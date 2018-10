Stiri pe aceeasi tema

- ​Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a anuntat luni ca saptamana viitoare va fi depus la Parlament un proiect de lege privind parteneriatul civil. Declarația a fost facuta in contextul referendumului pentru redefinirea familiei organizat in weekend, despre care a spus ca "nu…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, marti, 2 octombrie 2018, o intrevedere cu negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, aflat in vizita oficiala la Bucuresti. Discutiile dintre cei doi oficiali s-au axat, in principal, asupra procesului de derulare…

- De ce pleaca parinții nostri sa lucreze in strainatate? Aceasta a fost una dintre intrebarile adresate de copiii prezenți la o intalnire cu ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. Intalnirea a avut loc la Bacau și a fost prima de acest fel din țara.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, vineri, la Craiova, la o dezbatere cu tema „Europa Convergenței: Ocupare și drepturi sociale”, organizata in contextul preluarii in premiera de catre Romania, de la 1 ianuarie 2019, a președinției Consiliului ...

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat, joi, la Constanta, ca Uniunea Europeana (UE) trebuie sa fie capabila sa ofere prosperitate in toata Europa, in toate statele membre si nu trebuie sa lase pe nimeni in urma, preocupandu-se de fiecare cetatean, fie ca acesta traieste…