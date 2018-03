Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat vineri, la Targoviste, ca va prezenta premierului o analiza, astfel incat sa fie gasite solutii in ceea ce priveste criza lemnului de foc. ''Intr-un timp foarte scurt o sa-i prezint premierului o analiza concreta a problematicii din sectorul…

- Autoritatile judetene din Dambovita vor sa creeze o baza de agrement la Lacul Bolboci din zona montana Padina Pestera si tot aici sa fie create conditii de antrenament pentru loturile olimpice ale Romaniei de kaiac canoe. Senatorul PSD de Dambovita Adrian Tutuianu i-a prezentat propunerea,…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a facut, astazi, o vizita la Barajul de acumulare de la Puciosa, in urma Post-ul Barajul Pucioasa: Ministrul Apelor ii reduce riscul de inundații, Ministrul Mediului il inchide! Primaria are soluția pentru alimentarea cu apa, dar nu are banii! apare prima data…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a facut, astazi, o vizita la Barajul de acumulare de la Puciosa, in urma Post-ul Barajul Pucioasa: Ministrul Apelor il reabiliteaza, Ministrul Mediului il inchide! Primaria are soluția, dar nu are banii! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes a facut vineri, 30 martie o vizita de lucru in judetul Dambovita. Prima oprire a fost in orașul Pucioasa unde a fost așteptat de primarul Constantin Ana, președintele CJ, Daniel Comanescu, subprefectul Florina Mureșan, vicepreședinții Luciana Cristea și…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat vineri, in timpul vizitei sale in judetul Dambovita, ca s-a deplasat in urma cu o zi la lacul de acumulare de la Suhaia, judetul Teleorman, acolo unde apele se revarsa peste digul de protectie, si ca "situatia este critica", dar este tinuta sub…

- Vizita oficiala de astazi a ministrului Apelor si Padurilor, Ioan Denes, in judetul Dambovita, incepe la ora 10.00 la Pucioasa. Este vorba de o deplasare la Barajul Lacului de Acumulare Pucioasa.

- Deputatul USR, Vlad Emanuel Duruș, a avut luni (26 martie) o interpelare in plenul Camerei Deputaților, prin care a cerut socoteala fața de intarzierile privind realizarea barajului Runcu. Acesta a cerut imperativ repartizarea in acest an a sumelor cuprinse in fundamentarea bugetara, prezentarea unui…

- Discursul ministrului Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, cu ocazia Zilei Internaționale a Apei Aula Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisești 22 martie 2018 Doamnelor si domnilor, Stimati colaboratori,…

- Ministrul a vorbit cu oamenii care refuza sa-si paraseasca locuintele, iar acestia i-au spus ca stau de paza, pentru a-si proteja bunurile. In localitatea Capeni din Covasna exista riscul de rupere a digului de protectie care preia viitura produsa pe raul Olt, transmite Romania TV. Citeste…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a ajuns in noaptea de miercuri spre joi in localitatea Capeni, unde exista riscul producerii de inundatii pe fondul unei viituri, si a incercat sa-i convinga pe localnicii din zona sa evacueze locuintele.

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a ajuns in noaptea de miercuri spre joi in localitatea Capeni, unde exista riscul producerii de inundatii pe fondul unei viituri, si a incercat sa-i convinga pe localnicii din zona sa evacueze locuintele. Acesta a inspectat digul de protectie, care,…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a ajuns in noaptea de miercuri spre joi in localitatea Capeni, unde exista riscul producerii de inundatii pe fondul unei viituri, si a incercat sa-i convinga pe localnicii din zona sa evacueze locuintele. Acesta a inspectat digul de protectie, care, potrivit…

- Senatorul PSD Constanta Stefan Mihu a trimis o interpelare prim ministrului Romaniei, Viorica Dancila, si ministrului Apelor si Padurilor, Ioan Denes, in care solicita pozitia executivului in legatura cu proiectul "Plaja terapeuticaldquo;, singura plaja pentru persoanele cu dizabilitati. Va reamintim…

- Noul ministru al Apelor și Padurilor, Ioan Denes (foto), are dreptul, potrivit legii, la maxim șapte consilieri. Ca atare, imediat dupa ce a aterizat la acest minister, el și-a adus mai mulți consilieri al caror CV lasa insa de dorit....

- Astazi, senatorul de Constanța Ștefan Mihu a facut o interpelare catre prim-ministrul României, obiectul interpelarii fiind amenajarea plajelor destinate persoanelor cu dizabilitați. Redam, în continuare, integral, interpelarea facuta de senatorul de Constanța Ștefan Mihu. "Adresata…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, s-a intalnit, joi, cu directorii Administratiilor Bazinale de Apa (ABA) din tara, in vederea semnarii caietelor de sarcini pentru 13 proiecte finantate prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) si a cerut ca, pana la data de 15 martie 2018, acestea…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a fost prezent sambata, 3 martie, la Pitești, ocazie cu care au avut loc consultari in cadrul unei ședințe de lucru cu silvicultorii, proprietarii de paduri și primarii ...

