Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a anuntat vineri, intr-o postare pe Facebook, ca in luna octombrie ar putea incepe constructia unui aeroport privat la Giurgiu, "unul dintre cele mai mari aeroporturi din Europa", iar compania care va investi in acest proiect este din Emiratele Arabe.



"Saptamana aceasta am avut o intalnire, alaturi de premierul Viorica Dancila, cu reprezentantii companiei ce se va ocupa de constructia aeroportului privat de la Giurgiu. In octombrie ar putea incepe lucrarile la Aeroportul Constantin Brancusi ce se va intinde pe 2.500 de hectare. Este un aeroport…