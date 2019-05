Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Daniel Suciu, ministrul dezvoltarii regionale, a semnat trei contracte de fiananțare pentru primariile Sucevița, Todirești si Arbore. Prezent astazi la primaria Sucevita, viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice a semnat contractele…

- Vicepremierul Daniel Suciu, ministrul dezvoltarii regionale, a semnat trei contracte de fiananțare pentru primariile Sucevița, Todirești si Arbore. Prezent la primaria Sucevita, Viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice a semnat contractele pentru Construire…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) protesteaza miercuri impotriva Ordonanței de Urgența pentru menținerea pirateriei. Protestul se va desfașura intre orele 6:00-18:00, in Piața Victoriei, si vor participa mai multe asociatii ( FNCOTR,FORT,CNTR,ADTI,SNTI,etc),…

- Argeș, Timiș, Olt, Sibiu și Alba au fost, cel puțin pentru primele 11 luni din 2018, in topul județelor cu balanța pozitiva in ceea ce privește valoarea ... The post Cat importa și cat exporta fiecare județ din țara. Topul județelor care cumpara mai mult de afara appeared first on Renasterea banateana…

- Daniel Suciu cedeaza presiunilor taximetriștilor care cer din nou in strada interzicerea Uber și a platformelor similare, pe care le acuza ca le fura clienții. Acesta a promis protestatarilor ca intenționeaza sa treaca chiar saptamana aceasta un nou proiect de ordonanța de urgența care modifica legea…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, cere ministrului dezvoltarii regionale și administrației publice, Daniel Suciu, extinderea Programului Național de Dezvoltare Locala cu noi obiective care vizeaza introducerea rețelelor de gaze naturale pentru populație. ”In urma cu mai bine de un an, domnul Viceprim-ministru…

- Primarul Gheorghe Falca nu a primit prea bine anunțata vizita la Arad a altui ministru din Guvernul PSD. Dupa ce saptamana trecuta a evitat sa se intalneasca cu ministrul Muncii, acum Falca pregatește un „protocol” special pentru ministrul Dezvoltarii, care este așteptat sa vina la Arad la recepția…

- "Incepand de azi, campania electorala a lui Iohannis Bete-n-Roate va costa Romania cate 6,9 milioane euro/zi reprezentand fonduri europene neabsorbite la Ministerul Transporturilor si la Ministerul Dezvoltarii. Aceasta e in medie valoarea fondurilor europene absorbite pe zi lucratoare de cele doua…