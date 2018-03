Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Danut Andrusca si reprezentantii Sindicatului Liber 'Navalistul' s-au intalnit in cursul zilei de astazi, 9 martie 2018, la sediul Ministerului Economiei, la invitatia ministrului pentru a schimba informatii referitoare la stadiul negocierilor privind transferul pachetului majoritar…

- Ministrul Economiei, Danut Andrusca, s-a intalnit, vineri, pentru a doua ora in ultima luna, cu reprezentantii Sindicatului Liber ''Navalistul'' pentru a discuta despre stadiul negocierilor privind transferul pachetului majoritar de actiuni al societatii DMHI catre un potential investitor,…

- Ministrul Economiei, Danut Andrusca, si reprezentantii Sindicatului Liber Navalistul s-au intalnit vineri, la Ministerul Economiei, pentru a discuta despre Santierul DMHI Mangalia, care si-a redus drastic activitatea dupa ce a fost blocata vanzarea pachetului majoritar de actiuni catre olandezii de…

- O delegatie a Coalitiei, condusa de presedintele acesteia, Alexandru Cumpanasu, a avut marti o intalnire de lucru cu o delegatie a Ministerului Economiei, condusa de secretarul de stat Simona Teighiu Jurj. Intalnirea a avut loc ca urmare a unei discutii anterioare intre Ministrul Economiei, Danut…

- O delegatie a Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), condusa de presedintele acesteia, Alexandru Cumpanasu, a avut astazi, 6 martie 2018, o intalnire de lucru cu o delegatie a Ministerului Economiei, condusa de Secretarul de Stat Simona Teighiu Jurj. Intalnirea a avut loc ca urmare…

- Membrii Comisiei Europene vor decide miercuri eventualele sanctiuni, care ar urma sa fie comunicate public joi, au declarat surse din institutii europene citate de agentia ANSA. Karmenu Vella, comisarul UE pentru Mediu, Afaceri maritime si Pescuit, a amintit ca membrii Comisiei Europene "au…

- Ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS) va avea loc miercuri, 7 martie, la inițiativa președintelui Igor Dodon. Pe ordinea de zi au fost incluse mai multe subiecte: „Raportul Kroll-2” și masurile ce se impun în vederea pedepsirii celor vinovați; acțiunile unioniste…

- Dumitru Dragomir a vorbit despre alegerile pentru președinția FRF, care vor avea loc pe 18 aprilie. Fostul șef al LPF considera ca Marcel Pușcaș, unul dintre candidați, va avea un rol important și ca, daca acesta nu va caștiga, candidatul care va avea susținerea lui are cele mai mari șanse la victorie.…

- Seful Inspectoratului Scolar Judetean Gorj, Ion Isfan, va afla maine daca va mai oocupa sau nu un post de vicepresedinte la PSD Targu Jiu. Biroul Politic al PSD Gorj a propus saptamana trecuta sanctionarea lui Ion Isfan pentru ca a afectat imaginea partidului prin relatia proasta pe care o are cu personalul…

- O delegatie a Ministerului Culturii si Identitatii Nationale a venit la Arad pentru a vedea ce se intampla cu Monumentul Marii Uniri. A avut loc o intrevedere la Primaria Municipiului Arad si o discutie cu Prefectul judetului Arad, Florentina Horgea in cadrul careia s-au prezentat pasii ce urmeaza sa…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, este audiata astazi de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in contextul solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a sefei DNA. La discutii participa si Tudorel Toader, dar si procurorul…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, va fi audiata astazi in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, sectia pentru procurori, in contextul solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a sefei DNA. La discutii participa si Tudorel Toader. La CSM…

- CFR Calatori anunta ca, din cauza vremii nefavorabile, au fost anulate mai multe trenuri. Compania precizeaza ca nu sunt linii si trenuri blocate, dar circulatia se desfasoara in conditii de iarna, fiind instituite comandamentele de iarna in sucursalele Bucuresti, Galati, Brasov, Constanta si Craiova.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) urmeaza sa se prununțe, in curul zilei de luni, pe cererea DNA ce confirma redeschiderea urmaririi penale in cadrul unui dosar ce il vizeaza și pe vicepremierul Stanescu.

