- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a anunțat, duminica, reluarea cursurilor, de luni, in toate unitațile de invațamant din preuniversitar. Copiii sunt așteptați pentru incheierea situației, pe semestrul intai, dar vor intra in clase cu o singura condiție: sa fie sanatoși!

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a anuntat, duminica, ca ii asteapta pe toti elevii la scoala luni, precizand ca acestia vor fi controlati pentru a li se verifica starea de sanatate. „Ii invit maine (luni- n.r.) pe toti la scoala, in fiecare scoala se face un triaj de sanatate foarte sever.…

