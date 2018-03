Ministrul Educatiei, catre profesori: Boicotul nu e o solutie! Si le aminteste ca tocmai au primit o marire de salariu

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei le transmite sindicalistilor care ameninta cu boicotarea simularii Evaluarii Nationale ca boicotul nu este o solutie, facand apel la cadrele didactice sa nu ii afecteze pe elevi prin demersuri radicale si reamintindu-le ca tocmai au primit o marire salariala de 20%. “Boicotul nu…

- Ministerul Educației Naționale face apel la cadrele didactice care au anunțat ca vor boicota simularea Evaluarii Naționale din cauza unor nemulțumiri privin veniturile sa nu afecteze elevii prin demersuri radicale, instituția susținând ca boicotul nu este o soluție. "Ministerul Educației Naționale…

- "Asadar, boicotul nu este o solutie! Facem un apel la cadrele didactice, care tocmai au primit o crestere salariala de 20% de la 1 martie 2018, sa nu ii afecteze pe elevi prin demersuri radicale. Acestia se afla in fata primei lor simulari de examen, iar impactul emotional asupra lor este unul puternic",…

- Cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, sunt hotarate sa boicoteze simularea examenului de bacalaureat, precizand ca angajatii din educatie au recurs la aceasta forma de protest din cauza nemultumirilor majore si a lipsei de raspuns din partea Guvernului, dar si a liderilor…

- Profesorii boicoteaza simularea examenului de evaluare nationala. De ce sunt nemultumiti Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta ca a consultat in aceasta perioada membrii de sindicat in vederea declansarii protestelor, iar la nivelul cadrelor didactice din 1.100 unitati medicale…

- "Membrii de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, din 28 de judete si din Municipiul Bucuresti, au decis sa nu participe la simularea examenului de evaluare nationala care se desfasoara in perioada 5-7 martie 2018", anunta Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant duminica, potrivit news.ro.…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant anunța un protest de amploare. In 1.100 de scoli va fi boicotata simularea examenului de evaluare nationala, asta pentru ca profesorii sunt nemulțumiți de masurile Guvernului.”Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a consultat in aceasta…

- Sindicalistii cer si boicotarea simularii examenului national de bacalaureat Cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, au optat sa boicoteze simularea examenului de evaluare nationala, care are loc in perioada 5-7 martie 2018, anunta FSLI, precizand ca angajatii…

- VOUCHERE DE VACANTA 2018, TICHTE DE VACANTA 2018. Tot personalul din sectorul public, dar si din companiile in care statul este actionar unic sau majoritar, va beneficia de vouchere de vacanta acordate in conformitate cu OUG 46 din 30 iunie 2017, in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, precizeaza…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, luni, ca a decis declansarea protestelor, astfel ca miercuri si joi sindicalistii picheteaza sediul Ministerului Muncii, ei cerand, intre altele, modificarea OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal – bugetare, prin care mii de angajati…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant va picheta Ministerul Muncii miercuri, 21.02.2018, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, 22.02.2018, intre orele 10.00 – 14.00. Decizia a fost luata dupa ce federatia a trimis memorii cu problemele din sistemul de educatie catre Ministerul Muncii, Ministerul…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) protesteaza, astazi și joi, in fața Ministerului Muncii. Sindicaliștii susțin ca majorarea acordata la 1 ianuarie 2018 nu acopera nici macar rata inflatiei, ceea ce face ca nivelul de trai al angajatilor din educatie sa fie mai scazut. „Decizia a fost…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) va picheta Ministerul Muncii miercuri si joi, organizatia cerand modificarea mai multor acte normative, printre care Legea salarizarii si Legea pensiilor, conform unui comunicat al FSLI. „Decizia a fost luata dupa ce federatia noastra a trimis memorii…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant FSLI va picheta Ministerul Muncii miercuri si joi, organizatia cerand modificarea mai multor acte normative, printre care Legea salarizarii si Legea pensiilor, conform unui comunicat al FSLI, scrie AGERPRES.Decizia a fost luata dupa ce federatia noastra a…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) va picheta Ministerul Muncii miercuri si joi, organizatia cerand modificarea mai multor acte normative, printre care Legea salarizarii si Legea pensiilor, conform unui comunicat al FSLI. "Decizia a fost luata dupa ce federatia noastra…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant va picheta Ministerul Muncii miercuri, 21.02.2018, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, 22.02.2018, intre orele 10.00 – 14.00. Decizia a fost luata dupa ce federatia noastra a trimis memorii cu problemele din sistemul de educatie catre Ministerul Muncii, Ministerul…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta ca va picheta Ministerul Muncii miercuri, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, intre orele 10.00 – 14.00, sindicalistii fiind nemultumiti de veniturile din Educatie, scrie Mediafax. Decizia de pichetare a fost luata dupa ce Federatia Sindicatelor…