- Liderii europeni, reuniti vineri la un summit informal la care discuta despre bugetul UE post-Brexit, sunt divizati in privinta ideii de introducere a unor noi conditii pentru accesarea fondurilor europene, cum ar fi acceptarea redistribuirii migrantilor sau situatia statului de drept, relateaza…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, la finalul Biroului Permanent National al partidului, ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa nu se faca de ras cu privire la decizia pe care o va lua in legatura cu sefa DNA. Tudorel Toader urmeaza sa anunte, la ora 18.00, daca o revoca…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va face public astazi raportul privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție. In plus, se așteapta sa anunțe și daca va cere revocarea procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi.

- Cei 80 de mineri care care s-au blocat in subteran inca de marti dimineata la Salina Slanic Prahova, in semn de protest fata de salariile mici, au iesit la suprafata si au incetat temporar protestul, dupa ce reprezentantii lor au avut o discutie cu ministrul Economiei, Danut Andrusca, iar acesta…

- Cei aproape 200 de angajați de la Salina din Slanic, județul Prahova, au incetat, miercuri seara, protestul dupa o zi și jumatate de greva. Ministrul Economiei i-a asigurat ca joi il va trimite la ei pe directorul Salrom. Reprezentanții salariaților au mers, miercuri dupa-amiaza, la Ministerul Economiei,…

- Danut Andrusca, actualul ministru al Economiei, a facut o avere din afacerile cu statul, dar, cu toate acestea, firmele sale fie si-au tras obloanele, fie merg numai in pierdere. Contractele au venit tocmai...

- Magistratii Curti de Apel Bucuresti au admis, marti, cererea de extradare venita din partea SUA pentru cei doi hackeri romani care au spart sistemul de supraveghere al Politiei din Washington, Mihai Alexandru Isvanca (25 de ani) si Eveline Cismaru (28 de ani), insa in cazul tanarului au amanat predarea…

- In PSD, Liviu Dragnea aproape ca a terminat procesul de izolare/neutralizare a celor care l-au susținut pe Mihai Tudose. Metoda a fost una curioasa. Unii dintre cei mai vehemenți partizani ai fostului premier au fost momiți si recompensați cu funcții. Alții, precum Ecaterina Andronescu, eliminați…

- Președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), Alexandru Cumpanașu și Ministrul Economiei, Danuț Andrușca, s-au intalnit, astazi, pentru a discuta despre protejarea resurselor minerale și despre consolidarea cooperarii instituționale dintre CNMR și Ministerul Economiei.Ministrul…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de secretar al municipiului Mangalia, judetul Constanta. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei…

- ”Nu am luat niciun moment in calcul privatizarea Societatii Nationale a Apelor Minerale. Resping cu fermitate aceasta ipoteza. Apele minerale sunt o resursa strategica a Romaniei si, ca ministru al Economiei, voi folosi toate parghiile legale pentru a pune cat mai mult in valoare acest sector si…

- Ministrul Economiei, de acum celebrul Danut Andrusca, are planuri mari cu bani care nu exista. El promite nu mai puțin de trei superautostrazi și cai ferate rapide, pentru care finanțarea ar trebui sa vina din Fondul suveran de dezvoltare si investitii. Acesta nu a fost inființat.

- Proiectele Legii minelor, a redeventelor sau pentru înfiintarea Casei de Comert se afla printre actele normative extrem de importante pe care noul ministrul al Economiei, Danut Andrusca, le doreste cât mai repede pe masa Guvernului si apoi în

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ar putea pronunta, marti, decizia cu privire la actiunile disciplinare formulate impotriva procurorului DNA Mircea Negulescu. Pe 4 mai 2017, Inspectia Judiciara anunta, in urma exercitarii actiunii…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj revin in fata propriilor suporteri sambata de la ora 18.30. Pe arena lugojeana vine Dinamo Bucuresti. ”La final de saptamana, in etapa a douasprezecea a campionatului national Divizia A 1 la volei feminin, echipa ce reprezinta Lugojul la cel mai inalt nivel, va invita…

- Viorel Stefan, propus vicepremier, a afirmat luni, referindu se la o eventuala preluare de catre stat a capitalului majoritar al santierului naval de la Mangalia, ca este posibil sa fie modificata legislatia care interzice statului roman sa achizitioneze actiuni, informeaza AGERPRES.Intrebat, la audierile…

