Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a declarat luni, aflat intr-o vizita in comuna giurgiuveana Adunatii Copaceni, ca exista bani pentru finantarea proiectelor prin PNDL, atat anul acesta, cat si in 2020, subliniind ca acest program, „gandit in…

- In prag de alegeri, bani pentru primari prin PNDL 2 și pentru gaze și energie electrica. Camera Deputaților a adoptat, miercuri, 10 aprilie, in calitate de for decizional, un proiect de lege care extinde domeniile pentru care primarii pot sa ceara bani de la Ministerul Dezvoltarii prin programul Programul…

- Programul National de Cadastru si Carte Funciara, care se desfasoara in perioada 2015-2023, a intrat in a cincea etapa de finantare a lucrarilor de cadastru general. Suma pe care Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) o aloca pentru aceasta etapa pentru inregistrarea imobilelor…

- ARAD. Deputatul social-democrat aradean, Florin Tripa susține ca „zeci de localitați din județul Arad au de suferit din cauza incompetenței conducerii liberale a Consiliului Județean Arad, care nu e in stare sa implementeze Masterplanul de apa și canalizare”. „Faptul ca Marinel Cionca este cel mai slab…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat, luni, PSD-ul pentru modul in care a abordat problemele administratiilor locale. Seful statului a afirmat, intr-o intalnire cu primarii de orase, ca guvernanții au trecut cu lejeritate peste opinia administrației publice, ca nu isi respecta promisiunile referitoare…

- In contextul intalnirii oficiale de luni, 11 martie 2019, de la Ploiești, cu ocazia semnarii unor contracte cu finanțare europeana, prin POR 2014-2020, ministrul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, Daniel Suciu și președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader au efectuat o vizita…

- Premierul Viorica Dancila a declara zilele trecute ca prin intermediul programelor PNDL a fost scoasa tara din noroaie si ca din cele aproape 12.700 de investitii, peste 10.000 au fost in mediul rural. Insa, o investigație a jurnalistului Alex Nedea, pentru Recorder.ro, arata ca cel mai mare program…

- Toate drumurile principale din comuna Repedea vor fi modernizate cu lucrari care implica santuri, rigole si podete. In acest sens, a fost semnat un contract in valoare de 7 milioane de lei cu TVA pentru reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri de interes local in zona respectiva. Astfel, executia…