- In vederea preluarii productiei de gaze din perimetrul offshore Midia Reprezentantii Transgaz si cei ai Black Sea Oil & Gas au semnat, vineri, la Corbu, ordinul de incepere a lucrarilor pentru proiectele celor doua companii in vederea preluarii productiei de gaze din perimetrul offshore Midia, a anuntat…

- Ministrul Economiei s-a saturat ca toate resursele minerale ale Romaniei sa fie exploatate doar de straini si trimise ca materie prima in strainatate, pentru a fi prelucrate. Guvernul vrea sa investeasca o suma importanta pentru ca tara noastra sa inceapa sa profite de pe urma bogatiilor din subsol.…

- "Avem crestere economica 5%, eu vreau sa avem 8%, si daca o sa dam drumul la mine o sa vedeti ca la anul o sa avem o explozie in zona asta. (...) Avem valori, Romania sta pe un munte de aur, in ghilimele, totul e sa stim sa il exploatam si sa ramana valoarea adaugata in Romania, sa construim aceste…

- Ministerul Economiei intentioneaza sa dezvolte programul geologic de analizare a resurselor minerale rare ale Romaniei, cum ar fi substantele folosite pentru masinile electrice, pentru ca altfel Romania o sa ajunga in situatia sa piarda resursele minerale in favoarea companiilor straine in loc sa dezvolte…

- 'Sunt probleme cu banii, dar nu sunt probleme care nu se pot rezolva. Ei trebuie reasezati si cu siguranta terminam cu un deficit de sub 3%. (...) In ministerul meu nu sunt probleme cu banii, noi avand companii de succes, care castiga. E normal (sa fie probleme cu banii, n.red.), Romania isi doreste…

- Ministerul Economiei are capacitatea de a asigura Armatei romane arme moderne, cu care militarii romani sa faca fata provocarilor pe care le au in campurile de operatiuni, a declarat joi ministrul Economiei, Niculae Badalau, la prezentarea bilantului activitatii ministerului de resort. "Avem capacitatea…

- "Contractul in valoare de peste 49 milioane lei a fost castigat de Santierul Naval Damen Mangalia, remorcherul maritim Perseus, de 6.600 cai putere, urmand sa revina pe apa dupa modernizarea si retehnologizarea care vor dura 24 de luni", a informat miercuri Ministerul Economiei, scrie news.ro.…

