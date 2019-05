Ministrul Deneş a solicitat o investigaţie privind o platformă de gunoi nefuncţională realizată cu fonduri de la Banca Mondială Ministrul Denes a declarat ca "in tara sunt 89 de platforme de gunoi care functioneaza foarte bine cu scopul de reducere a nitritilor si nitratilor din panza freatica, dar cea de la Vernesti are probleme ce trebuie investigate". Inaltul demnitar a mai declarat ca in functie de rezultatul investigatiei, se vor lua masuri impotriva administratorului, primaria comunei Vernesti.



El a vizitat la Vernesti obiectivul de investitii "Platforma comunala de depozitare si gospodarirea gunoiului de grajd", in valoare de 1.226.000 lei, (inclusiv TVA). Aceasta are capacitatea de stocare de 2.000

Sursa articol: dcnews.ro