- Profesorii care fac parte din Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant vor picheta, miercuri si joi, sediul Ministerul Muncii din Bucuresti. La protest vor fi prezente si cadre didactice din Buzau. Decizia a fost luata dupa ce federatia a trimis memorii cu problemele din sistemul de educatie catre…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, ieri, ca va picheta Ministerul Muncii maine, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, intre orele 10.00 – 14.00, sindicalistii fiind nemultumiti de veniturile din Educatie. Decizia de pichetare a fost luata dupa ce Federatia Sindicatelor Libere…

- Sindicatele din educatie ies in strada, miercuri si joi, cand vor picheta sediul Ministerului Muncii, nemultumite de faptul ca angajatii din educatie pierd sume importante din venit, pe fondul renegocierii Legii privind salarizarea bugetarilor si a cresterii ratei inflatiei. Federatia Sindicatelor…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, luni, ca a decis declansarea protestelor, astfel ca miercuri si joi sindicalistii vor picheta sediul Ministerului Muncii, ei cerand, intre altele, modificarea OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal – bugetare, prin care mii de angajati…

- Sindicalistii din invatamant vor picheta Ministerul Muncii. De ce sunt nemultumiti Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta, luni, ca va picheta Ministerul Muncii miercuri, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, intre orele 10.00 – 14.00, sindicalistii fiind nemultumiti de veniturile din…

- FSLI picheteaza Ministerul Muncii, pe 21 și 22 februarie. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunța, prin intermediul unui comunicat, ca va picheta Ministerul Muncii miercuri, 21 februarie, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, 22 februarie, intre orele 10.00 – 14.00. Decizia a fost luata…

- Sindicatele din invațamant au decis declanșarea unor noi proteste. Primele acțiuni vor avea loc miercuri și joi la ministerul Muncii. FSLI avertizeaza ca problemele cu care se confrunta profesorii sunt mari, iar in lipsa dialogului proteste de amploare vor putea avea loc in toata țara. FSLI a anunțat…

- Decizia de pichetare a fost luata dupa ce Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a trimis memorii cu problemele din sistemul de educatie catre Ministerul Muncii, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Educatiei Nationale, precum si catre Guvernul Romaniei. "Atragem atentia Guvernului…

- Potrivit calculelor facute de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), mii de angajati din educatie sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concediului medical, pierzand aproximativ 20 la suta din venit.…

- Joi, 15 februarie, liderii organizațiilor sindicale din București afiliate la Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI), se vor intalni la Ministerul Educației Naționale (MEN), pentru a solicita ministrului Valentin Popa lamuriri cu privire la intarzierea plații salariilor. Reprezentanții…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) au anuntat, joi, ca a inaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta, joi, ca a inaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din…

- Dascalii din Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a inaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrilor Valentin Popa, Lia Olguta Vasilescu si Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de invatamant romanesc, in special cele care vizeaza…

- Federatia Sindicatelor Libere din Învatamânt a înaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici,

