"Anul trecut, cam pe vremea in care suntem, a aparut in piata o criza a lemnului de foc. (...) Consider ca am gasit solutii de deblocare si de eliminare sau diminuare a crizei lemnului de foc in Romania", a declarat Ioan Denes.



Ministrul Denes spune ca modificarile aduse Codului silvic vor ajuta ca populatia sa aiba lemnul de foc necesar.



"In acest sens, in aceasta vara s-a propus modificarea Codului silvic pentru a se debloca si a se pune tot lemnul la drum, pe piata, cel care este aprobat pe baza posibilitatii conform legilor si regulamentelor in vigoare. De asemenea, cumulat…