Ministrul demis al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Daniel Suciu, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Bistrita, ca, odata cu adoptarea motiunii de cenzura, au aparut blocaje in ceea ce priveste promovarea unor proiecte de investitii, dar si in ce priveste rectificarea bugetara. "Nu pot sa promovez niciun indicator, pentru nicio investitie, daca discutam de indicatori noi. Nu pot, nu avem dreptul, conform atributiilor unui guvern interimar. De asemenea, nu se poate face rectificare bugetara in adevaratul sens al cuvantului, dar, avand in vedere ca…