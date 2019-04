Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Nicolae Badalau, a sustinut, miercuri seara, ca, in aceasta vara, va avea primele contracte pentru a incepe redeschiderea mineritului in Romania. De asemenea, a precizat ca din resursele tarii romanii „isi pot face inele“ si „ghiuluri“.

- Ministrul economiei, Niculae Badalau, a declarat miercuri seara, la TVR1, ca Romania are foarte mult aur, dar „nu s-a vrut” ca pentru exploatarea zacamintelor de aur sa fie stabilite parteneriate public-privat. Intrebat ce resurse de aur are Romania și cum pot fi acestea exploatate, ministrul a raspuns,…

- Niculae Badalau, ministrul Economiei, a spus ca Romania are foarte mult aur, iar ca posibilitați de exploatare a precizat ca putem sa „il vindem, il ia Banca Naționala, ne facem inele, ghiuluri”, potrivit hotnews.ro. „Avem aur foarte mult. Il vindem, il ia Banca Naționala, ne facem inele, ghiuluri”,…

- Ministrul Economiei, Nicolae Badalau, anunta redeschiderea mineritului in Maramures si alte zone din tara (Cupru Min, Moldomin si Baita), primele contracte urmand a demara din aceasta vara. Remin Baia Mare este una dintre companiile vizate in privinta redeschiderii mineritului. “Pana in august, am primele…

- Ministrul Economiei, Nicolae Badalau, a susținut, miercuri seara, ca, in aceasta vara, va avea primele contracte pentru a incepe redeschiderea mineritului in Romania, iar primele proiecte vizeaza Remin Baia Mare, Cupru Min, Moldomin și Baița, potrivit agerpres.ro.„Pana in august, am primele…

- ”Eu in momentul acesta, la Economie, am un buget istoric. Aproximativ de 10 ori mai mare decat a fost bugetul de execuție pe anul trecut. Lucrul acesta pe mine, credeți-ma, chiar am avut o ședința de dimineața, dupa noi, amanarea bugetului ne aduce intr-o zona dezastruoasa. Din moment ce…