- Ministrul britanic de finante Sajid Javid a declarat duminica ca prim-ministrul Boris Johnson nu va cere o amanare a Brexitului la summitul UE de luna viitoare, ci in schimb va incerca sa obtina un acord pentru o iesire ordonata a Marii Britanii din blocul comunitar, relateaza Reuters. "Inainte de toate,…

- Ea a spus ca nu poate „sta deoparte" in timp ce „conservatorii loiali moderati sunt dati afara" din partid. Inca de la inceputul saptamanii, prim-ministrul britanic i-a amenintat pe conservatori cu excluderea daca nu ii sustin planurile privind Brexitul si voteaza impotriva unei iesiri a Marii…

- Seviciul National britanic de Sanatate (NHS) va avea acces la tot ceea ce ii este necesar, in cazul unei iesiri fara acord a Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), a dat asigurari miercuri ministrul insarcinat cu coordonarea in vederea unui eventual ”no deal” Michael Gove, relateaza Reuters.

- Sajid Javid, ministrul britanic de Finanțe, a declarat vineri ca dorește ca Marea Britanie sa incheie un Acord privind ieșirea din Uniunea Europeana, dar daca acest lucru nu este posibil, nu ii este teama de producerea unui Brexit fara Acord, relateaza Reuters preluat de mediafax.„Daca vine…

- Ministrul britanic al Finantelor, Philip Hammond, a demisionat miercuri din functie, potrivit News.ro. Hammond si-a anuntat demisia intr-o postare pe Twitter: „Tocmai mi-am inmanat demisia premierului Theresa May. A fost un privilegiu sa ocup functia de ministru al Finantelor in ultimii trei ani”.Hammond…

- Ministrul britanic al finantelor, Philip Hammond, care se opune unui Brexit fara acord, si-a anuntat duminica intentia de a demisiona in cazul in care fostul ministrul de externe Boris Johnson devine prim-ministru, relateaza AFP, dpa si Reuters. "Presupunand ca urmatorul prim-ministru va fi Boris Johnson,…

- Philip Hammond, ministrul britanic de Finanțe, a anunțat ca va demisiona miercuri inainte ca Boris Johnson sa preia șefului Guvernului, in condițiile in care este de așteptat ca Johnson sa-l demita intrucat Hammond nu este dispus sa accepte un Brexit fara acord, transmite Reuters. ”Sunt sigur ca nu…

- Ministrul britanic de interne Sajid Javid isi va anunta oficial saptamana viitoare sprijinul pentru Boris Johnson in cursa pentru sefia Partidului Conservator si functia de prim-ministru, relateaza Sunday Times, potrivit Reuters. Johnson este favorit in aceasta cursa, in care mai este angrenat ministrul…