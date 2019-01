Ministrul Educatiei, anunt despre fondul clasei: "Parintii aduc o imagine negativa scolii" "Legala nu este. Daca parintii strang bani, dupa opinia mea, aduc mult mai multa imagine negativa scolii si chiar unii parinti se antagonizeaza in raport cu scoala cu aceste fonduri, pentru ca nimanui nu ii convine sa scoata din buzunar. Chiar daca parintele considera ca in felul acesta sprijina copilul, nu se bucura cand scoate bani din buzunar si ii pune intr-un fond al clasei. Mai bine sa invatam sa facem proiecte, sa gasim resurse din bani europeni sau alte resurse si sa incercam sa aducem in scoli ceea ce scoala impune ca o necesitate. Este un ordin de ministru de multi ani de ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol: portalinvatamant.ro

