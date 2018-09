Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Marc, fundașul Concordiei, a fost erou in prima repriza a partidei pe care echipa sa o disputa impotriva Viitorului. Fostul fundaș al lui Dinamo a deschis scorul in minutul 32. A trecut de doi fundași ai oaspeților și a finalizat superb, cu un șut in vinclu de la 25 de metri. Dupa gol, Marc…

- Viorica Dancila a facut o noua gafa. De aceasta data, incidentul diplomatic a s-a petrecut la Podgorița, cand prim-ministrul Romaniei a salutat Priștina, capitala auto-declaratului stat Kosovo, in timp ce era in capitala Muntenegrului.

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a reactionat, marti, dupa criticile primite de la ministrul Justitiei in legatura cu afirmatiile sale referitoare la revocarea Codrutei Kovesi, spunand ca probabil a venit sezonul la revocari si la instanta suprema.

- Este vorba de un numar preferential din Suedia care a costat 640 euro extra, numat care are literele M U I E P S D! Acest numar este complet legal pentru ca este unul oficial al autoritatii din Suedia si nu reprezinta nici o ofensa cetatenilor din Suedia. Conform…

- Ediția de azi a Gazetei Sporturilor publica un interviu de trei pagini cu Marius Maldarașanu, noul antrenorul al Astrei, in care acesta a vorbit despre cariera sa de jucator și despre planurile pentru noul sezon. Marius Maldarașanu, 43 de ani, a povestit un dialog savuros intre Viorel Hizo și Robert…

- Guvernul a decis, in sedinta de joi, prelungirea pana la 31 iulie a termenului limita pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Potrivit lui Barbu, Executivul a adoptat o ordonanta de urgenta in acest sens,…

- Brasovenii au facut, vineri seara, un protest-spectacol. Mai multi tineri au venit in centrul vechi al Brasovului imbracati in negru, cu masti de Halloween pe fete si purtand fotografii cu chipurile guvernantilor. Ei au defilat pe muzica mortuara si au purtat cu ei un sicriu, pe care scria „Justitia“,…

- Transformarile majore prin care trece FC Voluntari in aceasta perioada, pleaca Adi Mutu, a venit Ioan Andone – manager general, aduce in prim-plan doi goalkeeperi din Alba: Mihai Minca și Dinu Moldovan. Astfel, albaiulianul Dinu Moldovan (28 de ani), ultima data in Spania, la Ponferradina, in Tercera…