- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat ieri, intr-o conferinta de presa la Suceava, ca din iarna viitoare TVA-ul la lemnul de foc pentru populatie ar putea scadea pana la 5%. Ideea a prins contur la vizita recenta a ministrului in Gorj. „Am avut o vizita de lucru impreuna…

- ARAD. Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a venit miercuri, 15 mai, intr-o vizita de lucru in Arad pentru a inspecta mai multe lucrari pe care ministerul condus de oficial le desfașoara. Vizita de lucru, rezultat al invitației parlamentarilor PSD de Arad, a fost una ce a cuprins mai…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a anuntat, miercuri, in cadrul unei vizite in municipiul Arad, ca va fi realizat un zid de aparare impotriva inundatiilor format din panouri de sticla transparenta,...

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat miercuri, in cadrul unei vizite in judetul Arad, ca primariile au primit termen ca pana in 10 iunie sa curete albiile cursurilor de apa care trec prin localitati, afectate in special de peturi si deseuri din gospodarii, el adaugand ca si Garda de…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, aflat miercuri in Arges, la Micesti, pentru a analiza la fata locului situatia creata de viitura formata pe paraul Pauleasca, a anuntat ca va solicita...

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a solicitat marti, cu ocazia unei vizite de lucru in judetul Buzau, o investigatie la primaria Vernesti dupa ce a constatat ca platforma de gunoi realizata cu fonduri de la Banca Mondiala ''nu este functionabila''. Ministrul Denes…

- Din punct de vedere hidrografic, judetul Ialomita este unul, sa spunem asa, linistit, comparativ cu alte judete din tara, insa sunt si aici cateva probleme unde trebuie sa intervenim, cu investitii, pe diverse obiective punctuale, atat pe bratul Borcea cat si pe raul Ialomita, a precizat Ioan Denes,…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a efectuat vineri o vizita de lucru in judetul Ialomita, ocazie cu care a ajuns la obiectivele de investitii derulate de ministerul pe care il reprezinta si a inspectat zonele cu puncte critice de pe Bratul Borcea, km34 - zona Bentu si zona intravilan Stelnica.…