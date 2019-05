Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a declarat marti, la Reghin, ca se lucreaza la o evidenta electronica a agentilor economici din România, dupa modelul fostului Comitet de Stat al Planificarii (CSP) din perioada comunista, dar cu o

- "Daca va amintiti cei mai in varsta, exista acel CSP care avea reglaje fine in economie, adica avea toate institutiile stia foarte bine ceea ce produce fiecare si facea legaturile intre agentii economici (...) Lucram la asta, eu ca ministru recunosc acum ca mi-e foarte greu sa stiu absolut tot ce…

- Ministrul roman al Economiei, Niculae Badalau, prezideaza vineri reuniunea informala a ministrilor responsabili pentru Competitivitate (COMPET), sectiunea Piata Interna si Industrie, eveniment care se desfasoara la Bucuresti, la Palatul Parlamentului. Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei,…

- Contingentul alocat pentru lucratorii extracomunitari pentru anul acesta la nivel national este de 20.000, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului Nelu Barbu, care a spus ca informatiile aparute in spatiul public, conform carora Romania urmeaza sa primeasca 500.000 de muncitori pakistanezi…

- Ministrul Economiei, Nicolae Badalau, a susținut, miercuri seara, ca, in aceasta vara, va avea primele contracte pentru a incepe redeschiderea mineritului in Romania, iar primele proiecte vizeaza Remin Baia Mare, Cupru Min, Moldomin și Baița, potrivit agerpres.ro.„Pana in august, am primele…

- Ministerul Economiei anunta ca si-a depasit obiectivele asumate in fata Colegiului Comisarilor UE in ceea ce priveste numarul de dosare inchise in cadrul PRES RO. Astfel, la mai putin de doua luni de la preluarea Presedintiei Consiliului UE de catre Romania, Ministerul Economiei a finalizat opt dosare…

- Finalizarea cu succes a negocierilor legate de Dosarul privind propunerea de modificare a Regulamentului privind certificatul suplimentar de protectie a medicamentelor este una dintre reusitele Presedintiei Romaniei la Consiliul UE, considera ministrul Economiei, Niculae Badalau, potrivit unui comunicat…

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, secretarul de stat Ion Radu, directorul general ROMARM, Claudiu Cucu, directori ai societaților din industria naționala de aparare, precum și o echipa de specialiști din cadrul Ministerului Economiei, au avut marți, 26 februarie, o intalnire de lucru la sediul Ministerului…