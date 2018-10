Stiri pe aceeasi tema

- "Da. Pentru ca am constatat-o cu urechile mele. Am adresat intrebari simple pentru copii. Am auzit un deputat spunand ca le-am adresat intrebari pentru adulti. Ma intreb daca salutul 'La revedere!' o fi pentru adulti, ca n-au putut raspunde nici la salutul 'La revedere!'", a spus Popa, miercuri,…

- Guvernul a adoptat, joi, o Ordonanta de urgenta privind desfasurarea orelor de limba romana la clasele cu predare in limbile minoritatilor, revenindu-se la forma anterioara a reglementarii. Valentin Popa a demisionat din functia de ministrul Educatiei din cauza refuzului asumarii acestei OUG.

- Ministrul demisionar al Educatiei, Valentin Popa, afirma intr-o declaratie transmisa Agerpres ca limba romana si Romania „nu sunt de negociat” si ca toti copiii din tara trebuie sa cunoasca limba romana pentru a avea o sansa sa traiasca si sa munceasca in tara. El si-a anuntat anterior demisia motivand…

- Ministrul demisionar al Educatiei, Valentin Popa, afirma intr-o declaratie transmisa AGERPRES ca limba romana si Romania "nu sunt de negociat" si ca toti copiii din tara trebuie sa cunoasca limba romana pentru a avea o sansa sa traiasca si sa munceasca in tara. Citește și: SURSE Euractiv -…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, i-a propus functia de ministru al Educatiei senatoarei Ecaterina Andronescu, au precizat surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.Ministrul Valentin Popa a demisionat joi, 27 septembrie, pe fondul neintelegerilor cu UDMR pe tema predarii limbii romane minoritatilor…

- O ordonanța de guvern cel puțin dubioasa, daca nu chiar iraționala, pune din nou pe jar invațamantul romanesc. Ordonanța nr. 9/2018 , intrata in vigoare in 31 august, aduce limitari majore in ceea ce privește susținerea orelor de limba și literatura romana la clasele cu predare in limbile minoritaților…

- Absolventii de liceu apartinand minoritatilor nationale sustin, azi, proba la Limba si literatura materna a examenului de bacalaureat, sesiunea august septembrie. Aceasta proba se va sustine la maghiara, germana, sarba, slovaca, croata, turca, ucraineana si italiana. Cea de a doua sesiune a examenului…

- La conferința de presa de dupa finala caștigata de Simona Halep la Montreal, jurnaliștii au intrebat-o pe Simona ce anume a spus la premiere in limba romana. „Puteti traduce pe Google. Oricum, nu a fost ceva negativ. A fost ceva pozitiv pentru toata lumea„, a raspuns Simona Halep Anterior, in timpul…