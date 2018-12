Ministrul Educatiei considera ca plagiatul este o problema minora a invatamantului din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Ecaterina Andronescu crede ca trebuie sa creasca reponsabilitatea universitatii in asa fel incat situatiile de plagiat sa nu se mai intalneasca, scrie digi24.ro.Ecaterina Andronescu a spus ca cercetarea din universitate da vizibilitate Romaniei prin productia stiintifica din revistele bine cotate."Probabil…

- Plagiatul este o problema minora a invatamantului din Romania, sustine ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, intr-un interviu pentru HotNews. Ecaterina Andronescu crede ca trebuie sa creasca reponsabilitatea universitatii in asa fel incat situatiile de plagiat sa nu se mai intalneasca.Citește…

- Plagiatul este o problema minora a invatamantului din Romania, susține ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, intr-un interviu pentru HotNews. Ecaterina Andronescu crede ca trebuie sa creasca reponsabilitatea universitatii in asa fel incat situatiile de plagiat sa nu se mai intalneasca. Intr-un…

- Plagiatul este o problema minora a invatamantului din Romania, sustine ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu. Ecaterina Andronescu: Nici nu putem sa ne banuim ca toti suntem hoti in tara aceasta. Nu se poate asa ceva. Am avut profesori, profesorul l-a urmarit, comisia se indrumare, ce au facut toti…

- Ministrul Educatiei anunta ore suplimentare in scoli pentru copiii care nu au tinut pasul cu programa scolara. Masura se va aplica elevilor din clasa a III-a pana intr-a VIII-a. Ecaterina Andronescu nu a precizat dupa ce criterii si cine ii va selecta pe participanti. A spus insa, intr-o interventie…

- Potrivit noii legislații, in Romania, de cațiva ani, s-a renunțat la pedepsele aplicabile minorilor care savarșesc fapte penale trecandu-se la masuri ... The post Delincvența juvenila, o mare problema. O minora de la Buziaș a fost incatușata pentru a fi… potolita appeared first on Renasterea banateana…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a afirmat joi, la Alba Iulia, ca va fi crescuta cifra de scolarizare la scolile profesionale si ca se va cauta sa fie gasita o forma de liceu tehnologic dual, cu mai multa practica, scrie Romania TV.Intrebata daca va fi introdusa media minima 5 la admiterea…

- Protocoalele secrete trebuie sa fie toate facute publice si investigate, dar nu pot fi folosite ca scuza pentru a justifica schimbarile in legislatie care ar limita lupta impotriva coruptiei, a declarat luni seara, la Strasbourg, prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, in cadrul…