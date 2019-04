Stiri pe aceeasi tema

- In data de 4 aprilie 2019, a avut loc, la Palatul Parlamentului, Conferința "Ziua Europeana a Consumatorului și Concurenței", la care au participat atat demnitari romani, cat și comisarii europeni pentru justiție și pentru protecția consumatorilor și politici de concurența. Evenimentul, parte a manifestarilor…

- Proprietatea intelectuala este unul dintre fronturile viitorului, iar in viitorul deloc indepartat drepturile de proprietate intelectuala vor deveni o resursa la fel de importanta pentru dezvoltarea economiilor, precum au fost resursele de hidro-carburi in secolul XX, a declarat, marti, ministrul Economiei,…

- Ordonanta de Urgența a Guvernului 114/2018 va avea consecinte negative pentru economia romaneasca, favorizand importurile pe piata gazelor, a fost avertismentul lansat ieri de Asociatia Romana a Companiilor de...

- Industria de aparare poate si trebuie sa redevina un motor de dezvoltare al economiei romanesti, un sector unde lucreaza foarte multi profesionisti, a declarat recent, la un post de televiziune, ministrul Economiei, Niculae Badalau. „Este o industrie in care lucreaza extrem de multi profesionisti. Am…

- Prelungirea gazoductului Iasi - Ungheni pana la Chisinau va contribui la securitatea energetica regionala, a declarat, marti, premierul Viorica Dancila, in deschiderea sedintei de Guvern, potrivit Agerpres. "Asa cum am spus in mai multe randuri, ne preocupa si investitiile care contribuie la…

- Romania ar trebui sa priveasca foarte atent la modul inteligent in care Danemarca si-a reformat sistemul energetic. Desi importa electricitate si exporta gaze naturale, danezii au gasit solutiile perfecte pentru a-si intari securitatea energetica.

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a vorbit, marți, despre audierile din Comisia de Specialitate a Perlamentului European de la Bruxelles, dar și despre declarațiile președintelui Klaus Iohannis cu pr...

- Industria de aparare poate si trebuie sa redevina un motor de dezvoltare al economiei romanesti, deoarece se bazeaza pe calitate si aici au ramas foarte multi profesionisti, a declarat joi, la Antena 3, ministrul Economiei, Niculae Badalau, potrivit Agerpres. "Industria de aparare poate si…