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a participat, ieri, 03 martie 2018, la Pitești, la o sesiune de consultari publice cu reprezentanți ai autoritaților publice și factori interesați din domeniul privat cu responsabilitați in ...

- Ioan Deneș, ministrul Apelor și Padurilor, a participat sambata, la consultarea publica de la Pitești privind identificarea problemelor din domeniul padurilor. Printre problemele ridicate de participanții la intalnirea de lucru se numara: criza de resursa de masa lemnoasa, cu efect dublu in criza lemnului…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a participat, vineri, la Ramnicu Valcea, la o sesiune de consultari publice cu reprezentanți ai autoritaților publice și factori interesați din domeniul privat, cu responsabilitați in domeniul gestionarii fondului forestier, in vederea evaluarii problemelor…

- Ministerul Apelor si Padurilor, cu sprijinul Instituției Prefectului Județului Valcea, va organiza in data de 02 martie 2018, incepand cu ora 10:00, in Municipiul Ramnicu Valcea, in sala mare a Consiliului Județean Valcea, o intalnire de lucru la care vor participa reprezentanti ai proprietarilor și…

- Alimentarea cu apa potabila a orasului Pucioasa si comunele Branesti, Vulcana Bai, Vulcana Pandele si Doicesti, ramane o prioritate stringent pe agenda de lucru a administratiei orasului Pucioasa dar si pe agenda de lucru a deputatului PSD, Corneliu Stefan. Deputatul PSD Dambovita, Corneliu Stefan a…

- Alimentarea cu apa potabila a orașului Pucioasa și comunele Branesti, Vulcana Bai, Vulcana Pandele si Doicesti, ramane o prioritate stringent pe agenda de lucru a administrației orașului Pucioasa dar și pe agenda de lucru a deputatului PSD, Corneliu Ștefan. Deputatul PSD Dambovița, Corneliu Ștefan…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a participat, sambata, la o sesiune de consultari publice cu reprezentanti ai autoritatilor publice sucevene, precum si cu factori interesati din domeniul privat, cu responsabilitati in domeniul gestionarii fondului forestier, in vederea evaluarii ...

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a participat, astazi, 24 februarie 2018, la Suceava, la o sesiune de consultari publice cu reprezentanți ai autoritaților publice și factori interesați din domeniul privat, cu responsabilitați in domeniul gestionarii fondului forestier, in vederea evaluarii…

- Sambata, 24 februarie, incepind cu ora 10.00, ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, va fi prezent la Palatul Administrativ din Suceava, la o dezbatere privind problematica din sectorul forestier. Dezbaterea trebuia sa se desfașoare saptamana trecuta, insa a fost amanata din cauza ca ministrul a…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, nu are o solutie pentru a rezolva criza lemnelor de foc si s-a ferit sa dea un raspuns clar legat de modificarea Codului Silvic, dupa o intalnire avuta sambata la Bistrita cu reprezentantii forestierilor.

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a organizat sambata, la Bistrita, o prima intalnire regionala pe probleme de silvicultura, la care au fost prezenti reprezentanti din 12 judete, dar si prefectul de Bistrita-Nasaud, Ovidiu Frent, si presedintele Consiliului Judetean, Radu Moldovan. "Astazi…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, și-a amanat vizita pe care ar fi urmat sa o faca la finalul acestei saptamani in județul Suceava pentru a participa la o dezbatere pe probleme din domeniul forestier. Prefectura Suceava a informat ca dezbaterea, care ar fi trebuit sa aiba loc vineri, la ...

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, va fi prezent, vineri, 16 februarie, in Suceava, pentru a se intalni cu proprietarii de paduri, cu silvicultori și cu reprezentanții firmelor din domeniu. Prefectul județului Suceava, Mirela Adomnicai, a precizat ca dezbaterea pe problematica din sectorul ...

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, va participa, vineri, 16 februarie, la Suceava, la o dezbatere despre problematica din sectorul forestier. Prefectul județului, Mirela Adomnicai, a spus ca intalnirea va avea loc de la ora 11:00, in sala “Ștefan cel Mare” a Palatului Administrativ. Adomnicai…

- Ministrul de finanțe Eugen Orlando Teodorovici a gasit o soluție in patru pași pentru a corecta unele probleme aparute ca urmare a trecerii contribuțiilor sociale, de la 1 ianuarie, de la angajat la angajator.

