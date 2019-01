Ministrul Economiei acuză Opoziția că vrea să concedieze 700.000 de bugetari Intr-o postare pe contul sau de Facebook, ministrul Economiei arata ca „exista doua categorii de viziuni politice: una care vrea dezvoltare, fiind orientata spre construcție și alta care este orientata spre distrugere”. Prima „viziune” este cea a PSD, care ar avea ca rezultat „cel mai ridicat numar de contracte de munca din ultimii ani”. „Cea de-a doua, a Opoziției care vrea sa darmane Guvernul, propune «introducerea principiului 85/15= salariații din sectorul bugetar sa nu reprezinte mai mult de 15% din totalul angajaților din economie», ceea ce implica demararea unor concedieri masive in randul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

