Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Administrației Naționale „Apele Romane”(ANAR), Victor Sandu, i-a cerut, directorului Administrației Bazinale de Apa (ABA) Dobrogea - Litoral, Hristu Uzun, sa efectueze o ultima verificare a plajelor inaintea inceperii minivacanței de Rusalii, se arata intr-un comunicat remis joi…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, se afla, miercuri, intr-o vizita de lucru in judetul Arges, alaturi de directorul general al Administratiei Nationale „Apele Romane” (ANAR), Victor Sandu.

- Ministrul Denes a declarat ca "in tara sunt 89 de platforme de gunoi care functioneaza foarte bine cu scopul de reducere a nitritilor si nitratilor din panza freatica, dar cea de la Vernesti are probleme ce trebuie investigate". Inaltul demnitar a mai declarat ca in functie de rezultatul investigatiei,…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a efectuat o vizita de lucru in județul Teleorman. Acesta a fost insoțit de directorul general al Administrației Naționale „Apele Romane” (ANAR), Victor Sandu și directorul RNP ROMSILVA, George Mihailescu, de prefectul județului, Florinel Dumitrescu și de președintele…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, va prezenta, marti, in judetul Teleorman, o serie de obiective de investitii din zona, alaturi de directorul general al Administratiei Nationale "Apele Romane' (ANAR), Victor Sandu, si de directorul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, George Mihailescu,…

- Directorul general al Administrației Naționale „Apele Romane”(ANAR), Victor Sandu, l-a insoțit, luni, pe ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, intr-o vizita de lucru in județul Gorj. Din delegație au mai facut parte directorul general al RNP ROMSILVA, George Mihailescu, directorul ...

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, efectueaza luni o vizita de lucru in judetul Gorj, alaturi de directorul general al Administratiei Nationale "Apele Romane" (ANAR), Victor Sandu, si directorul RNP Romsilva, George Mihailescu. C...

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, se afla astazi, 12 aprilie, intr-o vizita de lucru in municipiul Dej, unde a vizitat mai multe obiective de investiții din apropiere. Pentru inceput, demnitarul a inspectat, alaturi de directorul general al Administrației Naționale „Apele Romane” (ANAR), Victor…