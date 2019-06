Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat miercuri ca ALDE sustine candidatura lui Mugur Isarescu pentru un nou mandat de guvernator al BNR. Camera Deputaţilor şi Senatul se vor reuni pe 3 iulie în sesiune extraordinară pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca pentru noul mandat de guvernator BNR, Mugur Isarescu beneficiaza de sprijinul ALDE, cu excepția unui singur parlamentar, senatorul Daniel Zamfir, potrivit Mediafax. „Din partea ALDE nu a existat opoziție, doar un singur coleg care este consecvent…

- Camera Deputatilor si Senatul se vor reuni pe 3 iulie in sesiune extraordinara pentru numirea membrilor Consiliului de Administratie al BNR, la Consiliul Fiscal, dar si pentru desemnarea presedintelui Consiliului National al Audiovizualului.Birourile permanente reunite ale Parlamentului au…

- "Isarescu beneficiaza de sprijinul ALDE. Din partea ALDE nu a existat opoziție, doar un singur coleg care este consecvent cu poziția lui și nu vreau sa-i fac reproșuri. Nu-i impartașesc punctul de vedere. In ceea ce privește poziția PSD-ului, vreau sa va rog sa-i chestionați pe reprezentanții partidului.…

- Senatul a respins, miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa initiata de un grup de parlamentari PNL prin care pensiile speciale erau eliminate. In favoarea proiectului au votat 20 de senatori, 52 au fost impotriva si 8 s-au abtinut, transmite Agerpres. Propunerea legislativa…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis joi sesizarile formulate de presedintele Klaus Iohannis, dar si de PNL si USR, privind Legea pentru elaborarea si actualizarea Strategiei nationale pe termen lung "Romania 2040". Seful statului sustinea, in sesizarea transmisa la CCR, ca, ''prin modul…

- Liderii social-democrati s-au reunit, miercuri, la Parlament, in sedinta Comitetului Executiv National (CEx) care ar putea decide retragerea sprijinului politic pentru Tudorel Toader, decizie ce ar forta mana prim-ministrului Viorica Dancila de a il remania din Guvern. Deputatul PSD Eugen Nicolicea,…

- Senatul voteaza, luni, in calitate de prima Camera sesizata, proiectul de lege initiat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae, care prevede ca Banca Nationala a Romaniei sa repatrieze 91,5% din aurul depozitat de Romania in strainatate. Propunerea legislativa a primit raport de admitere in comisia de buget-finante,…