- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a anuntat, vineri, la Buzau, ca toate scolile postliceale sanitare din tara vor face obiectul unor ample verificari. Inspectiile vin dupa ce ministerul de resort ar fi fost sesizat de autoritatile din Suedia despre descoperirea unei diplome care nu ar fi fost…

- Toate școlile scolile postliceale sanitare din tara vor face obiectul unor inspecții, a anunțat, vineri, ministrul Educației, Ecaterina Andronescu. Verificarile vor fi facute dupa ce ministerul de resort a primit o sesizare de la autoritatile din Suedia.

- Ministrul Educatiei a anuntat ca, in unele judete, controalele la scolile postliceale sanitare au inceput deja, in altele inca nu, din cauza personalului insuficient, insa nicio unitate de acest gen nu va scapa neverificata. "Vor fi controale in toata tara. Au inceput in mai putine judete ca atata personal…

- Toate școlile postliceale sanitare din Romania vor fi controlate in perioada urmatoare, in unele unitați de invațamant verificarile fiind deja incepute. Anunțul a fost facut, vineri, de catre ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, dupa ce instituția similara din Suedia a sesizat ca ar exista o diploma…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat, duminica, in cadrul unei emisiuni televizate, ca de luni se vor redeschide toate școlile, insa elevii vor fi controlati pentru a li se verifica starea de sanatate."Ii invit maine (luni- n.r.) pe toti la scoala, in fiecare scoala se face un triaj…

- UPDATE Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a semnat ordinul prin care a decis suspendarea cursurilor in unitațile de invațamant preuniversitar.Premierul Viorica Dancila urmeaza sa semneze ordinul prin care școlile urmeaza sa fie inchise vineri! Joi, 24 ianuarie, toți elevii sunt liberi…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a anuntat recent achizitionarea a 2.300 de microbuze scolare pentru elevii din mediul rural, din bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRP).Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Suceava spera ca judetul nostru sa primeasca 54…

- Strangerea de bani pentru fondul clasei nu este legala, a declarat ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, in opinia careia aceasta initiativa aduce "mai multa imagine negativa" scolii. Ministrul se gandeste chiar sa interzica prin lege fondul clasei.