sa ocupe acel post pentru ca nu are nicio interdictie, Codul Muncii spune ca dreptul…

- Deputatul USR Cosette Chichirau l-a numit „porc” pe deputatul PSD Catalin Radulescu. „Ia uitați-l! S-a mai ingrașat un pic. A mai furat ceva. Ii dau aștia mancare pe unde se duce. Ce vesel e... Rade ca porcul”, a spus Cosette Chichirau. Deputatul USR Cosette Chichirau a filmat, miercuri,…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, declara, in ziua in care un elev de clasa a opta a fost arestat preventiv pentru agresarea și sechestrarea unei profesoare in școala, ca in ultimii trei ani numarul actelor de violența in școli s-a injumatațit. Tot in aceasta zi au devenit virale pe internet imaginile…

- Aproximativ 300 de persoane protesteaza in fata Parlamentului, in timp ce in Camerei Deputatilor se dezbate legea 303/2004 privind statutul magistratilor.Manifestantii adunati in Parcul Izvor, in fata Parlamentului, huiduie, sufla in vuvuzele si striga lozinci impotriva Guvernului: "Hotii",…