- Iohannis, despre legile justiției, la Bruxelles:” Eu ma agit destul de mult; Avem o problema majora, dar trebuie sa o rezolvam in Romania”, a spus președintele Romaniei, intr-o conferința comuna susținuta alaturi de președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker. Președintele Klaus Iohannis a precizat…

- Noul Cabinet este format din 28 de membri, avand in componenta patru vicepremieri, fata de trei cati erau in precedentul guvern. Astfel, ministrul Dezvoltarii Regionale, Paul Stanescu, si ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, vor fi si vicepremieri. De asemenea, vor fi doi vicepremieri fara portofoliu…

- PSD s-a intrunit vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta viitorului Guvern. Numele ministrilor propusi pentru noul cabinet condus de Viorica Dancila au fost votate intr-o ședința de trei ore a conducerii PSD. Mai mulți miniștri din fostul cabinet s-au retras…

- PSD decide luni cum isi imparte portofoliile si cine sunt propunerilor de ministri in Guvernul Dancila. Cert este ca pana acum liderii PSD nu i-au in discutie modificarea structurii Executivului. Vor fi 3 vicepremieri, dintre care unul fara portofoliu, 26 de portofolii, 2 ministri delegati. In total,…

- Țara noastra va fi strabatuta in lung și in lat de autostrazi care mai de care mai frumoase. Acesta este visul premierului Mihai Tudose, dar pana atunci nu suntem capabili sa terminam nici macar contractele care le avem in domeniu in lucru. Conducatorul Executivului a anunțat intr-o…

- Europarlamentarul Cristian Busoi, vicepreședinte PNL- Sanatate, Munca și Protecție Sociala, aduce critici vehemente Ministerului Sanatatii privind felul in care a raspuns privind cazul bebelusului decedat la Spitalul Sf. Pantelimon din cauza infectiile contractate. Redam mai jos integral comunicatul…

- Reprezentantii USR sunt de parere ca PSD a nominalizat la sefia Ministerului Apelor si Padurilor un sustinator al distrugerii ariilor naturale protejate. "USR critica public practica PSD de a propune ministri in functie de jocurile de putere din partid, nu in functie de competente si performante.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat luni seara, dupa sedinta Comitetului Executiv National al social-democratilor, ca senatorul Ioan Deneș este propunerea pentru functia de ministru al Apelor si Padurilor. „Am avut o sedinta a Comitetului Executiv National, pe care am convocat-o saptamana trecuta,…

- Un parlamentar care a lucrat mai mulți ani in municipiul Dej este foarte aproape de a deveni ministru al Apelor și Padurilor. Ioan Deneș (49 de ani), senator de Bistrița aflat la al doilea mandat, a fost propus de PSD ministru al Apelor și Padurilor. Deneș a trecut de la PNL la PSD in 2014, dupa ruperea…

- „Nu sunt foarte aproape de conducerea partidului aici, la București. N-am simțit niciun fel de ruptura. (...) N-am vazut așa o revolta populara care sa ceara revocarea președintelui (Liviu Dragnea)”, a declarat Radu Moldovan. Intrebat despre intalnirea care a avut loc la Guvern inaintea CExN la care…

- Social-democratii au votat in cadrul sedintei Comitetului Executiv ca senatorul de Bistrita, Ioan Denes sa fie cel care preia portofoliul ministerului Apelor si Padurilor dupa ce Doina Pana a demisionat, saptamana trecuta. Decizia a fost luata cu majoritate de voturi, singurul care s-ar fi…

- Liderii PSD se reunesc in cadrul unui Comitet Executiv in care urmeaza sa decida inlocuitorul Doinei Pana, cea care a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor. Surse din PSD sustin ca principalul favorit pentru a prelua acest portofoliu este senatorul PSD Ioan Denes, senator de Bistrita.…

- Ministrul Apelor, Padurilor și Protecției Mediului, Doina Pana (PSD), a demisiont, ieri, invocand motive de sanatate. Surse guvernamentale au relatat EVZ ca ministrul ar avea probleme cu tiroida.

- Anul 2018 incepe șchiopatat pentru Cabinetul Tudose. Ministrul Apelor si Padurilor, Doina Pana, a demisionat din functie, din motive de sanatate, potrivit unui comunicat de presa. „Stimate domnule prim ministru, Prin prezenta, va aduc la cunostinta faptul ca starea mea de sanatate nu imi mai permite…

- Doina Pana a demisionat din funcție. Ministrul Apelor și Padurilor invoca motive de sanatate, relateaza digi24.ro . Post-ul Doina Pana a demisionat. De ce a luat aceasta decizie ministrul Apelor și Padurilor apare prima data in Libertatea.ro .