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a inaintat premierului Viorica Dancila, ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de invatamant romanesc, in…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta, joi, ca a inaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta, joi, ca a inaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul…

- A.M. Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) a anunțat ieri ca mai multe școli risca sa fie inchise din cauza costului per elev, calculat greșit. Potrivit reprezentanților federației, mai multe școli sunt somate in aceasta perioada de conducerile inspectoratelor școlare și de Ministerul…

- Conform unui comunicat al FSLI, mai multe scoli sunt somate in aceasta perioada de conducerile inspectoratelor scolare, precum si de Ministerul Educatiei Nationale, sa ia masuri care se impun pentru a se incadra in cheltuielile de personal aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018.…

- Mai multe scoli risca sa fie inchise din cauza costului standard per elev, calculat gresit, fara sa se tina cont de realitatea existenta in unitatile de invatamant, atrage atentia Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), care solicita urgent regandirea modului de calcul al acestui cost standard.…

- Mai multe scoli sunt somate in aceasta perioada de conducerile inspectoratelor școlare și de Ministerul Educatiei Nationale sa ia masurile care se impun pentru a se incadra in chetuielile de personal aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018. Aceste cheltuieli sunt stabilite in functie…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) sustine ca angajatii din educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, in ciuda majorarilor anuntate in acest an. FSLI da intr-un comunicat exemple de profesori platiti mult mai prost decat secretarele sau soferii din primarii, care…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, luni, 15 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009…

- FSLI: Secretare si soferi din primarii, platiti mai bine decat profesorii Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) atrage atentia ca angajatii din Educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, precizand ca sunt profesori care sunt platiti cu mult mai putini bani decat secretarele…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant atrage atentia ca angajatii din educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, in pofida majorarilor anuntate in acest an. Sindicalistii sustin ca sunt profesori platiti cu mult mai putini bani decat "secretarele sau soferii din primarii,…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant atrage atentia ca angajatii din educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, in pofida majorarilor anuntate in acest an. Sindicalistii sustin ca sunt profesori platiti cu mult mai putini bani decat “secretarele sau soferii din primarii,…

- Nu a fost promulgata legea de aprobare a Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 38/2017, privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 38/2017, privind…

- In spatiul public au aparut zilele acestea informatii ca scolile au fost instiintate ca profesorii isi vor primi salariile cu intarziere luna aceasta. Inclusiv prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a atras atentia asupra acestui lucru si a cerut Ministerului Educatiei sa rezolve urgent problema.…

- Toți angajații din invațamant primesc salariile, din 2018, in aceeași zi, respectiv data de 14 a fiecarei luni, pentru luna precedenta, odata cu schimbarea ordonatorului de credite, de la autoritatea locala, la Ministerul Educației Naționale. Salariile aferente lunii decembrie 2017 vor fi primite…

- Ministrul Educației, Liviu Marian Pop, a anunțat in urma cu cateva momente ca toți angajații din invațamant vor primi pe 12 sau 15 ianuarie salariile aferente lunii decembrie 2017. ”In conformitate cu ordinul MFP 86/28.01.2005 completat cu ordinul MFP nr 398/7.03.2017, data de plata a salariilor pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, atragand insa atentia ca exista multe vulnerabilitati, printre care incadrarea deficitului bugetar in tinta de 3% din PIB si previziunile optimiste privind incasarile din TVA.…

- Ministrii, parlamentarii, primarii si prefectii ar putea fi comercianti persoane fizice. Proiectul initiat de UDMR va fi supus votului final al Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, astazi. Potrivit initiativei legislative semnate de trei deputati si doi senatori UDMR,…

- SOLICITARE…Cazurile din ce in ce mai frecvente de violenta impotriva cadrelor didactice inregistrate in scoli si in afara acestora au readus in prim-plan subiectul necesitatii protectiei profesorilor de elevii sau rudele lor recalcitrante. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (F.S.L.I. ) cere…