- In urma cu doua zile, Marius Cristian Botan, orbit de gelozie, intra in biroul directoarei de la o gradinita privata din Capitala si omora o femeie, cu doua lovituri de cutit! Era fosta lui sotie, care si-a dat duhul pe masa de operatie. Barbatul avea sa declare ca, initial, el a vrut sa intre in biroul…

- Todorel Toader, ministrul Justiției, a anunțat ca nu s-a luat inca nicio decizie in ceea ce privește evaluarea ca nu a luat inca o decizie in privinta evaluarii procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Liderii PSD au decis, în cadrul Comitetului Executiv, sa desființeze unul dintre ministerele care s-au regasit în primele doua cabinete conduse de Mihai Tudose și Sorin Grindeanu. Astfel, se va desființa Ministerul pentru Dialog Social și va deveni departament al Ministerului Muncii,…

- Cristian Lucian Topalescu, din Mangalia, ramane in spatele gratiilor. Decizia a fost luata de Tribunalul Constanta si este definitiva. Barbatul este acuzat ca, in decembrie 2003, l ar fi omorat, la Iasi, pe Nelu Chebac, in varsta de 54 de ani, specializat in a repara aparatura de tehnica dentara. La…

- CCR decide in privinta probelor din dosare Curtea Constitutionala a decis joi ca probele obtinute nelegal si declarate nule într-un proces penal trebuie înlaturate din dosare. De asemenea, magistratii Curtii au stabilit ca decizia de a refuza accesul la informatiile clasificate…

- Prim-ministrul interimar, Mihai Fifor, a declarat, referindu-se la situatia din IGPR si o eventuala demitere a sefului Politiei Romane, Bogdan Despescu, ca acest lucru va fi analizat cu foarte mare atentie...

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat duminica seara ca in acest moment in Guvernul Tudose exista un conflict intre ministrul de Interne, Carmen Dan, si premier, mentionand ca “este clar ca unul dintre ei trebuie sa plece”. Continaurea pe www.stirileprotv.ro.…

- Mai sunt doar câteva ore înainte de sedinta decisiva din PSD. Liviu Dragnea versus Mihai Tudose, înfruntarea din care analistii spun ca doar unul va iesi învingator. Comitetul Executiv al PSD se va întruni, luni, de la ora 16:00, la sediul partidului din Kiseleff,…

- ICCJ va decide astazi daca judeca mai repede cererea de arestare in lipsa a lui Radu Mazare, fost primar al Constanței, plecat in Madagascar, in timpul controlului judiciar. DNA a cerut emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele lui Radu Mazare. In dosarul in care Radu Mazare este…

- Politistii constanteni au pus in executare un mandat european de arestare, emis pe numele unui tanar cautat de autoritatile din Belgia si Franta. Potrivit IPJ Constanta, politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un tanar care era urmarit international pentru savarsirea infractiunilor…

- Curtea Europeana de Justitie urmeaza sa decida astazi daca Uber, start-up-ul american care le ofera utilizatorilor de smartphone-uri un serviciu de transport alternativ la taxiuri, este sau nu de fapt o companie de transport care trebuie sa se supuna regulilor din industrie, scrie Bloomberg, potrivit…

- Tribunalul Alba se va pronunta in 21 decembrie fata de contestatia la executare depusa de Mircia Muntean, fostul primar al Devei, condamnat in aprilie 2017 la sase ani de inchisoare intr-un proces in care a fost acuzat ca a provocat un accident rutier in Deva, o pedeapsa la care s-a adaugat o condamnare…

- Proiectul de lege care mutileaza legislatia privind guvernanta corporativa a fost introdusa, marti, de la ora 17.00, in regim de urgenta, pe ordinea de zi a sedintei comune a comisiei pentru politica economica, comisiei pentru industrii si comisiei juridice din Camera Deputatilor. Coalitia PSD- ALDE…

- Fostul premier Dacian Ciolos le cere alesilor din Parlament sa trateze cu seriozitate modificarile la legislatia penala, deputatii si senatorii fiind cei care trebuie sa aleaga „intre cinste si hotie“.