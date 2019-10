Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis, vineri, presedintelui Klaus Iohannis noi propuneri de ministri interimari, potrivit unor surse oficiale. Conform surselor citate, Dancila l-a propus pe ministrul Apararii, Gabriel Les, ca ministru interimar al Afacerilor Interne, pe vicepremierul Daniel Suciu…

- Drumuri forestiere, cai ferate forestiere si lucrari de corectare a torentilor din domeniul public al statului vor putea trece in administrarea Unitatilor Administrativ-Teritoriale (UAT) si a Consiliilor locale, la cererea acestora, prevede noul Ordin al ministrului Apelor si Padurilor, Ioan Denes,…

- Bioeconomia este o parghie puternica in lupta pentru pastrarea in stare de sanatate a padurilor, inseamna bani si multe locuri de munca, le-a transmis, joi, ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, celor din sectorul forestier, in discursul sustinut in deschiderea Targului Forest Romania 2019,…

- Ministrul a subliniat ca tema centrala a editiei de anul acesta a evenimentului, 'Gestionarea durabila a padurilor - contributia activa la protejarea climei', este una generoasa si foarte actuala. 'Este de datoria noastra, a tuturor celor care activam pe diverse paliere in acest domeniu, sa luam…

- Somcuta Mare devine prima localitate din Maramures care are un centru integrat pentru servicii de urgenta.Punctul de lucru SMURD Somcuta Mare se afla in subordinea detasamentului de Pompieri „cpt.Marchis Adrian” Baia Mare din cadrul ISU Maramures. Serviciile de Ambulanta, Pompieri si SMURD functioneaza…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, marti dupa-masa, presedintelui Klaus Iohannis propunerile de ministri interimari la Energie - ministrul Economiei, Niculae Badalau, la Mediu - ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, si la Relatia cu Parlamentul - ministrul pentru Mediul de afaceri, antreprenoriat…

- Cei 137 de kilometri din judetul Suceava inclusi in Via Transilvanica au fost inaugurati, luni, la Putna, prin montarea unei borne de inceput al traseului de pelerinaj de 1.000 de kilometri care trece și prin Alba Iulia. Inaugurarea a avut loc in prezenta actorului Marcel Iures, a ministrului Apelor…

- Hergheliile trebuie sa dezvolte latura recreativa in folosul publicului larg, in general, si al copiilor, in special, a declarat, joi, ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, prezent la Herghelia Jegalia din judetul Calarasi. Potrivit unui comunicat de presa al ministerului de resort,…